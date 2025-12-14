WhatsApp Call कसा करायचा रेकॉर्ड? 90 टक्के लोकांना माहित नाही 'ही' ट्रिक, जाणून घ्या
WhatsApp Call Recording : WhatsApp हा सध्या जवळपास प्रत्येक स्मार्टफोन वापरकर्त्यांच्या फोनमध्ये असलेला एक अॅप आहे. जो फक्त चॅटिंगसाठी नाही तर व्हॉइस कॉल आणि व्हिडीओ कॉलसाठी सुद्धा वापरला जातो. करोडो यूजर्स दररोज WhatsApp कॉल्सचा वापर करतात. पण जेव्हा कॉल रेकॉर्डिंगची वेळ येते तेव्हा लोकं बऱ्याचदा कन्फ्यूज होतात कारण WhatsApp मध्ये बिल्ट-इन फीचर उपलब्ध नसतो. मग अनेकजण यासाठी थर्ड पार्टी अॅप्स वापरतात, मात्र यात मोठी रिस्क असते. अशातच आज तुम्हाला अशा ट्रिकबद्दल सांगणार आहोत जी वापरून Android यूजर्स कोणत्याही थर्ड पार्टी अॅप्स शिवाय याला वापरू शकतील.