Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • IND vs NZ: क्रिकेट सामन्यात कॉमेंट्री करणाऱ्या कॉमेंट्रीटरचा पगार किती असतो माहितेय का?

IND vs NZ: क्रिकेट सामन्यात कॉमेंट्री करणाऱ्या कॉमेंट्रीटरचा पगार किती असतो माहितेय का?

 Cricket Commentators Salary: आयपीएल असो किंवा टी-20 विश्वचषक, क्रिकेटचा प्रत्येक सामना पाहताना जितका रोमांचक वाटतो ऐकतानाही तितकीच मज्जा येते. पण हा सामना अगदी जसाच्या तसा रंगवून सांगणाऱ्या समालोचकांचा पगार किती असतो तुम्हाला माहिती आहे का? आकडे वाचून तुमच्या कपाळावर आठ्या पडतील. जाणून घेण्यासाठी सदर बातमी नक्की वाचा.   

Manali Sagvekar | Mar 08, 2026, 02:29 PM IST
1/8

क्रिकेटच्या कॉमेंट्रीटरचा पगार किती असतो?

ICC T-20 World Cup Commentators Salary

ICC T-20 World Cup Commentators Salary: आज संध्याकाळी 7 वाजता 2026 च्या विश्वचषकातील भारत विरुद्ध न्यूझीलंड हा एक रोमांचक सामना रंगणार आहे. सर्वांचे लक्ष या सामन्याकडे लागले आहे. अशात आपण एक इंटरेस्टींग गोष्ट जाणून घेऊया. ती म्हणजे क्रिकेटचा प्रत्येक सामना अगदी जसाच्या तसा रंगवून सांगणाऱ्या कॉमेंट्रीटरचा पगार किती असतो?   

2/8

उच्च दर्जाचे कॉमेंट्रीटर

ICC T-20 World Cup Commentators Salary

भारतीय क्रिकेट कॉमेंट्रीटरना, विशेषतः विश्वचषकासारख्या मोठ्या स्पर्धांसाठी, अनुभवाच्या आधारावर पगार ठरलेला असतो. रवी शास्त्री, सुनील गावस्कर यांसारखे उच्च दर्जाचे कॉमेंट्रीटर दररोज तब्बल 6 लाख ते 12 लाख इतके पैसे कमवू शकतात.   

3/8

प्रत्येक हंगामात 4 कोटींपेक्षा अधिक पैसे कमावतात

ICC T-20 World Cup Commentators Salary

काहीजण प्रत्येक हंगामात 4 कोटींपेक्षा अधिक पैसे कमावतात. मध्यम स्तरीय किंवा माजी क्रिकेटपटू असलेले कॉमेंट्रीटरला साधारणपणे प्रति सामना 1 लाख ते 3 लाख मिळतात.   

4/8

अनुभव आणि लोकप्रियता

ICC T-20 World Cup Commentators Salary

पागाराचे हे आकडे कॉमेंट्रीटरकडे असलेला अनुभव आणि लोकप्रियतेनुसार बदलत असतात. तर कनिष्ठ किंवा नवोदित समालोचक दररोज अंदाजे 35 हजार ते 40 हजार इतके पैसे कमावतात.   

5/8

ज्येष्ठ माजी क्रिकेटपटू आणि स्थापित कॉमेंट्रीटर

ICC T-20 World Cup Commentators Salary

ज्येष्ठ माजी क्रिकेटपटू आणि स्थापित कॉमेंट्रीटर नवीन, कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांपेक्षा लक्षणीयरित्या जास्त कमाई करतात.   

6/8

भाषा आणि व्यासपीठ

ICC T-20 World Cup Commentators Salary

तसेच भाषा आणि व्यासपीठ देखील महत्त्वाचे असते. उच्च दर्जाच्या आयपीएल किंवा आयसीसी सामन्यांसाठी हिंदी आणि इंग्रजी कॉमेंट्रीटरना सर्वाधिक पैसे मिळतात.   

7/8

अधिक काळ चालणाऱ्या स्पर्धा खुपच फायदेशीर ठरतात

ICC T-20 World Cup Commentators Salary

काही आयपीएल कॉमेंट्रीटरना प्रति हंगाम 1.5 ते 2.5 कोटी रुपये मिळतात. ही रक्कम बहुतेकदा दररोज मोजली जाते, ज्यामुळे अधिक काळ चालणाऱ्या स्पर्धा खुपच फायदेशीर ठरतात.   

8/8

आयसीसी टी-20 विश्वचषक सामन्यातील कॉमेंट्रीटर्स कोण आहेत?

ICC T-20 World Cup Commentators Salary

आज संध्याकाळी होणाऱ्या आयसीसी टी-20 विश्वचषक सामन्यात रवी शास्त्री, इयान बिशप, नासेर हुसेन आणि हर्षा भोगले हे कॉमेंट्रीटर असणार आहेत. आजच्या सामन्यातील पॅनलमध्ये इंग्रजी, हिंदी, तमिळ, तेलुगू आणि इतर प्रादेशिक भाषांचा समावेश आहे,  ज्यामध्ये दिनेश कार्तिक, सुनील गावस्कर आणि रॉबिन उथप्पा यांसारखे दिग्गज समालोचन करणार आहेत.   

