/रामायण मालिकेतील लक्ष्मण सध्या काय करतो? ऐकून फॅन्सना वाटेल आश्चर्य

रामायण मालिका ही भारतातील सर्वात प्रसिद्ध मालिकांपैकी एक ठरली होती. या मालिकेत लक्ष्मणाची भूमिका साकारणारे अभिनेते सुनील लहरी सध्या लॅमलाईट पासून दूर असतात. तेव्हा जेष्ठ अभिनेते सुनील लहरी सध्या काय करतात याविषयी जाणून घेऊयात.
रामांनद सागर यांची मालिका रामायण ही भारतात खूप प्रसिद्ध झाली. आजही अनेकजण युट्युबवर या मालिकेचे एपिसोड पाहत असतात. या सिरीयलमध्ये भगवान रामाच्या भूमिकेत अरुण गोविल होते तर दुसरीकडे लक्ष्मणाच्या भूमिकेत सुनील लहरी होते. (photo credit - social media)
अभिनेते सुनील लहरी ही अधिकतर लॅमलाईटपासून दूर राहतात. त्यांनी या मालिकेशिवाय काही चित्रपटांमध्ये सुद्धा काम केलं आहे. या रामायण या मालिकेच्या यशाला आता 4 दशकं पूर्ण झाल्यावर त्यातील कलाकार नेमकं काय करतात हे जाणून घेण्यात चाहत्यांना उत्सुकतता असते. (photo credit - social media)
अभिनेते सुनील लहरीचा जन्म हा 1961 मध्ये मध्य प्रदेशच्या दामोहमध्ये झाला होता. त्यांनी या मालिकेचा भाग बनण्यापूर्वी चित्रपटांच्या माध्यमातून आपल्या करिअरला सुरुवात केली होती. 1980 मध्ये त्यांचा पहिला सिनेमा द नेक्सेलाइट हा प्रदर्शित झाला. (photo credit - social media)
अभिनेते सुनील लहरी यांनी यानंतर 'बहारों की मंझिल', 'आजा मेरी जान', 'जनम कुंडली' आणि 'अ डॉटर्स टेल पंख' या चित्रपटांमध्ये काम केले. हा चित्रपट 2017 मध्ये प्रदर्शित झाला आणि या चित्रपटाने त्यांचे पुनरागमन झाले. तेव्हापासून सध्या त्यांचा दुसरा कोणताही चित्रपट प्रदर्शित झालेला नाही.(photo credit - social media)
सुनील लहरी हे एक लोकप्रिय मालिका 'विक्रम अँड बेताल'मध्ये दिसले होते. या मालिकेनंतर त्यांना 'रामायण' मालिकेत काम करण्याची संधी मिळाली आणि त्यातील लक्ष्मणाची त्याची भूमिका चाहत्यांच्या आजही लक्षात आहे. (photo credit - social media)
रामायण मालिकेत लक्ष्मणाची भूमिका साकारणारे सुनील लहरी यांनी मुलाखतीत सांगितले की त्यांना जर कधी पुन्हा रामायण मालिकेत काम करायला मिळालं तर त्यांना लक्ष्मण किंवा राम नाही तर रावणाची भूमिका करायला आवडेल. (photo credit - social media)
रामायण या मालिकेचे प्रसारण 1987 ते 1988 या वर्षादरम्यान झाले होते. रामायण ही मालिका भारताच्या दूरदर्शन इतिहासातील सर्वात प्रभावशाली आणि सार्वधिक पाहिली गेलेली मालिका म्हणून ओळखली जाते. (photo credit - social media)