Marathi News
किती संपत्ती असल्यास तुमच्यावर ED ची रेड पडू शकते?

ED get red : प्रवर्तन संचालनालय (ईडी) ही भारतातील एक महत्त्वाची आर्थिक गुन्हे तपासणी संस्था आहे, जी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) आणि परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (फेमा) अंतर्गत काम करते.

Pravin Dabholkar | Oct 15, 2025, 03:00 PM IST
1/10

किती संपत्ती असल्यास तुमच्यावर ED ची रेड पडू शकते?

When can ED get red what is Money Laundering and Foreign Exchange Management Act Marathi News

ED get red : प्रवर्तन संचालनालय (ईडी) ही भारतातील एक महत्त्वाची आर्थिक गुन्हे तपासणी संस्था आहे, जी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) आणि परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (फेमा) अंतर्गत काम करते. ईडी रेड ही संपत्तीची विशिष्ट रक्कम असल्याने नाही, तर ती संपत्ती गुन्हेगारी क्रियाकलापांशी (प्रोसीड्स ऑफ क्राईम) जोडलेली असल्यास किंवा इतर कायद्यांचे उल्लंघन झाल्यास पडू शकते.

2/10

निश्चित रक्कम नसते

When can ED get red what is Money Laundering and Foreign Exchange Management Act Marathi News

यात कोणतीही निश्चित रक्कम नसते; अगदी छोट्या रकमेपासून (जसे १० लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी) ते कोट्यवधी रुपयांपर्यंतच्या प्रकरणांमध्येही कारवाई होऊ शकते. मात्र, सामान्यत: मोठ्या प्रमाणातील अस्पष्ट संपत्ती किंवा कमाईवर शक्यता जास्त असते.

3/10

ईडी रेडचे मुख्य कारण

When can ED get red what is Money Laundering and Foreign Exchange Management Act Marathi News

ईडी रेड प्रामुख्याने पीएमएलए कायद्यांतर्गत होते, ज्यात कोणत्याही गुन्ह्याची (जसे भ्रष्टाचार, ड्रग्स, स्मगलिंग) कमाई असलेली संपत्ती लपवली गेल्यास कारवाई होते. यात कोणतीही निश्चित रक्कम नाही, पण जर संपत्तीची किंमत ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल आणि ती अस्पष्ट असेल, तर तपास सुरू होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, २०२२ मध्ये ईडीने १ लाख कोटी रुपयांहून अधिकची संपत्ती जप्त केली, ज्यात छोट्या प्रकरणांपासून मोठ्या स्कॅम्सपर्यंत सर्व समाविष्ट होते.

4/10

संपत्तीची रक्कम कशी ठरवली जाते?

When can ED get red what is Money Laundering and Foreign Exchange Management Act Marathi News

ईडी कायद्यात संपत्तीची कोणतीही मर्यादा नमूद नाही. रेड 'रीजन टू बिलीव्ह' (कारण विश्वास) या आधारावर होते, म्हणजे अधिकाऱ्यांना वाटले की ती संपत्ती गुन्हेगारी कमाईची आहे. छोट्या रकमेसाठीही (जसे १० लाख रुपयांची रोख रक्कम किंवा २-३ किलो सोने) रेड पडू शकते, जर ती कागदोपत्रांमध्ये नोंदलेली नसेल. मोठ्या प्रकरणांमध्ये (१ कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त) शक्यता जास्त असते, कारण ते मोठे स्कॅम दर्शवतात.

5/10

फेमा उल्लंघनामुळे होणारी कारवाई

When can ED get red what is Money Laundering and Foreign Exchange Management Act Marathi News

परकीय चलन कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास (जसे परवानगीशिवाय परदेशी पैसा आणणे किंवा हस्तांतरित करणे) ईडी रेड करू शकते. यात संपत्तीची रक्कम ५० लाखांपेक्षा कमी असली तरी होऊ शकते, पण सामान्यत: १ कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्तच्या परकीय व्यवहारांवर लक्ष केंद्रीत होते. २०२१ मध्ये डेमॉनेटायझेशननंतर ईडीने १ कोटी रुपयांची जुनी नोटा आणि ५० लाखांची परकीय चलन जप्त केली.

6/10

अस्पष्ट संपत्ती किंवा कमाई असल्यास धोका

When can ED get red what is Money Laundering and Foreign Exchange Management Act Marathi News

जर तुमची संपत्ती (रोख, सोने, मालमत्ता) कागदोपत्रांमध्ये नोंदलेली नसेल किंवा कमाई स्रोत स्पष्ट नसेल, तर ईडी रेड होऊ शकते. उदाहरणार्थ, २०२४ मध्ये नांदेडमधील बँकेवर रेड पडून १७० कोटी रुपयांची अस्पष्ट संपत्ती (८ किलो सोने आणि १४ कोटी रोख) जप्त झाली. यात ५० लाखांपेक्षा कमी रक्कम असली तरी तपास सुरू होतो.

7/10

राजकीय किंवा व्यावसायिक गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणे

When can ED get red what is Money Laundering and Foreign Exchange Management Act Marathi News

राजकीय नेते, व्यावसायिक किंवा सेलिब्रिटींवर मोठ्या रकमेच्या प्रकरणांमध्ये रेड पडतात. उदाहरणार्थ, २०२२ मध्ये पंजाबच्या माजी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नींच्या नातवावर रेड पडून १० कोटी रोख, २१ लाखांचे सोने आणि १२ लाखांची घड्याळे जप्त झाली. यात संपत्ती ५० लाखांपेक्षा जास्त असल्यास प्राधान्य मिळते, पण गुन्ह्याचा संबंध महत्त्वाचा असतो.

8/10

रेड प्रक्रिया आणि जप्तीची मर्यादा

When can ED get red what is Money Laundering and Foreign Exchange Management Act Marathi News

रेड दरम्यान ईडी अधिकाऱ्यांना CrPC कलम १००-१०५ अंतर्गत शोध आणि जप्ती करण्याचा अधिकार आहे. संपत्ती १८० दिवसांपर्यंत जप्त राहू शकते, आणि नंतर न्यायालयीन प्रक्रियेत कायमस्वरूपी होऊ शकते. छोट्या रकमेसाठी (१० लाखांपर्यंत)ही तात्पुरती जप्ती होते, पण मोठ्या रकमेत (१ कोटी+) पूर्ण कब्जा घेतला जातो. रेड दरम्यान दोन साक्षीदारांची उपस्थिती आवश्यक असते.

9/10

ईडी रेड टाळण्यासाठी उपाय

When can ED get red what is Money Laundering and Foreign Exchange Management Act Marathi News

ईडी रेड संपत्तीच्या रकमेवर अवलंबून नसते, तर पारदर्शकतेवर. नियमित कर भरणे, सर्व व्यवहारांची नोंद ठेवणे आणि सुट्टणीस उत्तर देणे महत्त्वाचे आहे. जर संपत्ती ५० लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर तिचा स्रोत सिद्ध करा. कायद्याने संरक्षण: घटनेचे कलम २०(३) आणि २१ अंतर्गत स्वत:विरुद्ध पुरावा देण्याची सक्ती नाही, आणि रेड चुकीची वाटली तर हायकोर्टात याचिका दाखल करता येते.

10/10

ताज्या आकडेवारी आणि उदाहरणे

When can ED get red what is Money Laundering and Foreign Exchange Management Act Marathi News

२०१४ ते २०२२ पर्यंत ईडी रेड २७ पट वाढल्या (११२ वरून ३,०१०), आणि १ लाख कोटी रुपयांहून अधिकची संपत्ती जप्त झाली. २०२५ मध्ये कोलकाता झोनमध्ये १३३ कोटींची मालमत्ता जप्त झाली. यात छोट्या (१० लाख) ते मोठ्या (१०० कोटी+) रकमेची प्रकरणे आहेत, ज्यात मुख्यत: अस्पष्ट मालमत्ता आणि गुन्हेगारी कमाई जोडलेली असते. ईडीची वेबसाइटनुसार, तपासात पारदर्शकता आणि पुराव्यावर भर असतो.

