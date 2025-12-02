English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
...जेव्हा इशा देओल 30 वर्षात पहिल्यांदा धर्मेंद्र यांच्या घरी गेली, पाया पडताच सावत्र आईने केलं होतं असं काही, हेमा मालिनींनी केलं उघड

हेमा मालिनी यांच्यासोबत दुसरं लग्न केल्यानंतरही धर्मेंद्र यांनी पहिल्या पत्नी प्रकाश कौर यांना कधी घटस्फोट दिला नाही. ते त्यांच्या दोन्ही कुटुंबांसाठी नेहमी उपस्थित राहिले.   

Shivraj Yadav | Dec 02, 2025, 04:43 PM IST
भारतीय चित्रपटसृष्टीमधील सर्वात प्रिय व्यक्तिमत्व म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या धर्मेंद्र यांच्या जाण्याने एक मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. धर्मेंद्र आपल्या अभिनयासह वैयक्तिक जीवनामुळेही कायम चर्चेत राहिले. विशेषतः त्यांनी केलेली दोन लग्नं हा चर्चेचा विषय होते.   

हेमा मालिनी यांनी 19 व्या वर्षी प्रकाश कौर आणि नंतर हेमा मालिनी यांच्याशी लग्न केलं.   

दुसरं लग्न करण्याआधी आणि केल्यानंतरही धर्मेंद्र यांनी प्रकाश कौर यांना घटस्फोट दिला नाही. ते त्यांच्या दोन्ही कुटुंबांसाठी उपस्थित राहिले. आपल्या दोन्ही कुटुंबांना कोणत्याही अडथळ्यांचा सामना करावा लागू नये याची त्यांनी काळजी घेतली.   

त्यांचं पहिलं कुटुंब त्यांच्या जुन्या घरात राहत होतं आणि दुसऱ्या कुटुंबातील कोणीही त्या घरात कधीच आलं नव्हतं. पण एकदा ईशा देओलने विशेष विनंती केली आणि ते शक्य झालं.   

2015 मध्ये, धर्मेंद्र यांचे मोठे भाऊ आणि अभिनेता अभय देओलचे वडील अजित देओल गंभीर आजारी होते. ईशा आणि अहानाचे त्यांच्याशी जवळचे नाते होते. जेव्हा त्यांची प्रकृती बिघडली तेव्हा त्यांच्यावर धर्मेंद्र यांच्या पहिल्या घरी उपचार सुरू होते. त्यांना भेटण्याची इच्छा असल्याने, इशाने सावत्र भाऊ सनी देओलशी संपर्क साधला.  

हेमा मालिनी यांनी त्यांची बायोग्राफी 'हेमा मालिनी: बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल' मध्ये हा किस्सा सांगितला आहे. "मला माझ्या काकांना भेटायचं आहे. ते माझ्यावर आणि अहानावर खूप प्रेम करायचे आणि आम्ही अभयच्या खूप जवळ होतो. आमच्याकडे त्यांच्या घरी जाण्याशिवाय दुसरा कोणताही मार्ग नव्हता. ते रुग्णालयातही नव्हते, की आम्ही त्यांना तिथे भेटू शकू. म्हणून मी सनी भैयाला फोन केला आणि त्याने त्याला भेटण्याची पूर्ण व्यवस्था केली."  

त्या भेटीमुळे इशा तब्बल 30 वर्षांनी तिची सावत्र आई प्रकाश कौर यांना पहिल्यांदाच भेटली. इशाने पुस्तकात सांगितलं आहे की, "मी त्यांच्या पाया पडले आणि जाण्यापूर्वी त्यांनी मला आशीर्वाद दिला."  

धर्मेंद्र यांनी आपल्या दोन्ही कुटुंबांना प्रेम आणि प्रतिष्ठा सुनिश्चित केली असली तरी, दोन्ही कुटुंबांनी एकमेकांपासून आदरयुक्त अंतर ठेवले. सनी देओल आणि बॉबी देओल यांनी इशा देओल आणि अहाना देओलच्या लग्नाला उपस्थिती लावली नाही. त्याचप्रमाणे, हेमा मालिनी धर्मेंद्र यांचा नातू करण देओलच्या लग्नाला उपस्थित राहिल्या नाहीत.

