  • WhatsApp युजर्ससाठी महत्त्वाची बातमी! लवकरच होणार AI Summery चे नवे फिचर अनलॉक

WhatsApp युजर्ससाठी महत्त्वाची बातमी! लवकरच होणार AI Summery चे नवे फिचर अनलॉक

व्हॉट्सअॅप त्याच्या वापरकर्त्यांसाठी अधिक सुविधा आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. आता ते एका अशा फिचरवर काम करत आहेत ज्यामुळे वापरकर्त्यांना ग्रुप चॅटवरील शेकडो मेसेजेस लहान सारांशात उपलब्ध होतील. ज्यामुळे कमी वेळात विषय समजून घेण्यास मदत होईल.   

Manali Sagvekar | Mar 28, 2026, 01:41 PM IST
व्हॉट्सअॅपचे नवे फिचर

WhatsApp Working On Upcoming New AI Chat Summary Feature

WhatsApp Upcoming New Feature: गेल्या काही काळापासून व्हॉट्सअॅप त्याच्या वापरकर्त्यांसाठी हे अॅप अधिकाधिक सोईस्कर बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे. काल व्हॉट्सअॅपने एआय टॅब लाँच केले. वाबेटाईन्फो ही वेबसाईट नेहमीच व्हॉट्सअॅपच्या हालचालींवर लक्ष ठेवून असते. या अधिकृ वेबसाईटवरून मिळालेल्या माहितीनुसार, व्हॉट्सअॅप एका अशा अपडेटवर काम करत आहे. ज्यामुळे ग्रुपवर आलेले 100-150 न वाचलेले चॅट्स तुम्हाला अगदी थोडक्यात वाचता येणार आहेत. काय आहे हे नवीन अपडेट जाणून घ्या.   

क्विक एआय समरी

WhatsApp Working On Upcoming New AI Chat Summary Feature

व्हॉट्सअॅप त्याच्या वापरकर्त्यांसाठी एक नवे फिचर आणणार आहे. जे वापरकर्त्यांना त्यांच्या न वाचलेल्या चॅट्समधील महत्त्चाच्या मुद्द्यांचा सारांश तयार करून देईल. यामुळे प्रत्येक मेसेज न वाचताही व्हॉट्सअॅप ग्रुपवरील चर्चेचा विषय समजता येईल.   

ग्रुप चॅटसाठी उपयुक्त

WhatsApp Working On Upcoming New AI Chat Summary Feature

हे फिचर विशेषतः ऑफिस ग्रुप, सोसायटी ग्रुप किंवा इतर अशा ग्रुपसाठी फायदेशीर आहे जिथे एकाच वेळी शेकडो मेसेज येत असतात. वेळ वाचवण्यासाठी वापरकर्ते संपूर्ण संभाषणाचा लहान सारांश पाहू शकतील.   

प्रायव्हेट प्रोसेसिंग

WhatsApp Working On Upcoming New AI Chat Summary Feature

अनेकांना वाटत असेल की, यासाठी एआयकडून चॅट्स वाचले जाणार आणि ते सुरक्षित राहणार नाही. मात्र, यासाठी मेटाने विकसित केलेल्या सुरक्षित तंत्रज्ञान प्रणालीचा वापर केला जाईल.   

सुरक्षा ऑडिट

WhatsApp Working On Upcoming New AI Chat Summary Feature

तसेच या प्रणालीची सुरक्षा एनसीसी ग्रुप आणि ट्रेल ऑफ बिट्स सारख्या संस्थांकडून तपासली गेली आहे. जेणेकरून वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेची खात्री पटेल. यामुळे तुमचे मूळ मेसेज किंवा सारांश मेटा किंवा व्हॉट्सअॅपला वाचता येणार नाहीत.   

डेडिकेटेड फिल्टर

WhatsApp Working On Upcoming New AI Chat Summary Feature

जेव्हा वापरकर्ते अनरिड चॅट्स फिल्टरचे पर्याय निवडतील, तेव्हा तिथेच सारांश मिळवण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला जाईल.   

सेटिंग्सजमधील नियंत्रण

WhatsApp Working On Upcoming New AI Chat Summary Feature

विशेष म्हणजे हे फिचर सक्तीचे नसेल, वापरकर्त्याच्या इच्छेप्रमाणे तो हे फिचर वापरू शकतो किंवा नाही. हे फिचर बाय-डिफॉल्ट बंद असेल. ज्यांना एआय-आधारित सारांश हवा असेल तर सेटिंग्जमध्ये जाऊन ते सुरू करावे लागेल.   

अद्याप अधिकृतपणे सुरू नाही

WhatsApp Working On Upcoming New AI Chat Summary Feature

हे फिचर सध्या चाचणीच्या टप्प्यात असून, भविष्यातील अपडेट्समध्ये प्रथम बीटा टेस्टर्ससाठी आणि त्यानंतर सर्व सामन्य वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध केले जाईल.   

Success Story: 25 हजार कर्ज घेऊन सुरु केला व्यवसाय, उभी केली ₹3000000000 ची कंपनी; कसं झालं शक्य?

Success Story: 25 हजार कर्ज घेऊन सुरु केला व्यवसाय, उभी केली ₹3000000000 ची कंपनी; कसं झालं शक्य?

Success Story: 25 हजार कर्ज घेऊन सुरु केला व्यवसाय, उभी केली ₹3000000000 ची कंपनी; कसं झालं शक्य?

'माझ्यामध्येही वासना आहेत...' बॉलिवूडची ज्येष्ठ अभिनेत्रीचं स्पष्ट वक्तव्य, नेमकं काय प्रकरण

आता Chatgpt ची गरजच भासणार नाही, WhatsApp ने लाँच केले AI सारखे नवे फिचर

महाराष्ट्रातील 'या' शहरांसोबत 30 ठिकाण गाठण्यासाठी जावं लागणार नवी मुंबई विमानतळावर!, रविवारपासून नवीन वेळापत्रक लागू

