Marathi News
WhatsApp Call कसा करायचा रेकॉर्ड? 90 टक्के लोकांना माहित नाही 'ही' ट्रिक, जाणून घ्या

WhatsApp Call Recording : WhatsApp हा सध्या जवळपास प्रत्येक स्मार्टफोन वापरकर्त्यांच्या फोनमध्ये असलेला एक अॅप आहे. जो फक्त चॅटिंगसाठी नाही तर व्हॉइस कॉल आणि व्हिडीओ कॉलसाठी सुद्धा वापरला जातो. करोडो यूजर्स दररोज WhatsApp कॉल्सचा वापर करतात. पण जेव्हा कॉल रेकॉर्डिंगची वेळ येते तेव्हा लोकं बऱ्याचदा कन्फ्यूज होतात कारण WhatsApp मध्ये बिल्ट-इन फीचर उपलब्ध नसतो. मग अनेकजण यासाठी थर्ड पार्टी अॅप्स  वापरतात, मात्र यात मोठी रिस्क असते. अशातच आज तुम्हाला अशा ट्रिकबद्दल सांगणार आहोत जी वापरून Android यूजर्स कोणत्याही थर्ड पार्टी अॅप्स शिवाय याला वापरू शकतील. 

Pooja Pawar | Dec 14, 2025, 05:52 PM IST
WhatsApp कॉल्समध्ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन वापरले जाते, जे कॉल्स सुरक्षित ठेवते. या सुरक्षा डिझाइनमुळेच अॅप कॉल रेकॉर्डिंगचा पर्याय देत नाही. Meta कंपनीनुसार जर कॉल रेकॉर्डिंगचा ऑप्शन दिला तर यूजर्सच्या गोपनीयतेवर परिणाम होऊ शकतो. हेच कारण आहे की तुम्हाला WhatsApp च्या सेटिंगमध्ये कॉल रेकॉर्डिंगचा पर्याय मिळत नाही. 

मात्र WhatsApp यूजर्सच्या गरजा वेगवेगळ्या असतात आणि अनेक परिस्थितींमध्ये, कॉल सेव्ह करणे आवश्यक असू शकते. अशा परिस्थितीत, स्क्रीन रेकॉर्डिंग हा एक वैध आणि सोयीस्कर पर्याय बनतो.

जर तुम्ही Android यूजर्स असाल तर WhatsApp कॉल रिकॉर्ड करण्याचं सर्वात सोपा उपाय हा फोनची स्क्रीन रेकॉर्ड करणं हा आहे. स्क्रीन रेकॉर्डिंग ऑन झाल्यास फोनची स्क्रीन आणि ऑडिओ दोन्ही सेव्ह होतात. ज्यामुळे WhatsApp कॉल आपोआप रेकॉर्ड होतो. 

असं केल्याने तुम्हाला कोणत्याही थर्ड पार्टी अॅप्सची आवश्यकता नाही तसेच यामुळे तुमची प्रायव्हसी सुद्धा सुरक्षित राहील. रेकॉर्डिंगची क्वालिटी यागोष्टीवर अवलंबून असते की तुमचा फोन मायक्रोफोन आणि स्पीकर कसं कॅप्चर करतो. 

Android स्मार्टफोनची स्क्रीन रिकॉर्डिंग अधिकतर सेटिंग पॅनलमध्ये असते. तुम्हाला फक्त स्किनच्या टॉप साईडने पॅनल ओपन करावं लागतं. तुम्हाला तिथे स्क्रीन रेकॉर्ड किंवा स्क्रीन कॅप्चर पर्याय दिसेल त्यावर क्लिक करावा लागेल. हे नाव वेगवेगळ्या ब्रँडच्या फोनमध्ये वेगवेगळे असू शकते. 

रेकॉर्डिंग दरम्यान कॉल स्पीकरवर ठेवल्याने अधिक स्पष्ट ऑडिओ मिळतो. व्हॉट्सअॅप कॉल रेकॉर्ड करण्यासाठी ही पद्धत अत्यंत विश्वासार्ह मानली जाते.

जर तुम्ही आयफोन यूजर्स असाल तर स्क्रीन रेकॉर्डिंगने तुम्ही व्हॉट्सअॅप कॉल रेकॉर्ड करु शकणार नाही. अ‍ॅपलच्या सुरक्षा धोरणांमुळे आणि iOS मर्यादांमुळे, स्क्रीन रेकॉर्डर व्हॉट्सअॅप कॉलचा ऑडिओ कॅप्चर करत नाहीत. म्हणजे जरी स्क्रीन रेकॉर्ड झाली तरी त्याचा ऑडिओ रेकॉर्ड होत नाही. तसेच थर्ड-पार्टी ऍप्स सुद्धा हे काम करण्यास सक्षम असतात त्यामुळे फक्त अ‍ॅपल यूजर्ससाठी कॉल रेकॉर्डिंग करणं सोपं आहे. 

स्क्रीन रिकॉर्डिंग हा एक सुरक्षित उपाय मानला जातो ज्यामुळे प्रायव्हसी थोड्यात येत नाही. परंतु कॉल रेकॉर्ड करण्यापूर्वी, संबंधित व्यक्तीला कॉलची जाणीव आहे याची खात्री करणे महत्वाचे आहे. परवानगीशिवाय कॉल रेकॉर्ड करणे अनेक देशांमध्ये बेकायदेशीर आहे. भारतात हे परिस्थिती संदर्भावर देखील अवलंबून असते.  

