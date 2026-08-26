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iPhone 18 Pro ची किंमत किती असणार? 10,000 रुपयांपर्यंत महाग होणार?

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 26, 2026, 10:03 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 10:03 PM IST

जर तुम्ही आयफोन 18 प्रो सिरीज खरेदी करण्याची वाट पाहत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी थोडी निराशाजनक असू शकते. ऍपलच्या आगामी आयफोन 18 प्रो आणि आयफोन 18 प्रो मॅक्सच्या किमतीत वाढ होणार असल्याचे वृत्त आहे. 

iPhone 18 Pro1/8

अमेरिकेत दोन्ही प्रो मॉडेल्स सुमारे $100 ने महाग होऊ शकतात. परिणामी, भारतातही त्यांच्या किमती सुमारे 10,000 रुपयांनी वाढण्याची शक्यता आहे. तथापि, या किमती अद्याप अधिकृतपणे जाहीर केलेल्या नाहीत.

iPhone 18 Pro Max2/8

ब्लूमबर्गचे मार्क गुरमन यांच्या मते, ऍपल आयफोन 18 प्रो आणि आयफोन 18 प्रो मॅक्सच्या किंमतीत $100 पर्यंत वाढ करू शकते. असे झाल्यास, आयफोन 17 प्रो च्या $1,099 किंमतीच्या तुलनेत, अमेरिकेत आयफोन 18 प्रो ची किंमत $1,199 पासून सुरू होऊ शकते. भारतात सुमारे 10,000 रुपयांची वाढ अपेक्षित आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

iPhone 18 Pro price3/8

गेल्या वर्षी, आयफोन 17 प्रो भारतात 1,34,900 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किमतीत आणि आयफोन 17 प्रो मॅक्स 1,49,900 रुपयांमध्ये लॉन्च करण्यात आला होता. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

iPhone 18 Pro price in India4/8

जर हे अहवाल अचूक असतील, तर आयफोन 18 प्रो ची किंमत अंदाजे 1,44,900 रुपये आणि आयफोन 18 प्रो मॅक्सची किंमत अंदाजे 1,59,900 रुपये असू शकते. तथापि, या अंदाजित किमती आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

iPhone 18 Pro Max price5/8

ॲपल आयफोन 18 प्रो आणि आयफोन 18 प्रो मॅक्स सप्टेंबरमध्ये सादर केले जाऊ शकतात. अहवालानुसार, हा लॉन्च कार्यक्रम 8 किंवा 9 सप्टेंबरच्या आसपास होऊ शकतो. तथापि, ॲपलने अद्याप लॉन्चची तारीख अधिकृतपणे जाहीर केलेली नाही. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

iPhone 18 Pro price hike6/8

लीक झालेल्या माहितीनुसार, आयफोन 18 प्रो सिरीजमध्ये यावेळी डिझाइनमध्ये कोणतेही मोठे बदल दिसणार नाहीत. ऍपल नवीन रंगांच्या पर्यायांवर अधिक लक्ष केंद्रित करू शकते. कंपनी डार्क चेरी, सिल्व्हर, डार्क ग्रे आणि लाईट ब्लू यांसारख्या रंगांची चाचणी करत आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

iPhone 18 Pro launch date7/8

आयफोन 18 प्रो मध्ये 6.3-इंचाचा डिस्प्ले, तर आयफोन 18 प्रो मॅक्स मध्ये 6.9-इंचाचा डिस्प्ले असण्याची शक्यता आहे. स्क्रीनच्या आकारात बदल होण्याची शक्यता कमी आहे. तथापि, अहवालानुसार ॲपल डायनॅमिक आयलँडचा आकार 35 टक्क्यांपर्यंत कमी करू शकते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

iPhone 18 Pro features8/8

कामगिरीसाठी, आयफोन 18 प्रो मॉडेल्समध्ये नवीन ए20 प्रो चिपसेट असण्याची शक्यता आहे. अहवालानुसार, ही चिप टीएसएमसीच्या प्रगत २एनएम प्रोसेस टेक्नॉलॉजीचा वापर करून तयार केली जाईल. यामुळे फोनची कामगिरी आणि ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारू शकते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

TAGS:
iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro Max
tech news
marathi news

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