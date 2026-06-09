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होर्मुझची सामुद्रधुनी 2027 पर्यंत बंद राहिली तर काय होईल? भारतात मंदी येणार? केंद्र सरकारने दिलं उत्तर, 'आपल्याकडे...'

Written ByShivraj Yadav
Published: Jun 09, 2026, 08:45 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 08:45 PM IST

What If Hormuz Remains Closed till 2027: अमेरिका-इस्रायलसोबत सुरु असलेल्या युद्धामुळे इराणने बंद केलेली होर्मुझची सामुद्रधुनी अद्यापही खुली झालेली नाही. तीन महिन्यांमध्येच संपूर्ण जगावर मोठं संकट निर्माण झालेलं असताना, जर हीच परिस्थिती 2027 पर्यंत राहिली तर काय होईल?

 

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What If Hormuz Remains Closed : अमेरिका-इस्रायल आणि इराणमधील संघर्ष अद्यापही मिटण्याची काही चिन्हं दिसत नाहीत. इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी अद्यापही खुली केली नसून, तीन महिन्यांमध्ये संपूर्ण जगावर तेलसंटक निर्माण झालं आहे. जर हीच परिस्थिती 2027 पर्यंत राहिली तर काय होईल? केंद्र सरकारने यावर उत्तर दिलं आहे. 

 

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पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी इशारा दिला आहे की, जर इराणशी संबंधित संघर्ष अनेक महिने लांबला तर भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रातील परिस्थितीचे चित्र बदलू शकते. 

 

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एका मुलाखतीत पुरी यांनी इराणसोबत युद्धामुळे उद्भवू शकणाऱ्या अत्यंत गंभीर परिस्थितीबाबत झालेल्या अलीकडील चर्चेचा उल्लेख केला. जर हीच स्थिती 31 मार्च 2027 पर्यंत सुरु राहिली तर या शक्यतेवर दिलेल्या उत्तराचा उल्लेख करताना त्यांनी म्हटलं की, "मी म्हणालो, थांबा जरा. तेव्हा आपण पूर्णपणे वेगळ्याच परिस्थितीत असू. ती जागतिक मंदीची स्थिती असेल". 

 

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तरीही, पुरी यांनी भारताकडे ऊर्जेचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे आणि भारताने आपल्या ऊर्जा स्रोतांमध्ये विविधताही आणली आहे असंही आश्वासन दिलं. 

 

60 दिवसांचा स्टॉक5/8

60 दिवसांचा स्टॉक

हरदीप सिंग पुरी म्हणाले, "जर पुढील 30 दिवस होर्मुझ मार्ग बंद राहिला, तर काय होईल? आपल्या सर्वांची आपापली देशांतर्गत परिस्थिती असते; आपल्याकडे साठा उपलब्ध आहे. माझी 'समाधानकारक स्थिती'ची व्याख्या '60-60-60' अशी होती. म्हणजेच कच्चं तेल, नैसर्गिक वायू आणि एलपीजी (LPG) यांचा 60 दिवसांचा साठा. हा साठा माझ्याकडे उपलब्ध आहे आणि मी म्हणेन की ही एक समाधानकारक स्थिती आहे."

 

भारत होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर अवलंबून6/8

भारत होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर अवलंबून

हरदीप सिंग पुरी यांनी सांगितलं की, आपल्या ऊर्जा गरजांसाठी भारत 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ'वर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. देशाच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी सुमारे 90 टक्के आयात याच सागरी मार्गावरून होते, तर एलपीजीचा (LPG) सुमारे 60 टक्के पुरवठाही याच मार्गाने केला जातो.

 

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त्यांनी नमूद केलं की, इतकं अवलंबित्व असूनही भारताला इंधनाचे दर तुलनेने नियंत्रणात ठेवण्यात यश आले आहे. 

 

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त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, इतर अनेक देशांच्या तुलनेत पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या दरांमधील वाढ लक्षणीयरीत्या कमी राहिली आहे. तसंच, जपाननंतर या ऊर्जा उत्पादनांच्या दरांमध्ये सर्वात कमी वाढ नोंदवणाऱ्या मोजक्या देशांमध्ये भारताचा समावेश असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

TAGS:
Strait of Hormuz
US Iran War
Global Depression

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