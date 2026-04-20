ट्रेन सुटली तर काय करायचं? दुसऱ्या ट्रेनमध्ये त्याच तिकिटावर करू शकतो प्रवास? पाहा रेल्वेचा नियम

Indian Railway Rules : ट्रेनमधून प्रवास करत असताना अनेकदा यात्रेकरूंना यागोष्टीची भीती वाटते की काही कारणाने आपल्याला उशीर झाला आणि ट्रेन सुटली तर? त्याच तिकिटावर पुढील ट्रेनमध्ये बसून प्रवास करू शकतो का? तेव्हा या प्रश्नाचं उत्तर जाणून घेऊयात.   

Pooja Pawar | Apr 20, 2026, 03:02 PM IST
दररोज लाखो प्रवासी भारतीय रेल्वेने प्रवास करत असतात. भारतीय रेल्वेचं जाळं ही जगातील सर्वात मोठ्या रेल्वे जाळ्यांपैकी एक आहे. जवळपास देशातील प्रत्येक मोठं शहर हे रेल्वे मार्गाने जोडलेलं आहे. अनेकदा काही कारणांमुळे यात्रेकरूंची ट्रेन सुटते, मग अशावेळी आपल्या जवळ असलेल्या तिकिटावर दुसऱ्या ट्रेनमधून प्रवास करू शकतो का? असा प्रश्न अनेकांना पडतो. भारतीय रेल्वेच्या नियमांनुसार याचं उत्तर तुमच्या तिकिटाच्या श्रेणीवर अवलंबून आहे.   

तुमच्याकडे ज्या ट्रेनची तिकीट आहे ती ट्रेन सुटली आणि तुम्ही त्याच मार्गावर जाणारी दुसरी ट्रेन पडली आणि त्यातून प्रवास केलात तर हे न्यायालयीन आणि टेक्निकल पद्धतीने थोडेसे अवघड असू शकते. याचे नियम जनरल आणि आरक्षित तिकिटांसाठी पूर्णपणे वेगळे आहेत.   

जर तुमच्याकडे साधारण श्रेणीतील रेल्वेचं तिकीट असेल तर तुमच्याकडे एक छोटासा पर्याय असतो की तुम्ही त्याच मार्गावर जाणाऱ्या दुसऱ्या पॅसेंजर ट्रेनने प्रवास करू शकता. पण त्याला वेळेची मर्यादा असते.   

साधारणपणे एक जनरल तिकीट हे  केवळ 3 तासांसाठी किंवा तिकीट काढल्यावर त्याच मार्गावरील उपलब्ध असलेल्या दुसऱ्या ट्रेनसाठी मान्य असते. मात्र जर तुम्ही या कालावधीनंतर प्रवास करत असाल तर मात्र हे तिकीट अमान्य होतं.   

जर तुमचं तिकीट हे स्लीपर, थर्ड एसी किंवा कोणत्याही आरक्षित श्रेणीचं असेल आणि तुमची ट्रेन सुटली तर तुमचं तिकीट वाया जातं. तुम्ही या रिजर्व्ह तिकिटाचा वापर दुसऱ्या ट्रेनमधून प्रवास करण्यासाठी करू शकत नाही. आरक्षित तिकीट हे एक विशेष ट्रेन, विशेष कोच आणि विशेष सीटसाठी उपलब्ध केलं जातं. ट्रेन संबंधित स्थानकावरून निघून गेली आणि तुम्ही ती पकडू शकला नाहीत तर तुला तिकिटाचा अधिकार संपून जातो.   

अनेकदा प्रवास विचार करतात की  त्यांच्याकडे जनरल तिकीट आहे म्हणजे ते कोणत्याही ट्रेनच्या जनरल कोचमधून प्रवास करू शकतात, तर ते तसं नाहीये. मेल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, राजधानी, शताब्दी आणि वंदे भारत सारख्या प्रीमियम ट्रेनमध्ये साधारण जनरल तिकीट वैध्य ठरतं नाही. त्या ट्रेननी प्रवास करण्यासाठी तुम्हाला त्याच विशिष्ट ट्रेनने प्रवास करणं गरजेचं ठरतं.   

ट्रेन सुटल्यावर प्रवासी अनेकदा दोन चुका करतात ज्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. जर तुमच्या चुकीमुळे ट्रेन सुटली असेल तर रेल्वेच्या नियमांनुसार तुम्हाला तिकिटाचे पैसे परत मिळत नाहीत. चार्ट तयार झाल्यावर किंवा ट्रेनने रेल्वे स्टेशनमधून प्रस्थान केल्यावर प्रवाशांना रिफंड मिळू शकत नाही.   

जर तुमची ट्रेन सुटली आणि तुम्ही दुसऱ्या ट्रेनने प्रवास करत आहात तर अशा परिस्थितीत टीटीई तुम्हाला विनातिकीट प्रवास केल्याचे मानून तुमच्याकडून तिकीटाची संपूर्ण रक्कम आणि सोबतच दंड सुद्धा घेऊ शकतो.   

1 लाखाची Activa 2001 साली किती रुपयांना मिळायची? तशा 3 गाड्या घेता येतील;26 वर्षात असं काय बदललं?

