Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • 90 टक्के यूजर्स WhatsApp ची ही सेटींग्ज ठेवतात बंद, हॅकिंकपासून वाचायचं असेल तर आताच करा ऑन!

90 टक्के यूजर्स WhatsApp ची ही सेटींग्ज ठेवतात बंद, हॅकिंकपासून वाचायचं असेल तर आताच करा ऑन!

WhatsApp security settings:आता एक सेटिंग ऑन करा आणि हॅकिंगपासून स्वतःला वाचवा.

Pravin Dabholkar | Jan 18, 2026, 03:43 PM IST
1/9

90 टक्के यूजर्स WhatsApp ची ही सेटींग्ज ठेवतात बंद, हॅकिंकपासून वाचायचं असेल तर आताच करा ऑन!

WhatsApp setting turned off if you want to protect yourself from hacking turn it on now Marathi News

WhatsApp security settings: आजकाल व्हॉट्सअॅपवर दररोज कोट्यवधी लोक संवाद साधतात पण हॅकर्स फोन नंबर चोरून अकाउंट हॅक करण्याचा प्रयत्न करतात. ही सेटिंग ऑन केल्याने फक्त एसएमएस कोड पुरेसा नसतो; अतिरिक्त पासवर्डची गरज पडते.

2/9

हॅकिंगपासून स्वतःला वाचवा

WhatsApp setting turned off if you want to protect yourself from hacking turn it on now Marathi News

यामुळे तुमचे पर्सनल चॅट, फोटो आणि कॉंटॅक्ट यांची सुरक्षितता वाढते. बहुतेक लोक ही सुविधा विसरतात किंवा बंद ठेवतात, ज्यामुळे त्यांचा धोका दुप्पट होतो. आता सक्रिय करा आणि हॅकिंगपासून स्वतःला वाचवा.

3/9

टू स्टेप्स पद्धत म्हणजे काय?

WhatsApp setting turned off if you want to protect yourself from hacking turn it on now Marathi News

ही एक अतिरिक्त सुरक्षेची पायरी आहे, ज्यात तुम्ही स्वतः एक सहा अंकी पिन कोड तयार करता. जेव्हा कोणीही तुमच्या नंबरवर व्हॉट्सअॅप इन्स्टॉल करण्याचा प्रयत्न करेल, तेव्हा प्रथम एसएमएस कोड येतो आणि नंतर हा पिन कोड मागितला जातो. यामुळे फक्त नंबर जाणून घेतल्याने हॅकिंग शक्य होत नाही. लेखात म्हटल्याप्रमाणे, 90% लोक हे बंद ठेवतात, कारण त्यांना ते जटिल वाटते, पण प्रत्यक्षात ते अगदी सोपे आहे आणि केवळ काही मिनिटांत सक्रिय होते.

4/9

हॅकर्स कसे रोखले जातात?

WhatsApp setting turned off if you want to protect yourself from hacking turn it on now Marathi News

कल्पना करा, एखादा हॅकर तुमचा फोन नंबर मिळवला आणि नवीन डिव्हाईसवर अॅप डाउनलोड केले. सामान्य सेटिंगमध्ये फक्त एसएमएस कोड पुरेसा असतो, जो हॅकर फसवू शकतो. पण दोन-चरण सक्रिय असल्यास, तो पिन कोडशिवाय पुढे जाऊ शकत नाही. यामुळे फिशिंग हल्ले किंवा सायबर गुन्हेगारांच्या प्रयत्नांना पूर्णपणे आटकावे होते. हे तुमच्या डिजिटल आयुष्याला एक मजबूत ढाल प्रदान करते, ज्याची अनेक लोकांना गरज आहे.

5/9

सेटिंग कशी ऑन कराल?

WhatsApp setting turned off if you want to protect yourself from hacking turn it on now Marathi News

व्हॉट्सअॅप उघडा, सेटिंग्जमध्ये जा आणि अकाउंट विभाग निवडा. तेथे "दोन-चरण पद्धतीची पडताळणी" हा पर्याय दिसेल. त्यावर क्लिक करून सहा अंकी पिन टाका आणि ईमेल आयडी जोडा. जेणेकरून पिन विसरला तर रिकव्हरी शक्य होईल. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर, तुमचे अकाउंट अधिक सुरक्षित होते. लेख सांगतो की बहुतेक लोक हे करत नाहीत, कारण त्यांना प्रक्रिया अवघड वाटते, पण वास्तवात हे केवळ दोन-तीन स्टेप्सचे आहे आणि तुम्हाला काहीही हरवण्याची भीती नसते.

6/9

ईमेल जोडण्याचे फायदे

WhatsApp setting turned off if you want to protect yourself from hacking turn it on now Marathi News

दोन-चरण सेटिंगमध्ये ईमेल आयडी जोडणे सोयीचे आहे. जर तुम्ही पिन विसरलात किंवा नूतनीकरणाची गरज पडली, तर ईमेलवर कोड पाठवला जातो. यामुळे अकाउंट लॉक होण्याचा धोका टळतो. हॅकर्ससाठी हे अधिक कठीण होते, कारण त्यांना तुमचा ईमेलही हॅक करावा लागेल, जो अतिशय अवघड असतो. ही छोटीशी स्टेप तुमच्या सुरक्षेला अजून मजबूत करते आणि ९०% लोकांच्या चूकीस सुधारण्यास मदत करते.

7/9

दैनंदिन वापरात कसे सोयीचे?

WhatsApp setting turned off if you want to protect yourself from hacking turn it on now Marathi News

ही सेटिंग सक्रिय केल्यानंतर, तुम्हाला दररोज काहीही बदल करण्याची गरज पडत नाही. फक्त नवीन डिव्हाईसवर इन्स्टॉल करताना पिन टाकावा लागेल. यामुळे तुमचे संभाषण खासगी राहतात आणि व्यवसाय किंवा वैयक्तिक माहिती सुरक्षित राहते. हे बंद ठेवणे म्हणजे स्वतःला धोक्यात टाकणे आहे, कारण हॅकिंगमुळे आर्थिक नुकसान किंवा गोपनीय माहिती लीक होऊ शकते.

8/9

संभाव्य जोखीम काय?

WhatsApp setting turned off if you want to protect yourself from hacking turn it on now Marathi News

जर ही सेटिंग बंद असेल, तर हॅकर्स एसएमएस कोड फॉरवर्डिंग किंवा सिम स्वॅपिंगद्वारे अकाउंट कापू शकतात. यामुळे तुमचे मेसेज वाचले जाऊ शकतात किंवा चुकीच्या व्यक्तींना पाठवले जाऊ शकतात. दोन-चरण सक्रिय केल्याने हे सर्व रोखले जाते. विशेषतः महिलांसाठी किंवा गोपनीय काम करणाऱ्यांसाठी हे आवश्यक आहे. लेख सांगतो की 90% लोक हे विसरतात, पण आता वेळ येते आहे की तुम्हीही हे बदलावे.

9/9

यूजर्ससाठी सल्ला

WhatsApp setting turned off if you want to protect yourself from hacking turn it on now Marathi News

एकदा ही सेटिंग चालू केली, की तुमचे व्हॉट्सअॅप अॅप हॅकप्रूफ होऊन जाते. यामुळे मनाची शांती मिळते आणि डिजिटल जगात सुरक्षित राहता येते. लेखाच्या शेवटी सांगितल्याप्रमाणे, हे आता सक्रिय करा आणि इतरांना सांगा. फायदे म्हणजे कमी वेळ लागतो, कोणताही खर्च नाही आणि संपूर्ण सुरक्षितता मिळते. जर तुम्ही हे वाचत असाल, तर आजच सेटिंग्जमध्ये जा आणि बदल घडवा – हॅकर्सना रोखण्यासाठी हा सर्वोत्तम मार्ग आहे.

