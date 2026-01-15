English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • iPhone च्या कॅमेराजवळ हा काळा डॉट का असतो? आयफोन वापरणाऱ्या 90 टक्के लोकांना माहित नसेल

iPhone च्या कॅमेराजवळ 'हा' काळा डॉट का असतो? आयफोन वापरणाऱ्या 90 टक्के लोकांना माहित नसेल

Black Dot Near iPhone Camera : iPhone ची क्रेज मोबाईल वापरकर्त्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. ऍपल कंपनीने नवीन फोन लाँच केला की लगेचच तो घेण्यासाठी ग्राहकांची स्पर्धा असते. कॅमेरा क्वालिटीसाठी सुद्धा हे फोन उत्तम मानले जातात. iPhone च्या प्रो मॉडेल्समध्ये तुम्ही पाहिलं असेल की त्याच्या कॅमेरा जवळ ब्लॅक डॉट असतो. पण या काळ्या डॉटच नेमकं काम काय याविषयी जाणून घेऊयात. 

Pooja Pawar | Jan 15, 2026, 05:41 PM IST
twitter
1/7

आयफोनच्या प्रो मॉड्यूलमध्ये असलेला हा काळ्या रंगाचा डॉट एक LiDAR (लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग) सेन्सर असतो. हे आयफोनला त्याच्या सभोवतालच्या परिस्थितीची माहिती मिळते आणि ज्यामुळे फोटोची गुणवत्ता सुधारण्यास, ऑगमेंटेड रिअॅलिटी अॅप्स चालविण्यास आणि ऑब्जेक्ट मेजर करण्यास मदत होते.

twitter
2/7

शिवाय या सेन्सरमुळे लोकांच्या उपस्थितीची सुद्धा माहिती मिळवता येते. जे दृष्टिहीन लोकांसाठी एक्सेसिबिलिटी फीच  म्हणून देखील काम करते.हा सेन्सर सर्व आयफोनमध्ये नसतो.   

twitter
3/7

ऍपलने याची सुरुवात 2020 मध्ये आयफोन 12 प्रो ने केली होती. त्यानंतर लागोपाठ सेन्सरला अपग्रेड करण्यात आलं. 

twitter
4/7

कॅमेरा जवळील हा सेन्सर बॅकग्राउंडला आपलं काम करत राहतो. तुम्ही याला मॅन्युअली ऑन किंवा ऑफ करता येत नाही.   

twitter
5/7

या सेन्सरमध्ये एक लाइट एमिटर आणि एक रिसीव्हर असतो. एमिटरकडून लाईट ऑब्जेक्टच्या दिशेला जाते आणि परत येऊन रिसिव्हरवर रिसिव्ह होते.   

twitter
6/7

यामुळे अल्गोरिथमला कॅमेरा आणि वस्तूमधील अंतर निश्चित करण्याची परवानगी मिळते. कमी प्रकाशाच्या परिस्थितीत फोटो काढताना आणि AR ऍप वापरताना हे अधिकतर उपयुक्त ठरते.  

twitter
7/7

सेन्सरवरील काळा डॉट हा एक प्रोटेक्टिव लेयर आहे जो दृश्यमान प्रकाश शोषून घेतो परंतु नियर-इंफ्रारेड लाइट यातून पास होते. 

twitter
पुढील
अल्बम

वयस्कर, अपंग मतदारांसाठी मुंबई पोलिसांचा मदतीचा हात; कायदा-सुव्यवस्थेसह पार पाडली माणुसकीचीही जबाबदारी

पुढील अल्बम

वयस्कर, अपंग मतदारांसाठी मुंबई पोलिसांचा मदतीचा हात; कायदा-सुव्यवस्थेसह पार पाडली माणुसकीचीही जबाबदारी

वयस्कर, अपंग मतदारांसाठी मुंबई पोलिसांचा मदतीचा हात; कायदा-सुव्यवस्थेसह पार पाडली माणुसकीचीही जबाबदारी

वयस्कर, अपंग मतदारांसाठी मुंबई पोलिसांचा मदतीचा हात; कायदा-सुव्यवस्थेसह पार पाडली माणुसकीचीही जबाबदारी 9
BMC Election 2026: &#039;निकाल आल्यानंतर कशाला...&#039;; राज ठाकरे पराभवाची तयारी करत असल्याचा फडणवीसांचा टोला

BMC Election 2026: 'निकाल आल्यानंतर कशाला...'; राज ठाकरे पराभवाची तयारी करत असल्याचा फडणवीसांचा टोला

BMC Election 2026: 'निकाल आल्यानंतर कशाला...'; राज ठाकरे पराभवाची तयारी करत असल्याचा फडणवीसांचा टोला 8
Photos: फडणवीसांचं नागपुरात तर राज ठाकरेंचं मुंबईत मतदान; मात्र दोघांमध्ये एक साम्य, ते म्हणजे...

Photos: फडणवीसांचं नागपुरात तर राज ठाकरेंचं मुंबईत मतदान; मात्र दोघांमध्ये एक साम्य, ते म्हणजे...

Photos: फडणवीसांचं नागपुरात तर राज ठाकरेंचं मुंबईत मतदान; मात्र दोघांमध्ये एक साम्य, ते म्हणजे... 8
नाक आणि ओठांच्या मधोमध &#039;ही&#039; रेषा का आहे? तिला काय म्हणतात? जाणून घ्या माहिती

नाक आणि ओठांच्या मधोमध 'ही' रेषा का आहे? तिला काय म्हणतात? जाणून घ्या माहिती

नाक आणि ओठांच्या मधोमध 'ही' रेषा का आहे? तिला काय म्हणतात? जाणून घ्या माहिती 9