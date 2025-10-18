WhatsApp मेसेज पाठवण्यावर येणार मर्यादा? एका महिन्यात किती पाठवू शकता? तुमच्यावर काय परिणाम?
WhatsApp messages Limit: व्हॉट्सअॅप मेसेजवर मर्यादा आली तर? सध्या कंपनीच्या डोक्यात यासंदर्भात काय विचार चाललाय?
Pravin Dabholkar | Oct 18, 2025, 08:23 PM IST
तुमच्यावर याचा काय परिणाम होईल?
सध्या अमर्यादित मेसेजची सुविधा
व्हॉट्सअॅपवर सध्या अमर्यादित मेसेज पाठवण्याची सुविधा आहे. पण कंपनी लवकरच त्यात बदल करणार आहे. मेटा, व्हॉट्सअॅपची मालक कंपनी, स्पॅम मेसेजना आळा घालण्यासाठी मासिक मेसेज मर्यादा लागू करण्याचा विचार करत आहे. ही मर्यादा विशेषतः उत्तर न देणाऱ्या यूजर्सना पाठवलेल्या मेसजवर लागू होईल, ज्याचा परिणाम व्यक्तिगत आणि व्यावसायिक खात्यांवर होईल, असं कपंनीनं म्हटलंय.
नवीन सिस्टिमची चाचणी लवकरच
पुढील काही आठवड्यांत अनेक देशांमध्ये या नवीन प्रणालीची चाचणी सुरू होईल, असे मेटाने स्पष्ट केले आहे. मेसेज मर्यादेची नेमकी संख्या अद्याप जाहीर झालेली नाही. ही सिस्टिम लागू झाल्यानंतर, उत्तर न देणाऱ्या व्यक्तींना पाठवलेले मेसेज मासिक कोट्यात गणले जातील, तर नियमित चॅट किंवा उत्तर देणाऱ्या वापरकर्त्यांचे मेसेज कोट्यात मोजले जाणार नाहीत.
स्पॅमविरोधी उपाययोजनांचा भाग
व्हॉट्सअॅपचे जगभरात तीन अब्जांहून अधिक वापरकर्ते आहेत, आणि हे व्यासपीठ राजकीय प्रचार, मार्केटिंग आणि फसव्या योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात वापरले जाते. यापूर्वी मेसेज फॉरवर्ड मर्यादा आणि रिपोर्टिंग टूल्स लागू करूनही स्पॅम मेसेज कमी झाले नाहीत. मेटाला आशा आहे की, मासिक मर्यादेमुळे स्पॅमवर नियंत्रण मिळेल.
सिस्टिम कशी काम करेल?
व्यावसायिक खात्यांवरही परिणाम
स्पॅमविरोधी धोरणाची गरज
