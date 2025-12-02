...जेव्हा इशा देओल 30 वर्षात पहिल्यांदा धर्मेंद्र यांच्या घरी गेली, पाया पडताच सावत्र आईने केलं होतं असं काही, हेमा मालिनींनी केलं उघड
हेमा मालिनी यांच्यासोबत दुसरं लग्न केल्यानंतरही धर्मेंद्र यांनी पहिल्या पत्नी प्रकाश कौर यांना कधी घटस्फोट दिला नाही. ते त्यांच्या दोन्ही कुटुंबांसाठी नेहमी उपस्थित राहिले.
Shivraj Yadav | Dec 02, 2025, 04:43 PM IST
2015 मध्ये, धर्मेंद्र यांचे मोठे भाऊ आणि अभिनेता अभय देओलचे वडील अजित देओल गंभीर आजारी होते. ईशा आणि अहानाचे त्यांच्याशी जवळचे नाते होते. जेव्हा त्यांची प्रकृती बिघडली तेव्हा त्यांच्यावर धर्मेंद्र यांच्या पहिल्या घरी उपचार सुरू होते. त्यांना भेटण्याची इच्छा असल्याने, इशाने सावत्र भाऊ सनी देओलशी संपर्क साधला.
हेमा मालिनी यांनी त्यांची बायोग्राफी 'हेमा मालिनी: बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल' मध्ये हा किस्सा सांगितला आहे. "मला माझ्या काकांना भेटायचं आहे. ते माझ्यावर आणि अहानावर खूप प्रेम करायचे आणि आम्ही अभयच्या खूप जवळ होतो. आमच्याकडे त्यांच्या घरी जाण्याशिवाय दुसरा कोणताही मार्ग नव्हता. ते रुग्णालयातही नव्हते, की आम्ही त्यांना तिथे भेटू शकू. म्हणून मी सनी भैयाला फोन केला आणि त्याने त्याला भेटण्याची पूर्ण व्यवस्था केली."
