Marathi News
WPL Auction 2026: नवी दिल्लीत होणार लिलाव! तारीख आणि वेळ ते पर्स आणि रिक्त जागा, जाणून घ्या A ते Z माहिती

Tejashree Gaikwad | Nov 26, 2025, 03:05 PM IST
WPL Auction 2026

WPL Auction 2026: महिला क्रिकेटमधील सर्वात मोठ्या व्यावसायिक मंचांपैकी एक असलेला WPL 2026 चा मेगा ऑक्शन उद्या, 27 नोव्हेंबर 2025 रोजी भारताची राजधानी नवी दिल्ली येथे पार पडणार आहे. या लिलावात 277 खेळाडूंच्या नावांचा समावेश असून, 194 भारतीय आणि 83 परदेशी खेळाडू आपल्या नशिबाची परीक्षा देणार आहेत. फ्रँचायझींसमोर एकूण 73 रिक्त जागा भरण्याचे आव्हान असेल. ऑक्शन सुरू होण्यापूर्वीच क्रिकेट वर्तुळात याबाबत प्रचंड उत्सुकता दिसून येत आहे, कारण टीम स्ट्रक्चर, बजेट आणि खेळाडूंची अलीकडील कामगिरी यांचा थेट परिणाम पुढील हंगामावर होणार आहे.

फ्रँचायझींच्या पर्सचा संपूर्ण हिशेब

ऑक्शनपूर्वी झालेल्या रिटेंशन प्रक्रियेत पाचही फ्रँचायझींनी मिळून एकूण ₹33.9 कोटींचा खर्च आधीच केला आहे. आता मिळून शिल्लक पर्स ₹41.2 कोटींपेक्षा अधिक आहे. या रकमेत सर्वाधिक पर्स UP वॉरियर्स कडे असून, त्यांच्याकडे ₹14.5 कोटी उपलब्ध आहेत. त्यापाठोपाठ गुजरात जायंट्स (₹9.0 कोटी), RCB (₹6.15 कोटी), मुंबई इंडियन्स (₹5.75 कोटी) आणि दिल्ली कॅपिटल्स (₹5.70 कोटी) अशी बजेटची विभागणी आहे. अनेक तज्ज्ञांच्या मते UP वॉरियर्सची मोठी पर्स त्यांना “गेम-चेंजर” व्यवहार करण्याची संधी देईल आणि ऑक्शनमध्ये त्यांची उपस्थिती सर्वात आक्रमक असू शकते.

अलीकडच्या जागतिक स्पर्धांमध्ये डीप्ती शर्मा यांनी बॅट आणि बॉल दोन्हींसह जे सातत्यपूर्ण प्रदर्शन केलं, त्यामुळे त्यांची बोली अपेक्षेपेक्षा कितीतरी जास्त उसळी घेऊ शकते, असाही अंदाज व्यक्त केला जातो. त्यांचा शांत पण आक्रमक खेळ, प्रेशर-हँडलिंग क्षमता आणि अनुभव यामुळे त्या कोणत्याही फ्रँचायझीसाठी कॅप्टन-मटेरियल किंवा टीम-कोरचा मुख्य भाग होऊ शकतात.

ऑक्शन कधी, कुठे, कसे पाहणार?

दिनांक: 27 नोव्हेंबर 2025 वेळ: दुपारी 3:30 वाजता टीव्ही प्रसारण: Star Sports Network ऑनलाईन स्ट्रीमिंग: JioStar चाहते घरबसल्या हा थरार लाईव्ह अनुभवू शकतील. ऑक्शनच्या मंचावर देशांतर्गत आणि परदेशी खेळाडूंची लॉट-वाईझ बोली होईल. पहिल्या राऊंडमध्ये marquee खेळाडू, त्यानंतर बॅटर, ऑल-राउंडर, स्पिनर्स आणि पेसर्स अशा श्रेणींमध्ये बोली उलगडत जाईल.

WPL मेगा ऑक्शनमध्ये कोणत्या गोष्टी महत्त्वाच्या ठरणार?

मोठी पर्स : UP वॉरियर्सचे बजेट त्यांना झंझावाती व्यवहार करू देऊ शकते. फॉर्म > नाव : अलीकडील कामगिरी जास्त Martemos पुढे नेईल, केवळ स्टार-नावावर बोली कमी दिसू शकते.

अनुभव विरुद्ध युवा-शक्ती : फ्रँचायझी काही गेममध्ये अनुभवी ताऱ्यांना, तर काहींमध्ये आक्रमक तरुणींना स्लॉट देऊ शकतात. टीम-बॅलन्स स्ट्रॅटेजी : फक्त बॅटिंग किंवा बॉलिंगवर न भर देता ऑल-राउंडरला पहिली पसंती मिळू शकते. कॅप्टनसी डायनॅमिक्स : काही परदेशी खेळाडू लीडरशिप रोलसाठीही बोलीत महाग पडू शकतात.

आतापर्यंतचा ट्रेंड काय सांगतो?

मागील WPL हंगामात संघांनी टॉप-परफॉर्मर्सना रिटेन करून आपला कोर-ग्रुप सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न केला, त्यामुळे आता उर्वरित रिक्त जागा भरताना रणनीतीपूर्ण निवडी दिसू शकतात. परदेशी खेळाडूंच्या यादीत मोठ्या T20 लीग अनुभव असलेल्या खेळाडूंना जास्त मागणी आहे, कारण t20 franchise chemistry T20 क्रिकेटमध्ये टीम-सिनर्जी व्यक्तीगत स्किलइतकीच प्रभाव पाडते.

चाहत्यांसाठी का खास आहे हा ऑक्शन?

हा लिलाव केवळ खेळाडू विकत घेण्यापुरता मर्यादित नाही, तो नव्या हंगामाच्या समीकरणांचा पाया आहे. यातून कोणत्या फ्रँचायझीचा संघ मजबूत होईल, कोणाला पुढे कर्णधारपद मिळू शकतं, आणि कुठल्या संघांना फास्ट-बॉलिंग किंवा मिड-ऑर्डर स्टेबलायझरची गरज आहे, हे स्पष्ट होईल. यंदा काही संघांना middle-order finisher आणि death-overs specialist हवा आहे, त्यामुळे auctionsमध्ये “role-based bidding” पाहायला मिळेल.

