भारतात 'Energy Lockdown' लागू झाल्यास कशावर बंदी येणार? पाहा संपूर्ण यादी
What Is Energy Lockdown : महिना उलटून गेल्या तरी अमेरिका आणि इराणमधील युद्ध संपण्याच नाव घेत नाहीय. तर मध्य पूर्वेमधील संघर्षाचा परिणाम इतर देशांवर होताना दिसतोय. अनेक ठिकाणी एनर्जी लॉकडाउन करण्याची वेळ आली आहे. अमेरिका - इस्त्रालय आणि इराण युद्धामुळे तेल आणि वायूवर परिणाम झाला आहे. भारतातही एलपीजीची समस्या निर्माण झाली आहे. त्यामुळे भारतात पण Energy Lockdown ची वेळ आल्यास कुठल्या गोष्टींवर बंदी येऊ शकते पाहूयात.
Neha Choudhary | Apr 06, 2026, 03:20 PM IST
इराण-इस्रायल युद्धाचे परिणाम जगभरातील अनेक प्रमुख देशांमध्ये दिसून येत आहे. अनेक देशांनी पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या तुटवड्यामुळे 'एनर्जी लॉकडाउन'चा निर्णय घेतला आहे. अनेक देशांना पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या किमती वाढवाव्या लागल्या आहेत. किंवा रेशनिंग लागू करावे लागले आहे. शाळा आणि कार्यालयांच्या वेळा कमी करण्यासह इतर अनेक उपाययोजना या देशांना करावा लागल्या आहेत.
जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल जवळपास 120 डॉलरपर्यंत वाढल्या आहेत. भारतात सरकारी तेल शुद्धीकरण कंपन्यांनी अद्याप पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कोणतीही वाढ केली नाही. पण गेल्या आठवड्यात, सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात लक्षणीय कपात जाहीर केली आहे. ज्यामुळे ग्राहकांना दरवाढीपासून दिलासा मिळाला आणि तेल कंपन्यांवरील भारही हलका झाला आहे.
इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यांसारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी उत्पादन शुल्कातील कपात करण्यात आली. या कंपन्या देशांतर्गत बाजारात त्यांच्या पुरवठा खर्चापेक्षा खूपच कमी किमतीत इंधन विकत आहेत. सध्याच्या जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतीनुसार, त्यांना पेट्रोलवर प्रति लिटर अंदाजे ₹26 आणि डिझेलवर प्रति लिटर ₹81.90 चे नुकसान होण्याचा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. यामुळे एकत्रितपणे दररोज ₹2,400 कोटींचे नुकसान होते आहे, असा अंदाज आहे.
मध्य पूर्वेमधील संघर्षामुळे फिलीपिन्समध्ये एनर्जी लॉकडाउन लावण्यात आला आहे. एनर्जी लॉकडाउन लावणारा फिलीपिन्स पहिला देश ठरला आहे. त्यांनी विजेची बचत करण्यासाठी मनिलासह अनेक प्रमुख शहरांमधील शॉपिंग मॉल्समध्ये इंधनाचा साठा पुन्हा भरण्यात आला आहे. सरकारने दररोज इंधन भरण्याच्या संख्येवरही मर्यादा लादली आहे.
याशिवाय पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश, म्यानमार आणि व्हिएतनाममध्येही परिस्थिती वाईट असून येथेही अनेक बंधने लादण्यात आले आहेत. पाकिस्तानमध्ये दोन आठवड्यांसाठी शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. तसंच घरून काम (WFH) लागू करण्यात आले आहे. श्रीलंकेत इंधनाची बचत करण्यासाठी प्रत्येक बुधवारी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. बांगलादेशमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वीज कपात सुरू झाली आहे. शाळांना सुट्ट्या जाहीर करण्यात आल्या आहेत. व्हिएतनाममध्ये पेट्रोलच्या दरात 50-60 टक्क्यांनी वाढ केलीय. तसंच, अनावश्यक प्रवासावर बंदी घालण्यात आली आहे. म्यानमारमध्ये वाहनांसाठी सम-विषम नियम लागू करुन अनेक पेट्रोल पंप बंद ठेवण्यात आले आहेत.
सरकारने आश्वासन दिले आहे की, सर्व देशांतर्गत रिफायनरी पुरेशा कच्च्या तेलाच्या साठ्यासह कार्यरत आहेत. तसंच देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा पुरेसा आहे. इंधन केंद्रे सामान्यपणे कार्यरत असून पेट्रोलियम मंत्रालयाने सांगितले की, देशभरातील सर्व पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. पण, जर हे युद्ध असेच चालू राहिले, तर तो दिवस दूर नाही जेव्हा एलपीजीच्या संकटानंतर देशाला पेट्रोल आणि डिझेलच्या संकटाचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे.
