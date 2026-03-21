तुमचे सिक्रेट मेसेज आता अधिक सुरक्षित राहणार, काय आहे WhatsAppचे नवे आफ्टर रीडींग फिचर

व्हॉट्सअॅपवरील तुमचे मेसेज आता अधिक सुरक्षित राहणार आहेत. कारण, एक असे नवीन फिचर येणार आहे, ज्याद्वारे तुम्ही समोरच्या व्यक्तीला पाठवलेला मेसेज त्याने बघितल्यानंतर लगेचच डिलिट होणार आहे. कोणता आहे हा फिचर जाणून घ्या.   

Manali Sagvekar | Mar 21, 2026, 06:14 PM IST
आता तुमचे सिक्रेट मेसेज आणखी सुरक्षित राहणार

WhatsApp New Feature Of After Reading: काही दिवसांपूर्वी व्हॉट्सअॅपमध्ये प्रिमियम फिचर्स अॅड करण्यात आले होते. जे प्रिमियम सब्सक्रिप्शन घेणाऱ्या वापरकर्त्यालाच हे फिचर्स मिळणार आहेत. आणि आता आणखी एक फिचर अॅड करणार असल्याची माहिती आहे. ज्यामुळे तुमचे सिक्रेट मसेज अधिक सुरक्षित राहणार आहेत. कोणते आहे हे फिचर जाणून घेऊया.   

व्हॉट्सअॅपचे नवे फिचर

वेबटेइन्फो या अधिकृत वेबसाइटच्या माहितीनुसार, व्हॉट्सअॅप आता एक अशा फिचरवर काम करत आहे. ज्यामध्ये तुम्ही पाठवलेले मेसेज समोरच्याने बघितल्यानंतर लगेचच डिलिट होणार आहे.   

मर्यादित संख्येतील लोकांसाठीच उपलब्ध

हे फिचर सध्या बीटा आवृत्तीत असून, चाचणीसाठी काही मर्यादित संख्येतील लोकांसाठीच उपलब्ध होणार आहे.   

आफ्टर रीडींग फिचर

गुगुल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध असलेल्या व्हॉट्सअॅपच्या नवीनतम बीटा आवृत्तीच्या अन्ड्रॉइड 2.26.12.2 (Android 2.26.12.2)  मध्ये असलेल्या या फिचरला आफ्टर रीडींग (After Reading) असे म्हटले जाते.  

डिसअपीअरिंग हे फिचर

मेसेजच्या सुरक्षिततेसाठी मेसेज डिसअपीअरिंग हे फिचर आधीपासूनच आहे. ज्यामध्ये एक ठराविक वेळ सेट करावी लागते. ज्यानंतर आपोआप मेसेज डिलिट होतात. यामध्ये 1 ते 12 तासांचा वेळ दिलेला असतो.   

सिक्रेट मेसेज होणार डिलीट

पण व्हॉट्सअॅपच्या या नवीन फिचरमध्ये तुम्हाला मसेज डिलीट होण्याची वाट पाहावी लागणार नाही. मेसेज पाठवल्याच्या अगदी काही मिनिटांनंतरच तुमचा सिक्रेट मेसेज डिलिट होईल.   

सोयीनुसार वेळ निवडू शकता

डिसअपेअरींग मेसेजचा पर्याय निवडल्यानंतर तुम्ही तुमच्या सोयीनुसार, आफ्टर रिडींग, 24 तास, 7 दिवस, 90 दिवस किंवा बंद यापैकी कोणताही पर्याय निवडू शकता.   

अधिकृतरित्या कधी उपलब्ध होणार

हे फिचर अद्याप सामान्य लोकांसाठी उपलब्ध नाही, ते कधी उपलब्ध केले जाईल, याची कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही.   

लग्नाच्या वाढदिवशीच बायकोला संपवतो, एका हव्यासापोटी घडतं भयंकर कृत्य; 2006 मधील 'तो' थरारक चित्रपट वीकेंडला पहाच

लग्नाच्या वाढदिवशीच बायकोला संपवतो, एका हव्यासापोटी घडतं भयंकर कृत्य; 2006 मधील 'तो' थरारक चित्रपट वीकेंडला पहाच

