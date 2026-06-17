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नवी नवरी Google वर काय सर्च करते? विषय असे, ज्यांचा विचार इतर वेळी डोक्यातही येणार नाही

Written BySayali Patil
Published: Jun 17, 2026, 02:36 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 02:56 PM IST

Google Search : नवी नवरी, नवं घर, नवं आयुष्य आणि... एका नव्या भूमिकेत जाणाऱ्या या महिला, तरुणी गुगलला नेमकं काय शोधत असतात?

What new brides search on google list of shocking facts1/8

लग्न

Google Search : लग्न... वैयक्तिक जीवनातील एक असा निर्णय, जो निर्णय तरुणी, महिलांसह या विवाहबंधनात अडकणाऱ्या दोन्ही व्यक्तींचं आयुष्य पुरतं बदलून जातो. (छाया सौजन्य- एआय)

What new brides search on google list of shocking facts2/8

नव्या नात्याची सुरुवात

नव्या नात्याची सुरुवात, नव्या कुटुंबाची जबाबदारी आणि अनेक नव्या गोष्टींची सुरुवात याच नात्यानं होते. अशा या नात्यात आल्यानंतर मुलींना, महिलांना थोडक्यात नव्या नवरीला अनेक प्रश्न पडतात. ज्यांची उत्तरं शोधण्यासाठी अनेकदा गुगलचासुद्धास आधार घेतला जातो. (छाया सौजन्य- एआय)

What new brides search on google list of shocking facts3/8

पतीचं मन कसं जिंकावं?

लग्नानंतर प्रत्येक मुलीला आपलं नातं आणखी दृढ करायचं असतं. याचसाठी ती नकळतच पतीच्या आवडीनिवडीविषयी माहिती जाणून घेण्यासाठी गुगलचा आधार घेते. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

What new brides search on google list of shocking facts4/8

सासरच्या घरी कसं मिळतंजुळतं करून घ्यावं?

नवं घर आणि नव्या कुटुंबाशी ताळमेळ साधताना नव्या नवरीला अनेकदा काही आव्हानं येतात. अगदीच नवख्या वातावरणात नेमकं कसं वावरावं हा प्रश्नही या मुली गुगलला विचारतात. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

What new brides search on google list of shocking facts5/8

जबाबदाऱ्या कशा सांभाळाव्यात?

लग्नानंतर अनेकदा जबाबदाऱ्यासुद्धा वाढतात. ओघाओघानं आलेल्या या जबाबदाऱ्यांमध्ये वेळेचं नियोजन, कामासह कुटुंबाशी साधला जाणारा समतोल नेमका कसा असावा हा प्रश्नही मुली गुगलला विचारतात. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

What new brides search on google list of shocking facts6/8

करिअर आणि कुटुंबाची जबाबदारी जमेल ना?

नोकरदार महिला किंवा मुली जेव्हा एका पत्नीच्या भूमिकेत येतात तेव्हा आपण नोकरी आणि घरातील कामं यांच्यामध्ये सुवर्णमध्य कसा साधू शकतो यासाठी अनेकदा गुगलची मदत घेतात. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

What new brides search on google list of shocking facts7/8

कुटुंबनियोजनाची वेळ आणि माहिती...

लग्नानंतर काही कुटुंबांकडे बाळाची विचारपूस सुरू होते अशा परिस्थितीमध्ये महिला गर्भधारणा, योग्य वेळ, वय, शारीरिक सुदृढता असेही प्रश्न जे सहसा डोक्यात येणारही नाहीत तसे प्रश्न एका नव्या नवरीच्या भूमिकेत आल्यावर गुगलला विचारतात.  (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

What new brides search on google list of shocking facts8/8

माहिती

 (वरील माहिती उपलब्ध संदर्भांवर आधारित असून, झी 24 तास याची खातरजमा करत नाही.) (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

TAGS:
women
news
newly married women google searches
newlywed brides
marriage advice online

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