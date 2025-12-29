English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • ट्विंकल खन्नाचा खरा नाव काय? 12वी नंतर CA होण्याचं स्वप्न, पण झाली अभिनेत्री! ट्विंकलबद्दलचे काही Unknown facts जाणून घ्या

Twinkle Khanna Unknown Facts : राजेश खन्ना आणि डिंपल कपाडियाची मुलगी ट्विंकल खन्ना काही काळ बॉलीवूडची प्रमुख अभिनेत्री होती. बादशाह, बरसात, इतिहास यांसारख्या चित्रपटांत तिने यश मिळवलं. २००१ मध्ये अक्षय कुमारसोबत लग्नानंतर तिने अभिनयाचा मार्ग सोडला. अशेच ट्विंकलबद्दलचे काही Unknown facts जाणून घ्या  

kaveri pimpley | Dec 29, 2025, 03:34 PM IST
1/9

वाढदिवस राजेश खन्नासोबत

ट्विंकल खन्नाचा जन्म 29 डिसेंबर 1974 रोजी झाला. तिचा वाढदिवस तिच्या वडिलांसोबत जुळतो, राजेश खन्ना यांचा जन्म १९४२ मध्ये झाला होता.

2/9

खऱ्या नावाने ओळख

ट्विंकल खन्नाचे खरे नाव टीना जतिन खन्ना आहे. अभिनयाच्या दुनियेत ती ट्विंकल खन्ना म्हणून प्रसिद्ध आहे.  

3/9

आय सर्जरी

1995 मध्ये तिच्या डोळ्यांमध्ये हलका क्रॉस आयचा त्रास होता. काही यशस्वी चित्रपटांनंतर तिने या त्रासासाठी ऑपरेशन केले.

4/9

करण जोहरच्या चित्रपटाला नकार

Kuch Kuch Hota Hai चित्रपटातील टीना ही भूमिका ट्विंकलसाठी लिहिण्यात आली होती. मात्र तिने नकार दिल्यामुळे ही भूमिका राणी मुखर्जीला मिळाली.

5/9

दोनदा एंगेजमेंट

ट्विंकल अक्षय कुमारशी दोनदा एंगेज झाली. पहिली एंगेजमेंट रद्द झाली, पण नंतर पुन्हा एंगेज होऊन २००१ मध्ये दोघांनी लग्न केले.  

6/9

अभिनय सोडण्यामागची कारणं

अभिनयात तिला आवड न वाटल्यामुळे तिने चित्रपटांचा नकार दिला. तिने Awara Paagal Deewana सारख्या चित्रपटांना नकार देऊन अभिनय सोडला.  

7/9

इंटिरिअर डिझाइनची आवड

ट्विंकलने आर्किटेक्टसोबत काम करून इंटिरिअर डिझाइनमध्ये स्वारस्य विकसित केले. हेच तिचे मुख्य करिअर बनले.

8/9

स्टोर मालक

ट्विंकलचा मुंबईतील क्रॉफर्ड मार्केटमध्ये The White Window नावाचा इंटिरिअर डिझाइन स्टोअर आहे. हा स्टोअर Elle Decor International Award विजेता आहे.

9/9

सिलिब्रिटी घरे सजवणे

ट्विंकलने अनेक सेलिब्रिटींच्या घरांचे इंटिरिअर डिझाइन केले आहे. यात राणी मुखर्जीसारख्या कलाकारांचा घरही समावेश आहे.

