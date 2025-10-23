English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
असरानी यांच्या मुलांचं सत्य काय आहे? पत्नीने गुपचूप का केले अंत्यसंस्कार?

दिग्गज अभिनेते गोवर्धन असरानी यांच्या निधनानंतर, प्रत्येकजण त्यांच्या कुटुंबाबद्दल जाणून घेण्यासाठी उत्सुक आहे    

Shivraj Yadav | Oct 23, 2025, 05:11 PM IST
दिग्गज अभिनेते गोवर्धन असरानी यांच्या निधनानंतर, प्रत्येकजण त्यांच्या कुटुंबाबद्दल जाणून घेण्यासाठी उत्सुक आहे. त्यांची पत्नी मंजू असरानी एक अभिनेत्री आणि दिग्दर्शिका होत्या. पण असरानी यांना किती मुले आहेत आणि ते काय करतात? हे सर्वांना जाणून घ्यायचं आहे.  

असरानी यांना किती मुलं?

असरानी यांना नवीन असरानी नावाचा मुलगा असल्याचा दावा अनेकांकडून केला जात आहे. नवीन हा दंतचिकित्सक असल्याचंही सांगितलं जात आहे. मात्र या दाव्याला अधिकृत पुष्टी मिळालेली नाही.  

असरानींचा मुलगा खरोखर डॉक्टर आहे का?

असरानी यांच्या मागे त्यांची पत्नी मंजू असरानी, ​​त्यांची बहीण आणि त्यांचा पुतण्या आहेत.  असरानी आणि त्यांची पत्नी मंजू यांना मुलं नाहीत.   

असरानींचा मुलगा असल्याचा दावा करणाऱ्या एडिटरने काय म्हटलं?

2023 मध्ये असरानी यांच्या मुलासंदर्भात चर्चा होती. त्यावेळी असा दावा करण्यात आला होता की "ओम जय जगदीश," "मुखबीर," आणि "सिटी लाइट्स" सारख्या चित्रपटांचा एडिटर अपूर्व असरानी हा त्यांचा मुलगा आहे. तथापि, "आउट ऑफ कंट्रोल" चित्रपटाचं सह-दिग्दर्शन करणाऱ्या अपूर्वाने हे वृत्त फेटाळलं होतं.   

अपूर्वाने असरानींचा मुलगा असल्याच्या दाव्याबद्दल काय म्हटले?

"अलिगढ" आणि "शाहिद" सारख्या चित्रपटांसाठी कथा लिहिणारे अपूर्व असरानी यांनी गोवर्धन असरानींचा मुलगा असल्याच्या दाव्याचे खंडन केले आणि म्हटले की जर असरानी त्यांचे वडील असते तर त्यांना फिल्म इंडस्ट्रीत कमी संघर्ष करावा लागला असता. अपूर्वने सांगितलं की,  "नाही, ते माझे वडील नाहीत. ते एक अनुभवी अभिनेते आहेत. माझे वडील एअर इंडियामध्ये फ्लाइट पर्सर होते आणि त्यांचा फिल्म इंडस्ट्रीशी कोणताही संबंध नाही." 

असरानींची पत्नी चित्रपट अभिनेत्री होती

असरानींची पत्नी मंजू असरानी या चित्रपट अभिनेत्री होत्या. लग्नापूर्वी त्यांचं आडनाव बंसल होतं. त्यांनी 1970 च्या दशकात "आज की ताजा खबर" आणि "नमक हराम" सारख्या चित्रपटांमध्ये असरानींसोबत काम केलं होतं. 

गाजावाजा न करता का केले अंत्यसंस्कार?

असरानी यांची शेवटची इच्छा होती की त्यांच्या मृत्यूची बातमी गुप्त ठेवावी, कारण त्यांना त्यांच्या अंत्यसंस्कारात गर्दी किंवा गोंधळ नको होता. असरानी यांनी मंजू यांना असंही सांगितलं होतं की त्यांच्या मृत्यूची बातमी त्यांच्या अंत्यसंस्कारानंतरच कळावी. मंजू यांनी तसंच केलं.   

20 ऑक्टोबर 2025 रोजी त्यांच्या मृत्यूनंतर, सांताक्रूझमधील शांतीनगर स्मशानभूमीत फक्त  15-20 लोकांच्या उपस्थितीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले आणि त्यानंतर त्यांच्या मृत्यूची बातमी सार्वजनिकरित्या जाहीर करण्यात आली.

