Xerox in Marathi: ‘झेरॉक्स’ला मराठीत काय म्हणतात? जाणून घ्या
अनेकदा आपण बोलताना इंग्रजी शब्द वापरतो. अशाच एक शब्द म्हणजे झेरॉक्स. ज्याला मराठीमध्ये काय म्हणतात हे आपल्याला माहीत नसतं
Tejashree Gaikwad | Sep 19, 2025, 02:54 PM IST
झेरॉक्स (Xerox Corporation) ही अमेरिकन कंपनी आहे. १९०६ मध्ये तिची स्थापना झाली. या कंपनीने सर्वप्रथम फोटोकॉपी मशीन बनवून बाजारात आणले. त्यामुळे लोक फोटोकॉपीला सर्रास 'झेरॉक्स' म्हणून संबोधू लागले. म्हणजेच एखाद्या ब्रँडचं नावच संपूर्ण प्रक्रियेसाठी वापरलं जाऊ लागलं. जसं टूथपेस्टसाठी “कोलगेट” किंवा पेनसाठी “रेनॉल्ड्स” म्हणतात, तसंच.
