अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर खरेदी करा 'या' 8 वस्तू, आयुष्यात होईल भरभराट

What to buy on Akshay Trutiya : 19 एप्रिल रोजी अक्षय तृतीया आहे. अक्षय तृतीया हा दिवस हिंदू पंचांगातील सर्वात पवित्र आणि शुभ दिवसांपैकी एक असून यादिवशी खरेदी केलेली कोणतीही गोष्ट ही भविष्यात भरभराट, समृद्धी, प्रगती आणि यश आणते अशी आस्था आहे. हेच कारण आहे की लोकं यादिवशी अर्थपूर्ण खरेदी करतात किंवा नवीन उद्योग, किंवा गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य देतात. तेव्हा अशा 8 गोष्टी तुम्हाला सांगणार आहोत ज्या तुम्ही येत्या अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर खरेदी करू शकता.  

Pooja Pawar | Apr 14, 2026, 03:20 PM IST
सोनं- चांदी :

अक्षय तृतीयेला सोन किंवा चांदी खरेदी करणं हा एक योग्य पर्याय आहे. सोनं हे समृद्धी आणि विपुलतेचं प्रतीक आहे, तर चांदी ही शुद्धता आणि शांत ऊर्जेचं प्रतीक आहे.  सोनं किंवा चांदी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर लक्ष्मी किंवा गणेश या देवतांची चित्र असलेली सोन्याची नाणी खरेदी करा अशी नाणी ही विशेष अर्थपूर्ण ठरतात. 

जमीन, भूखंड खरेदी :

 ज्योतिषशास्त्रानुसार अक्षय तृतीयेच्या शुभ दिनी जमीन, भूखंड, घर खरेदी करण्यासाठी किंवा नवीन बांधकाम सुरु करणे चांगले ठरते. यादिवशी दीर्घकालीन गुंतवणूक केल्यास ती फलदायी ठरते.   

पितळ किंवा तांब्याच्या वस्तू :

 अक्षयतृतीयेच्या दिवशी तुम्ही पितळ, तांबे यासारखे पारंपरिक धातू खरेदी करू शकता. हे धातू पवित्रता आणि सकारात्मक ऊर्जेशी जोडलेले असतात. पितळ, तांबे यासारखे पारंपरिक धातू टिकाऊ असण्यासोबतच यामुळे आरोग्यदायी फायदे सुद्धा मिळतात.   

नवीन वाहन :

जर तुम्हाला नवीन वाहन खरेदी करायची असेल तर अक्षयतृतीयेचा दिवस यासाठी चांगला ठरू शकतो.   

नवीन कपडे :

अक्षय तृतीयेच्या दिवशी तुम्ही नवीन कपडे सुद्धा खरेदी करू शकता. नवीन कपडे हे ताजेपणा आणि सकारात्मक सुरुवातीचे प्रतीक असतात. यादिवशी नवीन कपडे घातल्याने तो दिवस अधिक उत्साहपूर्ण जातो.   

पुस्तक :

अक्षय तृतीयेच्या दिवशी पुस्तकं खरेदी करणं हा सुद्धा एक चांगला पर्याय आहे. यामुळे अक्षयतृतीयेच्या मुहूर्तावर ज्ञानात सुद्धा भर पडते. याशिवाय तुम्ही इतर शैक्षणिक साहित्य किंवा साधने सुद्धा खरेदी करू शकता.   

इलेकट्रोनिक उपकरणं :

अक्षय तृतीयेच्या शुभ दिनी तुम्ही फोन, लॅपटॉप आणि घरगुती उपकरणे सुद्धा खरेदी करू शकता.   

शेतीशी संबंधित अवजार :

अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर शेतीशी संबंधित अवजार, उपकरण खरेदी करू शकता. हा दिवस शेतीशी संबंधित अवजार खरेदी करण्यासाठी शुभ ठरू शकतो. यामुळे शेतीकामात सुद्धा भरभराट होते.   

देवांच्या मुर्त्या :

अक्षय तृतीयेच्या शुभ मुहूर्तावर एक चांगली सुरुवात करण्यासाठी तुम्ही देवांच्या मुर्त्या, अध्यात्मिक प्रतीकं, पूजेच्या वस्तू, तुळस ही पवित्र वनस्पती, सकारात्मक पुस्तकं सुद्धा खरेदी करू शकतात. 

