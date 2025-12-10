English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
कधी होणार IPL 2026 Auction? जाणून घ्या वेळ, ठिकाण आणि लाइव स्ट्रीमिंगची संपूर्ण माहिती

IPL 2026 Auction: इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19व्या सिजनचा मिनी लिलाव पुढील आठवड्यात होणार आहे आणि सर्व क्रिकेट चाहते त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. तो कधी आणि कुठे होईल आणि तो थेट कसा पाहायचा ते जाणून घ्या.  

Tejashree Gaikwad | Dec 10, 2025, 11:49 AM IST
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) चा 19वा सिझन जवळपास आला आहे आणि चाहत्यांच्या उत्साहाला आता शांती नाही. या वर्षी होणारा IPL 2026 मिनी ऑक्शन सगळ्याच क्रिकेट प्रेमींनी आतुरतेने वाट पाहत आहेत. बीसीसीआयने या ऑक्शनसाठी शॉर्टलिस्ट केलेल्या खेळाडूंची यादी जाहीर केली असून, चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आणखी वाढली आहे.

या वर्षी ऑक्शन एक दिवसाचे असेल, त्यामुळे त्याला मिनी ऑक्शन म्हणण्यात आले आहे. मागील वर्षीचा ऑक्शन दोन दिवसांचा झाला होता. ऑक्शन 16 डिसेंबर 2025 रोजी अबू धाबी येथे पार पडणार आहे. भारतातील वेळेनुसार हा ऑक्शन दुपारी 2:30 वाजता सुरू होईल.  

शॉर्टलिस्ट खेळाडू आणि स्लॉट्स

IPL 2026 ऑक्शनसाठी एकूण 350 खेळाडू शॉर्टलिस्ट करण्यात आले आहेत. त्यापैकी: 40 खेळाडू – बेस प्राइस 2 कोटी रुपये 227 खेळाडू – बेस प्राइस 30 लाख रुपये

शॉर्टलिस्टमध्ये:

16 भारतीय आणि 96 विदेशी कैप्ड खेळाडू 224 भारतीय अनकैप्ड आणि 14 विदेशी अनकैप्ड खेळाडू ऑक्शनमध्ये संपूर्ण 77 स्लॉट्स विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. सर्व 10 संघांमध्ये ही स्लॉट्स विभाजित आहेत.

टीम्सनुसार स्लॉट्स आणि पर्स बैलन्स

चेन्नई सुपर किंग्स – 9 स्लॉट्स (43.4 कोटी रुपये) दिल्ली कॅपिटल्स – 8 स्लॉट्स (21.8 कोटी रुपये) गुजरात टायटन्स – 5 स्लॉट्स (12.9 कोटी रुपये) कोलकाता नाईट राइडर्स – 13 स्लॉट्स (64.3 कोटी रुपये) लखनऊ सुपर जायंट्स – 6 स्लॉट्स (22.95 कोटी रुपये) मुंबई इंडियन्स – 5 स्लॉट्स (2.75 कोटी रुपये) पंजाब किंग्स – 4 स्लॉट्स (11.5 कोटी रुपये) रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू – 8 स्लॉट्स (16.4 कोटी रुपये) राजस्थान रॉयल्स – 9 स्लॉट्स (16.05 कोटी रुपये) सनरायझर्स हैदराबाद – 10 स्लॉट्स (25.5 कोटी रुपये) सर्वाधिक स्लॉट्स केकेआर कडे आहेत, ज्याने फक्त 12 खेळाडू रिटेन केले होते. तसेच त्यांच्या पर्समध्ये सर्वाधिक रक्कम शिल्लक आहे.

IPL 2026 ऑक्शनचे लाइव प्रसारण

IPL ऑक्शनचे लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्सच्या चॅनेलवर पाहता येईल.

ऑक्शनचे लाइव स्ट्रीमिंग

ऑक्शन जियोहॉटस्टार अ‍ॅप आणि वेबसाइटवर थेट पाहता येईल, ज्यामुळे चाहत्यांना घरबसल्या ऑक्शनचा अनुभव घेता येईल.

या ऑक्शनमध्ये कोणते खेळाडू कोणत्या संघात जातील, हे पाहणे प्रत्येक चाहत्यासाठी उत्सुकतेचे ठिकाण ठरणार आहे. त्यामुळे 16 डिसेंबरचा दिवस क्रिकेट चाहत्यांसाठी खूप महत्त्वाचा ठरणार आहे.  

