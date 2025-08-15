English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
म्हाडाचं घर मिळाल्यानंतर किती वर्षांनी विकू शकतो? नियम काय आहेत?

तुम्हाला म्हाडाच्या (महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण) घरांच्या विक्रीसंदर्भातील नियम माहिती आहेत का? जे प्रामुख्याने महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास (मिळकत व्यवस्थापन, विक्री, हस्तांतरण व अदलाबदल) विनियम 1981 अंतर्गत येतात. या नियमांबद्दल जाणून घ्या अन्यथा तुम्ही कायद्याच्या कचाट्यात अडकू शकता.   

Shivraj Yadav | Aug 15, 2025, 04:45 PM IST
वरळी बीडीडीमधील घऱांचा पुनर्विकास केल्यानंतर 13 ऑगस्टला राज्य सरकारने 556 सदनिकांच्या प्रदान केल्या आहेत. दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील 556 सदनिकांच्या चावी प्रदान कार्यक्रमामध्ये बोलताना सोन्यासारखी घरं विकू नका असं आवाहन केलं आहे.   

याचं कारण मोठी किंमत मिळत असल्याने किंवा कौटुंबिक वादामुळे म्हाडाचं घऱ विकण्यावर अनेकांचा भर असतो. या पैशांची विभागणी करुन किंवा मुंबईबाहेर तुलनेने कमी पैशात ऐसपैस घऱ घेऊन उरलेला पैसा भविष्यासाठी अकाऊंटमध्ये टाकावा असा अनेकांचा विचार असतो.   

लॉक-इन कालावधी (Lock-in Period):

म्हाडाच्या लॉटरीद्वारे मिळालेले घर खरेदी केल्यानंतर 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी विक्री करता येत नाही. या कालावधीत घरात मूळ खरेदीदाराने राहणे आवश्यक असते. या कालावधीत घराची अनधिकृत विक्री किंवा हस्तांतरण आढळल्यास, म्हाडा कायदेशीर कारवाई करू शकते आणि सदनिका रद्द होऊ शकते.  

5 वर्षांनंतर विक्री

5 वर्षांचा लॉक-इन कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर घर विकले जाऊ शकते. यासाठी विक्रेता आणि खरेदीदार यांच्यात विक्री करार तयार करावा लागतो, ज्यामध्ये घराची किंमत आणि दोन्ही पक्षांची माहिती नमूद असते.  

मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी:

खरेदीदाराने संबंधित उपनिबंधक कार्यालयात (SRO) मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) आणि नोंदणी शुल्क भरून मालमत्ता नोंदणीकृत करावी. तसंच म्हाडाला अर्ज करावा. नोंदणीकृत कागदपत्रांची प्रत आणि सुमारे 35,000 रुपये हस्तांतरण शुल्क (Transfer Fees) भरून म्हाडाकडे हस्तांतरण प्रमाणपत्रासाठी (Transfer Certificate) अर्ज करावा लागतो. ही प्रक्रिया साधारणपणे 23 दिवस ते 6 महिने लागू शकते. तसंच विक्रीसाठी म्हाडाकडून NOC घ्यावे लागते.  

आवश्यक कागदपत्रे:

- मूळ मालकाकडून मिळालेले म्हाडाचे वाटप पत्र (Allotment Letter), हस्तांतरण पत्र (Transfer Letter), कब्जा पत्र (Possession Letter) किंवा इंडेक्स II. - विक्रेता आणि खरेदीदार यांचे आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड. - सोसायटीकडून नो-ड्यूज सर्टिफिकेट आणि शेअर सर्टिफिकेट. - विजेचे आणि पाण्याचे बिल, प्रॉपर्टी कार्ड, महानगरपालिकेचे मूल्यांकन प्रमाणपत्र (उदा. BMC Assessment Copy), आणि ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट यांची प्रत.  

विक्रीच्या किमतीवरील मर्यादा:

काही माहितीनुसार, म्हाडाच्या नियमानुसार घराची पुनर्विक्री किंमत ही मूळ खरेदी किंमतीपेक्षा (तसेच खरेदीवेळी भरलेले अतिरिक्त शुल्क) जास्त असू शकत नाही. तथापि, ही मर्यादा नेहमी लागू होत नाही आणि बाजारमूल्यावर आधारित किंमत ठरवली जाऊ शकते.  

कायदेशीर बाबी:

विक्री प्रक्रियेत कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन झाल्यास, म्हाडा मालमत्तेची मालकी रद्द करू शकते. जर मूळ मालकाचा मृत्यू झाला असेल, तर मृत्यू प्रमाणपत्र आणि 20 रुपये स्टॅम्प पेपरवर नोटराइज्ड प्रत्ञापण सादर करावे लागते. घराचा व्यावसायिक वापर (उदा. भाड्याने देणे) केल्यास म्हाडा मालमत्ता ताब्यात घेऊ शकते.  

म्हाडा मालमत्तेची अंतिम मालकी ही म्हाडाकडेच राहते, आणि सोसायटी सदस्यांना वार्षिक भू-भाडे (Land Rent) भरावे लागते. विक्रीसाठी कायदेशीर सल्लागाराची (प्रॉपर्टी लॉ विशेषज्ञ) मदत घेणे सुचवले जाते, कारण प्रक्रिया गुंतागुंतीची असू शकते.  

विक्री प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी, म्हाडाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.mhada.gov.in) (www.mhada.gov.in) किंवा स्थानिक म्हाडा कार्यालयात संपर्क साधून नवीनतम नियम आणि प्रक्रियेची खात्री करा. तसेच, कायदेशीर सल्लागाराची मदत घ्या जेणेकरून कोणत्याही कायदेशीर अडचणी उद्भवणार नाहीत.  

