English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मुंबई पाण्याखाली जाणार, पृथ्वीची गती मंदावणार? धडकी भरवणारा तज्ज्ञांचा अंदाज, चंद्र-पृथ्वीचे अंतर...

चंद्र आणि पृथ्वी यांच्यातील अंतर 3,84,400 किमी आहे. मात्र जर चंद्राचे अंतर पृथ्वीपासून 1 लाख किलोमीटरने कमी झाले तर काय होईल. 

Mansi kshirsagar | Oct 19, 2025, 10:57 AM IST
twitter

Moon Comes Near Earth: चंद्र आणि पृथ्वी यांच्यातील अंतर 3,84,400 किमी आहे. मात्र जर चंद्राचे अंतर पृथ्वीपासून 1 लाख किलोमीटरने कमी झाले तर काय होईल. 

1/8

मुंबई पाण्याखाली जाणार, पृथ्वीची गती मंदावणार? धडकी भरवणारा तज्ज्ञांचा अंदाज, चंद्र-पृथ्वीचे अंतर...

what will happen is moon comes 1 lakh kilometer near earth Mumbai London will collapse

Moon Comes Near Earth: चंद्र आणि पृथ्वी यांच्यातील अंतर एक लाख किमीने कमी झाल्यास 2,84,000 किमी इतकेच उरेल. जर असं झालं तर याचा परिणाम पृथ्वीवर होणार आहे.

twitter
2/8

चंद्र आणि पृथ्वी यांच्यातील अंतर 1 किमीने जरी कमी झाले तरी त्याचा विनाशकारी परिणाम पृथ्वीवर होणार आहे. पृथ्वीवर हाहकार माजू शकता, असा अंदाज वर्तवण्यात येतो. 

twitter
3/8

चंद्राची गुरुत्वाकर्षण शक्ती अंतराच्या घनफळाप्रमाणे बदलते. 1००,००० किमी अंतरावर, भरती-ओहोटीची शक्ती लक्षणीयरीत्या वाढेल. महासागरात उंचच उंच लाटा उसळतील. मुंबई न्यू यॉर्क आणि लंडनसारखी शहरे पाण्याखाली जातील. त्यामुळं सागरीजीवन पूर्णपणे नष्ट होतील.   

twitter
4/8

चंद्राचे वाढलेले गुरुत्वाकर्षण केवळ पाण्यावरच नव्हे तर पृथ्वीच्या घन जमिनीवरही खेचले जाईल. टेक्टोनिक प्लेट्स हलू लागतील आणि यामुळे त्यांच्यावर दबाव वाढेल, ज्यामुळे तीव्र भूकंप येऊ शकतो.  

twitter
5/8

जर चंद्राचे पृथ्वीपासूनचे अंतर 1,००,००० किलोमीटरने कमी झाले तर त्याचा पृथ्वीवरील ज्वालामुखींवर मोठा परिणाम होईल. यामुळे जगभरात ज्वालामुखीचा उद्रेक वाढेल, ज्यामुळे असंख्य मृत्यू होतील आणि धुरामुळे श्वास घेण्यासही त्रास होईल.

twitter
6/8

सध्य चंद्र पृथ्वीची फिरण्याची गती कमी करत आहे. 1 लाख किमीने अंतर कमी झाल्यास ते घर्षण आणि गुरुत्वाकर्षण वाढेल. पृथ्वीची फिरण्याची गती कमी होऊन दिवस 24 तासांपेक्षा मोठा होईल. यामुळं जलवायु आणि हवामानावर परिणाम होऊ शकते. 

twitter
7/8

चंद्र आकाशात लक्षणीयरीत्या मोठा दिसेल, 35 ते 40 टक्के मोठा आणि तेजस्वी दिसेल. यामुळे अधिकाधिक काळासाठी चंद्र सूर्याला झाकून ठेवेल आणि त्यामुळे सूर्यग्रहणे वाढतील.

twitter
8/8

सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, चंद्र १ लाख किलोमीटरपेक्षा जास्त जवळ आल्याने आपल्या पृथ्वीचे भूगर्भीय आणि जलशास्त्रीय संतुलन पूर्णपणे बिघडेल, ज्यामुळे पृथ्वीवरील मानवी जीवनासाठी खूप गंभीर धोका निर्माण होईल.

twitter
पुढील
अल्बम

विश्वास बसणार नाही अशी आकडेवारी... रोहितने महिन्याभरात नेमकं किती वजन कमी केलं पाहिलं का?

पुढील अल्बम

विश्वास बसणार नाही अशी आकडेवारी... रोहितने महिन्याभरात नेमकं किती वजन कमी केलं पाहिलं का?

विश्वास बसणार नाही अशी आकडेवारी... रोहितने महिन्याभरात नेमकं किती वजन कमी केलं पाहिलं का?

विश्वास बसणार नाही अशी आकडेवारी... रोहितने महिन्याभरात नेमकं किती वजन कमी केलं पाहिलं का? 9
1 वर्षात किती महागलं सोनं-चांदी? गेल्यावर्षी 1 लाख गुंतवले असते तर आज किती मिळालं असतं रिर्टन?

1 वर्षात किती महागलं सोनं-चांदी? गेल्यावर्षी 1 लाख गुंतवले असते तर आज किती मिळालं असतं रिर्टन?

1 वर्षात किती महागलं सोनं-चांदी? गेल्यावर्षी 1 लाख गुंतवले असते तर आज किती मिळालं असतं रिर्टन? 9
WhatsApp मेसेज पाठवण्यावर येणार मर्यादा? एका महिन्यात किती पाठवू शकता? तुमच्यावर काय परिणाम?

WhatsApp मेसेज पाठवण्यावर येणार मर्यादा? एका महिन्यात किती पाठवू शकता? तुमच्यावर काय परिणाम?

WhatsApp मेसेज पाठवण्यावर येणार मर्यादा? एका महिन्यात किती पाठवू शकता? तुमच्यावर काय परिणाम? 10
2026 मध्ये नैसर्गिक नव्हे तर &#039;या&#039; मानव निर्मित संकटामुळे जगाचा होणार सत्यानाश, बाबा वेंगाची भयानक भविष्यवाणी

2026 मध्ये नैसर्गिक नव्हे तर 'या' मानव निर्मित संकटामुळे जगाचा होणार सत्यानाश, बाबा वेंगाची भयानक भविष्यवाणी

2026 मध्ये नैसर्गिक नव्हे तर 'या' मानव निर्मित संकटामुळे जगाचा होणार सत्यानाश, बाबा वेंगाची भयानक भविष्यवाणी 10