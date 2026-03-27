  • आता Chatgpt ची गरजच भासणार नाही, WhatsApp ने लाँच केले AI सारखे नवे फिचर

आता Chatgpt ची गरजच भासणार नाही, WhatsApp ने लाँच केले AI सारखे नवे फिचर

व्हॉट्सअॅप युजर्ससाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. वापरकर्त्यांसाठी एआय सारखेच नवीन फिचर काढण्यात आले आहे. जे अगदी चॅटजीपीटीप्रमाणेच काम करणार आहे.   

Manali Sagvekar | Mar 27, 2026, 04:42 PM IST


व्हॉट्सअॅपचे नवे फिचर

WhatsApp New Feature: गेल्या काही काळापासून व्हॉट्सअॅप त्याच्या अनेक नवीन फिचरवर काम करत आहे. वापरकर्त्यांना अधिकअधिक सुविधा मिळाव्या हे यामागचे उद्देश आहे. वेबटाइन्फो (Webetainfo) या अधिकृत वेबसाईटनुसार, जी व्हॉट्सअॅपच्या सर्व हालचालींवर लक्ष ठेवून असते. व्हॉट्सअॅप आता सर्व एआय (AI) फिचर्सना एकाच जागी एकत्रित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यासाठी वापरकर्त्यांसाठी एक खास मेटा एआय टॅब आणला आहे.   

आयफोनच्या बीटा वापरकर्त्यांसाठीही उपलब्ध

विशेष म्हणजे हे फिचर आधी अँड्रॉईड मोबाइलसाठी काढण्यात आले होते. मात्र, आता ते आयफोनच्या बीटा वापरकर्त्यांसाठी देखील आणले गेले आहे. ज्यामुळे दोन्ही वापरकर्त्यांना याचा अनुभव घेता येईल.   

नव्या फिचरची जागा

व्हॉट्सअॅपने खालील बारमधील कम्युनिटी टॅबची जागा या नव्या फिचरला दिली आहे. पण याचा अर्थ कम्युनिटी टॅब पूर्णपणे हटवले गेलेले नाही. ते चॅट लिस्टमध्ये उपलब्ध आहे.   

डायलॉग असिस्टंट

हे फिचर चॅटजीपीटी प्रमाणे काम करणार आहे. ज्यामध्ये डायलॉग असिस्टंटच्या मदतीने तुम्ही तुम्हाला हवे असलेल्या कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर मिळणार आहे. याचा उपयोग तुम्ही चॅटजीपीटी प्रमाणे अभ्यासासाठीही करू शकाल.   

प्रोम्प्टच्या मदतीने इमेज तयार करणे

एवढेच काय तर योग्य प्रोम्प्टचे कमांड देऊन तुम्ही या एआय फिचरकडून इमेजही बनवून घेऊ शकता. ज्यामध्ये तुम्ही मोशन आणि एनिमेटेड इफेक्ट्सही अॅड करू शकाल.   

वैयक्तिक सेटिंग

याशिवाय काही वैयक्तिक सेटिंगही उपलब्ध आहेत. वॉइज सेटिंगच्या मदतीने तुम्ही एआयचा आवाज ऐकून संवाद साधू शकाल. तसेच एआय तुमच्या बद्दल किती आणि कोणती माहिती साठवून ठेवू शकतो हेही ठरवू शकता.   

प्रत्येकवेळी नवीन चॅट सुरू करू शकाल

तसेच चॅटजीपीटी प्रमाणे यामध्ये देखील तुम्ही प्रत्येकवेळी वेगळ्या विषयावर चॅट करू शकाल. ज्याला तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार नावही देऊ शकता.   

चॅटमधील सातत्य

तसेच आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे, पुढील चॅट सुरू करताना हा एआय टॅब तुमच्या आधीच्या विषयावरील चर्चेला लक्षात ठेवूनच पुढील चर्चा सुरू करेल. ज्यामुळे चर्चा करणे सोपे होईल.   

इतर एआयला अॅपला टक्कर

व्हॉट्सअॅपचे हे नवे फिचर चॅटजीपीटी आणि जेमिनी एआय वर भारी पडणार आहे असे चित्र दिसत आहे. व्हॉट्सअॅप वापरकर्त्यांना आता एआयचे सर्व फिचर थेट एकाच ठिकाणी उपलब्ध झाले आहे.   

महाराष्ट्रातील 'या' शहरांसोबत 30 ठिकाण गाठण्यासाठी जावं लागणार नवी मुंबई विमानतळावर!, रविवारपासून नवीन वेळापत्रक लागू

कोमातून परतला, मैदान गाजवलं…विस्फोटक फलंदाजीने धुमाकूळ घालणारा तो खेळाडू जगतोय अज्ञातवासात

Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशीसमोरील सर्वात मोठा अडथळा दूर, IPL 2026 च्या आधी आली एक आनंदाची बातमी

पगारामधील ECI म्हणजे काय? 99 टक्के कर्मचाऱ्यांना माहित नसतील याचे मोठे फायदे

