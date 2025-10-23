असरानी यांच्या मुलांचं सत्य काय आहे? पत्नीने गुपचूप का केले अंत्यसंस्कार?
दिग्गज अभिनेते गोवर्धन असरानी यांच्या निधनानंतर, प्रत्येकजण त्यांच्या कुटुंबाबद्दल जाणून घेण्यासाठी उत्सुक आहे
Shivraj Yadav | Oct 23, 2025, 05:11 PM IST
असरानी यांना किती मुलं?
असरानींचा मुलगा खरोखर डॉक्टर आहे का?
असरानींचा मुलगा असल्याचा दावा करणाऱ्या एडिटरने काय म्हटलं?
अपूर्वाने असरानींचा मुलगा असल्याच्या दाव्याबद्दल काय म्हटले?
"अलिगढ" आणि "शाहिद" सारख्या चित्रपटांसाठी कथा लिहिणारे अपूर्व असरानी यांनी गोवर्धन असरानींचा मुलगा असल्याच्या दाव्याचे खंडन केले आणि म्हटले की जर असरानी त्यांचे वडील असते तर त्यांना फिल्म इंडस्ट्रीत कमी संघर्ष करावा लागला असता. अपूर्वने सांगितलं की, "नाही, ते माझे वडील नाहीत. ते एक अनुभवी अभिनेते आहेत. माझे वडील एअर इंडियामध्ये फ्लाइट पर्सर होते आणि त्यांचा फिल्म इंडस्ट्रीशी कोणताही संबंध नाही."
असरानींची पत्नी चित्रपट अभिनेत्री होती
