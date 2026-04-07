  • तुझी लायकी नाही, जाऊन शेती कर, सनी देओलवर संतापलेली अभिनेत्री, आजही बॉलिवूडमध्ये होते चर्चा, वडिलांचं नाव खराब करु नकोस

'तुझी लायकी नाही, जाऊन शेती कर,' सनी देओलवर संतापलेली अभिनेत्री, आजही बॉलिवूडमध्ये होते चर्चा, 'वडिलांचं नाव खराब करु नकोस'

बॉलिवुड अभिनेता सनी देओल पुन्हा एकदा प्रसिद्धीच्या झोतात आहे. बॉर्डर आणि जाट चित्रपटाला मिळालेल्या यशामुळे बॉलिवूडमध्ये पुन्हा त्याची मागणी वाढली आहे.   

Shivraj Yadav | Apr 07, 2026, 10:56 PM IST
बॉलिवूडमध्ये 80 चा काळ गाजवणाऱ्या अभिनेत्रींमध्ये मौसमी चॅटर्जी यांचं नाव घेतलं जातं. त्यांच्या चेहऱ्यावरील साधेपणा आजही अनेक प्रेक्षकांना भावतो. आपला साधेपणा आणि सुंदर आवाज, त्याला उत्तम अभिनयाची साथ यामुळे त्यांनी प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य केलं. पण एकदा असं काही झालं होतं की, संयमी मौसमी चॅटर्जी अभिनेता सनी देओलवर प्रचंड संतापल्या होत्या.   

मौसमी चॅटर्जी यांनी बंगाली चित्रपटांमध्येही काम केलं आहे. तिथेही त्यांना लोकप्रियता मिळाली. त्यांनी आपल्या करिअरमध्ये  धर्मेंद्र यांच्यापासून ते ऋषी कपूर आणि अमिताभ यांच्यापर्यंतच्या अनेक सुपरस्टार्ससोबत काम करत रुपेरी पडदा गाजवला.   

'घायल' या चित्रपटात त्यांनी राज बब्बर यांच्या पत्नीची भूमिका साकारली होती. सुरुवातीला त्यांनी ही ऑफर नाकारली होती. मात्र, धर्मेंद्र यांनी स्वतः विनंती केल्यानंतर, त्यांनी ती भूमिका स्वीकारली.  

जेव्हा 'घायल' चित्रपटाच्या शुटिंगला सुरुवात झाली तेव्हा मौसमी चॅटर्जी सवयीप्रमाणे सेटवर अगदी वेळेवर हजर राहायच्या, याउलट, सनी देओल मात्र उशिरा यायचा आणि आल्यावरही फोनवर बोलण्यात व्यग्र असायचा.  

मौसमी चॅटर्जींना हे आवडलं नाही तर त्यांनी एकदा दिग्दर्शक राजकुमार संतोषी यांना जाऊन सनीला बोलावून आणण्यास सांगितले. त्या दिवशी मौसमी चॅटर्जी सकाळी नऊ वाजल्यापासूनच शुटिंग सुरू होण्याची वाट पाहत होत्या आणि आता त्यांच्या संयमाचा बांध फुटला होता.  

राजकुमार संतोषी यांच्याकडून बोलावणं पाठवूनही जेव्हा सनी काही आला नाही, तेव्हा मौसमींना प्रचंड राग आला आणि त्या स्वतःच सनीकडे गेल्या. तिथे त्यांनी सनीला खडे बोल सुनावले.  

त्यांनी सनी देओलला स्पष्टपणे सांगितले की, चित्रपटांमध्ये काम करण्याच्या लायकीचा तू नाहीस; त्यापेक्षा तू पंजाबला परत जावे आणि शेती करावी. "धर्मेंद्र यांचं नाव बदनाम करू नकोस," असं त्यांनी त्याला बजावलं.  

घडलेल्या या प्रकाराने सनी अवाक झाला आणि त्याला काय करावं हेच सुचेनासे झाले. ओरडा खाण्यापासून वाचण्यासाठी सनी सेटवरून पळून गेला. त्यानंतर, सनीने मौसमी चॅटर्जी यांची माफी मागितली आणि मोठ्या कष्टाने त्यांना शूटिंग पूर्ण करण्यासाठी राजी केले.  

Energy Lockdown झाला तर कोणत्या देशाला बसणार मोठा फटका! भारताचा नंबर कितवा?

Energy Lockdown झाला तर कोणत्या देशाला बसणार मोठा फटका! भारताचा नंबर कितवा?

Energy Lockdown झाला तर कोणत्या देशाला बसणार मोठा फटका! भारताचा नंबर कितवा?

Energy Lockdown झाला तर कोणत्या देशाला बसणार मोठा फटका! भारताचा नंबर कितवा? 11
अमेरिकेवर 39 ट्रिलियन डॉलरचे कर्ज; प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर 95 लाखांचे ओझे? भारतावर काय होणार परिणाम?

अमेरिकेवर 39 ट्रिलियन डॉलरचे कर्ज; प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर 95 लाखांचे ओझे? भारतावर काय होणार परिणाम?

अमेरिकेवर 39 ट्रिलियन डॉलरचे कर्ज; प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर 95 लाखांचे ओझे? भारतावर काय होणार परिणाम? 12
कोण आहे देशातील सर्वात गरीब मुख्यमंत्री? नाव ऐकून आश्चर्य वाटेल

कोण आहे देशातील सर्वात गरीब मुख्यमंत्री? नाव ऐकून आश्चर्य वाटेल

कोण आहे देशातील सर्वात गरीब मुख्यमंत्री? नाव ऐकून आश्चर्य वाटेल 8
1,24,90,00,00,000 नेटवर्थ असलेल्या अभिनेत्याकडे नव्हतं स्वतःच घर, आज Burj Khalifa वर लिहिलं जातं नाव, फोटो लावण्याची किंमत काय?

1,24,90,00,00,000 नेटवर्थ असलेल्या अभिनेत्याकडे नव्हतं स्वतःच घर, आज Burj Khalifa वर लिहिलं जातं नाव, फोटो लावण्याची किंमत काय?

1,24,90,00,00,000 नेटवर्थ असलेल्या अभिनेत्याकडे नव्हतं स्वतःच घर, आज Burj Khalifa वर लिहिलं जातं नाव, फोटो लावण्याची किंमत काय? 10