Diwali 2025 : दिवाळी पहिला दिवस कधी? जाणून घ्या धनत्रयोदशी, नरक चतुर्थी ते भाऊबीजची योग्य तारीख
Diwali 2025 : दसऱ्यानंतर वेध लागतात ते दिवाळीचे...हिंदू धर्मात दिवाळी सणाला विशेष महत्त्व आहे. यंदा दिवाळीचा पहिला दिवस आहे, वसुबारस ते भाऊबीजपर्यंत दिवाळीच्या दिवसांचे योग्य तारखा जाणून घ्या.
Neha Choudhary | Oct 07, 2025, 05:21 PM IST
वसुबारस
धनत्रयोदशी आणि यमदीप दान
दीपदान
नरक चतुर्दशी आणि अभ्यंगस्नान
दिवाळीचा विशेष आणि खास दिवस असतो तो म्हणजे अभ्यंगस्नान. यादिवसापासून खऱ्या दिवाळीच्या सणाला सुरुवात होते. यंदा नरक चतुर्दशी आणि अभ्यंगस्नान 20 ऑक्टोबरला असणार आहे. यादिवशी पहाटे उठून उटण आणि सुंगधी तेल लावून स्नान करण्यात येतं. त्यानंतर फटाके फोडून फराळ केला जातो. यादिवशी मंदिरात जाण्याची परंपरा देखील आहे.
लक्ष्मीपूजन
