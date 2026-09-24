/iPhone 18 ची किंमत किती असणार? लाँचपूर्वीच डिटेल्स लीक

ऍपलचे चाहते आयफोन 18 च्या लॉन्चची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. लॉन्चच्या आधीच, अनेक माहिती लीक झाली आहे. जर तुम्ही तो विकत घेण्याचा विचार करत असाल, तर त्याची अपेक्षित किंमत काय असू शकते आणि हा आयफोन कधी लॉन्च होऊ शकतो.
ऍपलने अलीकडेच भारतात आणि इतर बाजारपेठांमध्ये आयफोन 18 प्रो सिरीज आणि आपला पहिला फोल्डेबल आयफोन ड्युओ लॉन्च केला. मात्र, लॉन्चच्या वेळी बहुतेक लोकांना आयफोन 18 चा बेस व्हेरिएंट मिळाला नाही. असे दिसते की ऍपलचे चाहते आयफोन 18 च्या लॉन्चची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
आयफोन 18 शी संबंधित लीक्स आणि अफवा देखील वेगाने समोर येत आहेत. ज्यामुळे आगामी आयफोनमध्ये काय असू शकते याचे संकेत मिळत आहेत. जर तुम्ही आयफोन 18 खरेदी करण्याचा विचार करत असाल आणि त्याच्या लॉन्चची वाट पाहत असाल. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
टाइम्सनाऊच्या एका अहवालानुसार, आगामी ॲपल आयफोन १८ मध्ये १२०Hz रिफ्रेश रेट आणि ३००० निट्सच्या पीक ब्राइटनेससह ६.३-इंचाचा LTPO सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले असणार आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
याव्यतिरिक्त, हे डिव्हाइस ॲपल A20 प्रोसेसरद्वारे समर्थित असेल, ज्यासोबत ८GB रॅम आणि २५६GB इंटर्नल स्टोरेज असेल. हा फोन iOS 27 वर चालेल आणि त्यात सिरी एआय (Siri AI) असेल, जे वापरकर्त्याचा अनुभव सुधारेल आणि त्याला अधिक उत्पादक बनवेल. या फोनमध्ये ४०००mAh बॅटरी असेल आणि तो २५W मॅगसेफ चार्जिंगला सपोर्ट करेल. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
तथापि, ॲपल आयफोनच्या बॅटरी क्षमतेबद्दल कधीही माहिती देत नाही. ॲपल आयफोन १८ मध्ये ड्युअल रियर कॅमेरा सेटअप असण्याची शक्यता आहे, ज्यामध्ये ४८-मेगापिक्सलचा प्रायमरी कॅमेरा आणि ४८-मेगापिक्सलचा अल्ट्रा-वाइड-अँगल कॅमेरा असेल. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
या कॅमेऱ्यामध्ये अनेक नवीन एआय (AI) फीचर्स असण्याची दाट शक्यता आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलसाठी, फोनमध्ये २४-मेगापिक्सलचा फ्रंट कॅमेरा असू शकतो, जो तपशिलाशी कोणतीही तडजोड न करता अप्रतिम सेल्फी काढेल. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
256GB इंटर्नल स्टोरेज असलेला ऍपल आयफोन 18 चा 8GB रॅम व्हेरिएंट भारतात अंदाजे ₹85,900 च्या किंमतीत येण्याची शक्यता आहे. रिलीजची तारीख जाहीर करण्यात आलेली नसली तरी, तो भारतात आणि इतर बाजारपेठांमध्ये 13 मार्च 2027 च्या सुमारास लॉन्च होण्याची अपेक्षा आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
तथापि, जर तुम्ही सध्याचा आयफोन कमी किंमतीत खरेदी करू इच्छित असाल, तर तुम्हाला फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज 2026 आणि ऍमेझॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिव्हल 2026 दरम्यान सर्वोत्तम डील्स मिळू शकतात. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया