Marathi News
WhatsApp मेसेज पाठवण्यावर येणार मर्यादा? एका महिन्यात किती पाठवू शकता? तुमच्यावर काय परिणाम?

WhatsApp messages Limit: व्हॉट्सअॅप मेसेजवर मर्यादा आली तर? सध्या कंपनीच्या डोक्यात यासंदर्भात काय विचार चाललाय?

Pravin Dabholkar | Oct 18, 2025, 08:23 PM IST
WhatsApp मेसेज पाठवण्यावर येणार मर्यादा? एका महिन्यात किती पाठवू शकता? तुमच्यावर काय परिणाम? जाणून घ्या

WhatsApp messages sending limit

WhatsApp messages sending limit: एकमेकांशी संपर्कात राहण्यासाठी आपण सर्वजण व्हॉट्सअॅप मेसेजची मदत घेतो. दिवसभर अनेकांना आपण मेसेज करतो किंवा अनेकांचे मेसेज आपल्याला येत असतात. 

तुमच्यावर याचा काय परिणाम होईल?

तुमच्यावर याचा काय परिणाम होईल?

व्हॉट्सअॅप ग्रुप्समध्येही खूप चर्चा रंगत असतात. पण व्हॉट्सअॅप मेसेजवर मर्यादा आली तर? सध्या कंपनीच्या डोक्यात यासंदर्भात काय विचार चाललाय? तुमच्यावर याचा काय परिणाम होईल? सर्वकाही जाणून घेऊया.

सध्या अमर्यादित मेसेजची सुविधा

सध्या अमर्यादित मेसेजची सुविधा

व्हॉट्सअॅपवर सध्या अमर्यादित मेसेज पाठवण्याची सुविधा आहे. पण कंपनी लवकरच त्यात बदल करणार आहे. मेटा, व्हॉट्सअॅपची मालक कंपनी, स्पॅम मेसेजना आळा घालण्यासाठी मासिक मेसेज मर्यादा लागू करण्याचा विचार करत आहे. ही मर्यादा विशेषतः उत्तर न देणाऱ्या यूजर्सना पाठवलेल्या मेसजवर लागू होईल, ज्याचा परिणाम व्यक्तिगत आणि व्यावसायिक खात्यांवर होईल, असं कपंनीनं म्हटलंय.

नवीन सिस्टिमची चाचणी लवकरच

नवीन सिस्टिमची चाचणी लवकरच

पुढील काही आठवड्यांत अनेक देशांमध्ये या नवीन प्रणालीची चाचणी सुरू होईल, असे मेटाने स्पष्ट केले आहे. मेसेज मर्यादेची नेमकी संख्या अद्याप जाहीर झालेली नाही. ही सिस्टिम लागू झाल्यानंतर, उत्तर न देणाऱ्या व्यक्तींना पाठवलेले मेसेज मासिक कोट्यात गणले जातील, तर नियमित चॅट किंवा उत्तर देणाऱ्या वापरकर्त्यांचे मेसेज कोट्यात मोजले जाणार नाहीत.

स्पॅमविरोधी उपाययोजनांचा भाग

स्पॅमविरोधी उपाययोजनांचा भाग

व्हॉट्सअॅपचे जगभरात तीन अब्जांहून अधिक वापरकर्ते आहेत, आणि हे व्यासपीठ राजकीय प्रचार, मार्केटिंग आणि फसव्या योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात वापरले जाते. यापूर्वी मेसेज फॉरवर्ड मर्यादा आणि रिपोर्टिंग टूल्स लागू करूनही स्पॅम मेसेज कमी झाले नाहीत. मेटाला आशा आहे की, मासिक मर्यादेमुळे स्पॅमवर नियंत्रण मिळेल.

सिस्टिम कशी काम करेल?

सिस्टिम कशी काम करेल?

नवीन प्रणालीअंतर्गत, जर एखाद्या यूजरने उत्तर न देणाऱ्या व्यक्तीला मेसेज पाठवला, तर तो मेसेज मासिक कोट्यात गणला जाईल. उदाहरणार्थ, दोन मेसेज पाठवले आणि उत्तर मिळाले नाही, तर ते दोन मेसेज कोट्यात मोजले जातील. नियमित संभाषण किंवा परस्पर मेसेज मोजले जाणार नाहीत.

व्यावसायिक खात्यांवरही परिणाम

व्यावसायिक खात्यांवरही परिणाम

ही मर्यादा केवळ व्यक्तिगत खात्यांपुरती मर्यादित नसेल, तर व्यावसायिक खात्यांनाही लागू होईल. अनेक व्यवसाय व्हॉट्सअॅपद्वारे ग्राहकांना मेसेज पाठवतात, आणि स्पॅममुळे ग्राहकांचा त्रास होतो. या मर्यादेमुळे व्यवसायांना अधिक जबाबदारीने मेसेज पाठवावे लागतील.

स्पॅमविरोधी धोरणाची गरज

स्पॅमविरोधी धोरणाची गरज

व्हॉट्सअॅपवर वाढत्या स्पॅममुळे वापरकर्त्यांचा अनुभव बिघडत आहे. अवांछित मेसेज, फसवणूक आणि प्रचारामुळे अनेक वापरकर्ते त्रस्त आहेत. मेटा या नवीन धोरणाद्वारे वापरकर्त्यांचा अनुभव सुधारण्याचा आणि स्पॅमला आळा घालण्याचा प्रयत्न करत आहे.

भविष्यातील आव्हाने काय?

भविष्यातील आव्हाने काय?

ही प्रणाली यशस्वी झाल्यास व्हॉट्सअॅपवरील संदेशांचे स्वरूप बदलू शकते. तथापि, मर्यादेची अंमलबजावणी आणि त्याची अचूकता याबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. मेटाने याबाबत अधिक माहिती लवकरच जाहीर करण्याचे संकेत दिले असून, वापरकर्त्यांना नवीन बदलांबाबत जागरूक राहण्याचे आवाहन केले आहे.

तुमच्यावर काय परिणाम?

तुमच्यावर काय परिणाम?

या बदलाचा सामान्य यूजर्सच्या रोजच्या चॅटवर कोणताही परिणाम होणार नाही. ही मर्यादा प्रामुख्याने स्पॅम मेसेज पाठवणाऱ्या व्यक्ती आणि व्यावसायिक खात्यांना लक्ष्य करेल, जे ब्लॉक केले जाणारे किंवा अवांछित मेसेज पाठवतात, हे व्हॉट्सअॅपने स्पष्ट केले आहे.

