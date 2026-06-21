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20 वर्षांपूर्वी कशी झाली होती ओमराजेंची UBT त एन्ट्री? कसा राहिला ओमराजेंचा UBT तील राजकीय प्रवास;रंजक कहाणी चर्चेत!

Written ByPravin Dabholkar
Published: Jun 21, 2026, 09:16 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 09:16 PM IST
ओमराजे निंबाळकरांनी ठाकरेंची साथ सोडत शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केलाय. धाराशिवमधील बैठकीनंतर ओमराजेंनी यासंदर्भात घोषणा केलीय.

ओमराजे निंबाळकरांनी ठाकरेंची साथ सोडत शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केलाय. धाराशिवमधील बैठकीनंतर ओमराजेंनी यासंदर्भात घोषणा केलीय.

What was Omrajes political journey within the UBT interesting story1/9

20 वर्षांपूर्वी कशी झाली होती ओमराजेंची UBT त एन्ट्री? कसा राहिला ओमराजेंचा UBT तील राजकीय प्रवास;रं

ओमराजे निंबाळकरांनी ठाकरेंची साथ सोडत शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केलाय. धाराशिवमधील बैठकीनंतर ओमराजेंनी यासंदर्भात घोषणा केलीय. माझ्या मागे ईडी, सीबीआय नाही, पैशांसाठी दुसरीकडे जाणारा मी नाही, असे ते यावेळी म्हणाले.

What was Omrajes political journey within the UBT interesting story2/9

राजकीय प्रवास

तसेच मातोश्री, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे यांच्याबद्दल कधीच अपशब्द निघणार नाही, असेही ते पुढे म्हणाले. साधारण 20 वर्षांपुर्वी ओमराजे निंबाळकर ठाकरेंच्या शिवसेनेत दाखल झाले होते. ओमराजेंचा राजकीय प्रवास कसा राहिला? सविस्तर जाणून घेऊया.

What was Omrajes political journey within the UBT interesting story3/9

राजकीय घडामोडी आणि स्थानिक पातळीवरील संघर्ष

उस्मानाबाद (धाराशिव) मतदारसंघाचे खासदार ओमराजे निंबाळकर हे सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणातील चर्चेतील नावांपैकी एक आहेत. त्यांनी आता शिंदेंच्या शिवसेनेत जाण्याचा निर्णय घेतला असला तरी त्यांचा UBT शिवसेनेतील प्रवेश आणि राजकीय प्रवास अत्यंत रंजक मानला जातो. साधारण दोन दशकांपूर्वी झालेल्या त्यांच्या शिवसेना प्रवेशामागे अनेक राजकीय घडामोडी आणि स्थानिक पातळीवरील संघर्ष दडलेला आहे.

What was Omrajes political journey within the UBT interesting story4/9

राष्ट्रवादीऐवजी शिवसेनेची निवड

 

ओमराजे निंबाळकर यांचे कुटुंब मराठवाड्यातील प्रभावशाली राजकीय घराण्यांपैकी एक मानले जाते. स्थानिक राजकारणात अनेक पर्याय उपलब्ध असतानाही त्यांनी शिवसेनेची वाट निवडली. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांनी प्रभावित होऊन त्यांनी शिवसेनेत सक्रिय काम करण्यास सुरुवात केली. ग्रामीण भागातील युवकांमध्ये संघटन बांधणी करण्यावर त्यांनी भर दिला.

What was Omrajes political journey within the UBT interesting story5/9

जिल्हा परिषदेतून राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात

 

शिवसेनेत प्रवेश केल्यानंतर ओमराजे यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून जनतेशी संपर्क वाढवला. जिल्हा परिषद आणि पंचायत राज व्यवस्थेत काम करताना त्यांनी ग्रामीण भागातील पाणी, रस्ते, शिक्षण आणि शेतकरी प्रश्नांवर आवाज उठवला. याच काळात त्यांची संघटक म्हणून ओळख निर्माण झाली आणि पक्षात त्यांना महत्त्व मिळू लागले.

What was Omrajes political journey within the UBT interesting story6/9

शिवसेनेत वाढत गेला प्रभाव

 

मराठवाड्यात शिवसेना मजबूत करण्यासाठी ओमराजे निंबाळकर यांनी सातत्याने काम केले. पक्ष संघटना विस्तार, कार्यकर्त्यांशी संवाद आणि जनआंदोलनांमध्ये सक्रिय सहभाग यामुळे ते शिवसेनेच्या नेतृत्वाच्या नजरेत आले. त्यांच्या कामाची दखल घेत पक्षाने त्यांना विविध जबाबदाऱ्या दिल्या. यामुळे त्यांचा प्रभाव जिल्ह्यापुरता मर्यादित न राहता राज्यस्तरावरही वाढला.

What was Omrajes political journey within the UBT interesting story7/9

विधानसभा ते लोकसभा; संघर्षातून घडलेला नेता

 

ओमराजे निंबाळकर यांनी विधानसभा निवडणुकीतून मोठी राजकीय ओळख निर्माण केली. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी धाराशिव मतदारसंघातून विजय मिळवत राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश केला. सामान्य कार्यकर्त्यापासून खासदारपदापर्यंतचा त्यांचा प्रवास हा सातत्य, संघटन कौशल्य आणि जनसंपर्काच्या जोरावर घडल्याचे मानले जाते.

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ठाकरे गटाशी कायम निष्ठा

 

शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर अनेक नेत्यांनी वेगवेगळे राजकीय निर्णय घेतले. मात्र ओमराजे निंबाळकर यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त करत ठाकरे गटासोबत राहण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे ते ठाकरे गटातील प्रमुख चेहऱ्यांपैकी एक बनले होते.

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युवा कार्यकर्त्यांसाठी प्रेरणादायी प्रवास

ओमराजे निंबाळकर यांचा राजकीय प्रवास हा ग्रामीण भागातील एका कार्यकर्त्याने सातत्यपूर्ण मेहनत, संघटन कौशल्य आणि पक्षनिष्ठेच्या जोरावर उंचावलेले नेतृत्व कसे घडते, याचे उदाहरण मानले जाते. शिवसेनेत प्रवेशापासून खासदारपदापर्यंतचा त्यांचा प्रवास आजही अनेक युवा कार्यकर्त्यांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.

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ओमराजे निंबाळकर
ओमराजे निंबाळकर राजकीय प्रवास

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