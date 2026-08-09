/iPhone 18 सीरिजमध्ये काय बदलणार? बॅटरी, कॅमेरा, चिपसह काही मोठे अपग्रेड्स

अॅपलच्या नवीन आयफोन सिरीजची आतुरतेने वाट पाहत आहे. कंपनीने अद्याप आयफोन 18 सिरीजच्या लॉन्चची तारीख अधिकृतपणे जाहीर केलेली नाही, परंतु कंपनीच्या मागील लॉन्च पद्धती पाहता, ही सिरीज सप्टेंबरमध्ये येऊ शकते.
अहवालानुसार, 7 ते 9 सप्टेंबर दरम्यान, म्हणजेच सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात लॉन्च होईल. वापरकर्त्यांना अनेक नवीन अपडेट्स आणि बदलांचा अनुभव मिळण्याची अपेक्षा आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
आयफोन 18 प्रो मॅक्समध्ये सध्याच्या मॉडेलपेक्षा अंदाजे 10 टक्के मोठी बॅटरी असण्याची शक्यता आहे. अहवालानुसार, ई-सिम आवृत्तीची बॅटरी क्षमता 5,425mAh ते 5567mAh दरम्यान असू शकते. प्रो मॉडेल्सना देखील बॅटरी अपग्रेड मिळण्याची शक्यता आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
आयफोन 18 प्रो मध्ये ॲपलचा नवीन ए20 प्रो चिपसेट असण्याची शक्यता आहे. तो टीएसएमसीच्या २एनएम तंत्रज्ञानावर आधारित असेल अशी अपेक्षा आहे. ३एनएम वरून 2एनएम तंत्रज्ञानाकडे वळल्यामुळे कार्यक्षमता आणि ऊर्जा कार्यक्षमतेत सुधारणा होऊ शकते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
अशी चर्चा आहे की फोनच्या 48 मेगापिक्सेलच्या फ्यूजन मुख्य कॅमेऱ्यामध्ये व्हेरिएबल ॲपर्चर असेल. यामुळे लेन्समध्ये येणाऱ्या प्रकाशाचे प्रमाण नियंत्रित करता येईल. हे कमी प्रकाशातील फोटो, पोर्ट्रेट आणि डेप्थ इफेक्ट्ससाठी उपयुक्त ठरू शकते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
प्रो मॉडेल्सवरील टेलीफोटो कॅमेऱ्यातही सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. त्यात अधिक मोठे ॲपर्चर असू शकते, ज्यामुळे कमी प्रकाशातील फोटो आणि झूम शॉट्स सुधारू शकतील. हा कॅमेरा केवळ प्रो मॉडेल्सपुरता मर्यादित असण्याची शक्यता आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
ऍपल डायनॅमिक आयलँडचा आकार कमी करण्यावर काम करत आहे. फेस आयडीचा फ्लड इल्युमिनेटर डिस्प्लेच्या खाली हलवल्याने स्क्रीनच्या वरच्या बाजूला कमी जागा व्यापली जाईल आणि त्यामुळे कटआउट अधिक लहान दिसू शकेल. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
आयफोन 18 प्रो आणि प्रो मॅक्समध्ये अनुक्रमे 6.3- आणि 6.9-इंचाचे स्क्रीन आकार कायम राहण्याची शक्यता आहे. तथापि, त्यांमध्ये LTPO+ डिस्प्ले तंत्रज्ञान असण्याची शक्यता आहे, जे सुधारित ऊर्जा कार्यक्षमतेसह प्रोमोशन रिफ्रेश रेट देऊ शकते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
कंपनी आपल्या तिसऱ्या पिढीच्या, स्वतःच्या C2 मॉडेमवर काम करत आहे. यामुळे 5G चा वेग, सिग्नलची गुणवत्ता आणि ऊर्जेची कार्यक्षमता सुधारू शकते. उपग्रह-आधारित 5G मुळे नियमित नेटवर्क किंवा वाय-फायच्या बाहेरही इंटरनेट सुविधा मिळेल, अशीही चर्चा आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
अहवालानुसार, आयफोन 18 प्रो सिरीजची किंमत सध्याच्या मॉडेल्सपेक्षा ₹20,000 पर्यंत जास्त असू शकते. अमेरिकेत, ₹200 ते ₹300 च्या दरवाढीची चर्चा सुरू आहे. भारतात, आयफोन 18 प्रो ची किंमत अंदाजे ₹1,54,900 पासून सुरू होऊ शकते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया