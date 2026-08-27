/दिवाळी पर्यंत सोनं चांदीचा दर किती असेल? आकडा ऐकून चकित व्हाल

अमेरिका इजराइल आणि इराण युद्धामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवरती मोठा परिणाम झालाय.. सोन्या चांदीच्या भावावरही याचा मोठा परिणाम झाला आहे. भारतात सोनं चादींचे दर सातत्याने वाढत आहेत. अशातच आता दिवाळी पर्यंत सोनं चांदीचा दर किती असू शकतो याबाबत धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे.
सोनं चांदी दर : सोन चांदीच्या दरात पुन्हा एकदा तेजी आली आहे. सणासुदीच्या हंगामा आधीच भारतात सोनं चांदीचे दर वाढल्याने सर्वसामान्य ग्राहक चिंतेत आहेत. सोनं चांदीच्या दरात लक्षणीय वाढ होत आहे. दिवाळी पर्यंत सोनं चांदीचा दर नवा उच्चांक गाठू शकतो असा अंदाज तज्ञांनी वर्तवला आहे. अशातच दिवाळीपर्यंत सोनं चांदीचा दर किती होईल याचा एक अंदाजीत आकडा समोर आला आहे. हा आकडा अत्यंत धक्कादायक आहे.
भारतात सोन चांदीच्या दरात सातत्याने वाढ होत आहे. भारतात 27 ऑगस्ट रोजी जीएसटीसहित सोन्याचा भाव 1 लाख 63 हजार रुपयांवर तर चांदीचे भाव 2 लाख 52 हजार 300 रुपयांवर पोहोचला होता.
ऑगस्ट महिन्यातच, गेल्या 26 दिवसांत सोनं सुमारे 20,000 रुपयांनी तर, चांदी सुमारे 26,000 रुपयांनी महाग झाली आहे.
सोनं हा गुंतवणुकीचा सुरक्षित पर्याय मानला जातो. मात्र, सोनं फक्त गुंतवणूक म्हणून नाही तर भावनिक नातं देखील मानले जातात. भारतात समासुदीच्या काळात सोन्याला प्रचंड मागणी असते.
भारतात सोन्याला प्रचंड मागणी आहे. भारत मोठ्या प्रमाणात सोनं आयात करते. मागील 2 तिमाहीतच भारताने 131 टन सोनं आयात केले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यास भारताचे आयात शुल्क वाढते. यामुळे डॉलरची मागणी वाढते. यामुळे रुपया कमकुवत होईल. रुपया कमकुवत झाल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोने स्वस्त असले तरी ते भारतात महागच राहते.
जगभरातील मध्यवर्ती बँकांनी मोठ्या प्रमाणावर सोन्याची खरेदी केली आहे. केवळ दोन तिमाहीत, मध्यवर्ती बँकांनी २८० टन सोन्याची खरेदी केली आहे.
यूएस फेडरल रिझर्व्हने सावधगिरी बाळगली, महागाई कमी झाली किंवा युद्धाचा तणाव निवळला, तर सोन्यावर दबाव येऊ शकतो. याचा परिणाम सोन्याच्या दरावर होत आहे.
भारतात दिवाळी पर्यंत सोनं चांदीचे दर प्रचंड वाढू शकतात. सोन्याचा दर 1 लाख 80 हजार रुपयांपासून ते 2 लाखांपर्यत पोहचू शकतो. तर, चांदीचा दर देखील 3 लाख 50 हजार ते अगदी 4 लाखांपर्यंत जाऊ शकतो असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
कच्च्या तेलाचा भाव सध्या 94 डॉलरच्या आसपास आहे. जर किमती 120 डॉलरपर्यंत पोहोचल्या, तर डॉलर मजबूत होऊ शकतो आणि सोन्याच्या किमतीत किंचित घसरण होऊ शकते.मात्र, याची शक्यता खूपच कमी आहे.