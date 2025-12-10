कधी होणार IPL 2026 Auction? जाणून घ्या वेळ, ठिकाण आणि लाइव स्ट्रीमिंगची संपूर्ण माहिती
IPL 2026 Auction: इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19व्या सिजनचा मिनी लिलाव पुढील आठवड्यात होणार आहे आणि सर्व क्रिकेट चाहते त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. तो कधी आणि कुठे होईल आणि तो थेट कसा पाहायचा ते जाणून घ्या.
Tejashree Gaikwad | Dec 10, 2025, 11:49 AM IST
शॉर्टलिस्ट खेळाडू आणि स्लॉट्स
शॉर्टलिस्टमध्ये:
टीम्सनुसार स्लॉट्स आणि पर्स बैलन्स
चेन्नई सुपर किंग्स – 9 स्लॉट्स (43.4 कोटी रुपये) दिल्ली कॅपिटल्स – 8 स्लॉट्स (21.8 कोटी रुपये) गुजरात टायटन्स – 5 स्लॉट्स (12.9 कोटी रुपये) कोलकाता नाईट राइडर्स – 13 स्लॉट्स (64.3 कोटी रुपये) लखनऊ सुपर जायंट्स – 6 स्लॉट्स (22.95 कोटी रुपये) मुंबई इंडियन्स – 5 स्लॉट्स (2.75 कोटी रुपये) पंजाब किंग्स – 4 स्लॉट्स (11.5 कोटी रुपये) रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू – 8 स्लॉट्स (16.4 कोटी रुपये) राजस्थान रॉयल्स – 9 स्लॉट्स (16.05 कोटी रुपये) सनरायझर्स हैदराबाद – 10 स्लॉट्स (25.5 कोटी रुपये) सर्वाधिक स्लॉट्स केकेआर कडे आहेत, ज्याने फक्त 12 खेळाडू रिटेन केले होते. तसेच त्यांच्या पर्समध्ये सर्वाधिक रक्कम शिल्लक आहे.
