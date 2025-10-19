मुंबई पाण्याखाली जाणार, पृथ्वीची गती मंदावणार? धडकी भरवणारा तज्ज्ञांचा अंदाज, चंद्र-पृथ्वीचे अंतर...
चंद्र आणि पृथ्वी यांच्यातील अंतर 3,84,400 किमी आहे. मात्र जर चंद्राचे अंतर पृथ्वीपासून 1 लाख किलोमीटरने कमी झाले तर काय होईल.
Mansi kshirsagar | Oct 19, 2025, 10:57 AM IST
