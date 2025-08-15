म्हाडाचं घर मिळाल्यानंतर किती वर्षांनी विकू शकतो? नियम काय आहेत?
तुम्हाला म्हाडाच्या (महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण) घरांच्या विक्रीसंदर्भातील नियम माहिती आहेत का? जे प्रामुख्याने महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास (मिळकत व्यवस्थापन, विक्री, हस्तांतरण व अदलाबदल) विनियम 1981 अंतर्गत येतात. या नियमांबद्दल जाणून घ्या अन्यथा तुम्ही कायद्याच्या कचाट्यात अडकू शकता.
Shivraj Yadav | Aug 15, 2025, 04:45 PM IST
लॉक-इन कालावधी (Lock-in Period):
5 वर्षांनंतर विक्री
मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी:
खरेदीदाराने संबंधित उपनिबंधक कार्यालयात (SRO) मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) आणि नोंदणी शुल्क भरून मालमत्ता नोंदणीकृत करावी. तसंच म्हाडाला अर्ज करावा. नोंदणीकृत कागदपत्रांची प्रत आणि सुमारे 35,000 रुपये हस्तांतरण शुल्क (Transfer Fees) भरून म्हाडाकडे हस्तांतरण प्रमाणपत्रासाठी (Transfer Certificate) अर्ज करावा लागतो. ही प्रक्रिया साधारणपणे 23 दिवस ते 6 महिने लागू शकते. तसंच विक्रीसाठी म्हाडाकडून NOC घ्यावे लागते.
आवश्यक कागदपत्रे:
- मूळ मालकाकडून मिळालेले म्हाडाचे वाटप पत्र (Allotment Letter), हस्तांतरण पत्र (Transfer Letter), कब्जा पत्र (Possession Letter) किंवा इंडेक्स II. - विक्रेता आणि खरेदीदार यांचे आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड. - सोसायटीकडून नो-ड्यूज सर्टिफिकेट आणि शेअर सर्टिफिकेट. - विजेचे आणि पाण्याचे बिल, प्रॉपर्टी कार्ड, महानगरपालिकेचे मूल्यांकन प्रमाणपत्र (उदा. BMC Assessment Copy), आणि ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट यांची प्रत.
विक्रीच्या किमतीवरील मर्यादा:
कायदेशीर बाबी:
