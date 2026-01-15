iPhone च्या कॅमेराजवळ 'हा' काळा डॉट का असतो? आयफोन वापरणाऱ्या 90 टक्के लोकांना माहित नसेल
Black Dot Near iPhone Camera : iPhone ची क्रेज मोबाईल वापरकर्त्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. ऍपल कंपनीने नवीन फोन लाँच केला की लगेचच तो घेण्यासाठी ग्राहकांची स्पर्धा असते. कॅमेरा क्वालिटीसाठी सुद्धा हे फोन उत्तम मानले जातात. iPhone च्या प्रो मॉडेल्समध्ये तुम्ही पाहिलं असेल की त्याच्या कॅमेरा जवळ ब्लॅक डॉट असतो. पण या काळ्या डॉटच नेमकं काम काय याविषयी जाणून घेऊयात.
Pooja Pawar | Jan 15, 2026, 05:41 PM IST
