मुंबईच्या रस्त्यावर अजय देवगनला बेदम मारहाण! शर्ट फाटलं, जबडा फुटला अन्...; म्हणाला, 'माझा चेहरा..'

Ajay Devgn Beaten On Mumbai Road: अजय देवगननेच नेमकं काय घडलं याबद्दलचा सविस्तर घटनाक्रम एका मुलाखतीदरम्यान सांगितला. तो नक्की काय म्हणालाय पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Dec 08, 2025, 02:58 PM IST
अजय देवगनला मुंबईच्या रस्त्यांवर बेदम मारहाण

स्वत: अजय देवगननेच त्याच्यावर झालेल्या या हल्ल्याचा सविस्तर तपशील एका मुलाखतीमध्ये सांगताना घटनाक्रम उलगडला होता. तो नक्की काय म्हणाला आणि घडलं काय होतं जाणून घेऊयात...

अगदी बिनधास्तपणे फिरायचा

बॉलिवूडमधील सध्याचा आघाडीचा अभिनेता अजय देवगन त्याच्या करिअरच्या सुरुवातीला अगदी बिनधास्तपणे एखाद्या उनाड तरुणाप्रमाणे वागायचा.  

कोणाशी ना कोणाशी खटके उडायचे

अजय मनोरंजनसृष्टीमध्ये नवखा होता तेव्हा त्याचे अनेकदा कोणाशी ना कोणाशी खटके उडायचे आणि अगदी टोळी युद्ध झाल्याप्रमाणे राडा व्हायचा.   

काही वेळेस त्यानेही मार खाल्ला

या अशा टोळी युद्धांमध्ये अनेकदा अजय देवगनने मुलांना चोप दिला होता. विशेष म्हणजे या हाणामारीमध्ये काही वेळेस त्यानेही इतर पोरांचा मजबूत मार खाल्लाय. याबद्दल त्याने स्वत: खुलासा केलाय एका मुलाखतीत!  

अजयने एका मुलाखतीत केला खुलासा

मुंबईत एकदा रस्त्यावरच मला बेदम मारहाण झाली होती, असं अजयने एका मुलाखतीत सांगितलं आहे. 

अचानक झालेल्या या हल्ल्याने अजय...

50 मुलांनी अजय देवगनला मारहाण केली होती. अचानक झालेल्या या हल्ल्याने अजय गांगरुन गेलेला. मात्र नंतर त्याने त्याच्या खास शैलीत या साऱ्यांचा सूड उगवला.

मोठं भांडण झालं अन्...

"मी आज तुम्हाला सांगू इच्छितो की या ठिकाणी मला फार मार पडलेला. माझं याच ठिकाणी एकेकाळी मोठं भांडण झालं होतं. ते लोक आमच्या कॉलिनीमधील नव्हते. बाहेर आलेल्या 4 ते 5 लोकांसोबत माझा वाद झाला होता. मी त्यांना मारहाण करायला सुरुवात केली," असं अजय आठवण सांगताना म्हणाला.

मला मार खावा लागला

"एक एक करुन त्यांच्याकडून 50 पोरं जमा झाली. मी एकटाच होतो. आधी मी मारत होतो, नंतर मात्र मला मार खावा लागला. माझा चेहरा सुजला होता. जबड्यालाही मार लागला होता. शर्ट फाटलं होतं," असं अजय म्हणाला. मात्र तिथून तो कसा सुटला हे ही त्याने सांगितलं.

मार खाल्ल्यानंतर परत आला अन्...

अजयने सांगितलं की मार खाल्ल्यानंतर तो तिथून निघून गेला आणि आपले अजून काही मित्र घेऊन पुन्हा तिथेच आला. त्यानंतर पुन्हा राडा झाला आणि तेव्हा आम्ही त्यांना चोपलं, असं अजयने सांगितलं.  

अजयचे वडील होते स्टंटमन

अॅक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन हे अजय देवगनचे वडील होते. आपले स्टंट स्वत: करण्यावर भर देणाऱ्या मोजक्या स्टंटमन्सपैकी ते एक होते.   

फाइव्ह स्टार हॉटेलबाहेरचा तो व्हिडीओही आलेला चर्चेत पण...

अजयला मारहाण झाल्याचा एक फेक व्हिडीओ साधारण चार ते पाच वर्षांपूर्वी व्हायरल झाला होता. या व्हिडीओमध्ये फाइव्ह स्टार हॉटेलबाहेर अजयसारख्या दिसणाऱ्या व्यक्तीला काही लोक घोळका करुन मारहाण करत असल्याचं दिसत होतं. मात्र यात कोणाचाही चेहरा स्पष्ट दिसत नव्हता. नंतर हा व्हिडीओ फेक असल्याचं समोर आलेलं. (सर्व फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

