Mobile Expiry: तुमचा मोबाईल फेकून देण्याची योग्य वेळ कोणती? भारतातील कोट्यवधी यूजर्ससाठी मोठी अपडेट!

Pravin Dabholkar | Apr 06, 2026, 07:42 PM IST
Mobile Phone Expiry: तुमच्या मोबाईल फोनलाही एक्सपायरी डेट असते असे कोणी तुम्हाला सांगितले तर विश्वास ठेवाल का?, कधी येते ही वेळ? सविस्तर जाणून घेऊया.

Mobile Expiry: तुमचा मोबाईल फेकून देण्याची योग्य वेळ कोणती? भारतातील कोट्यवधी यूजर्ससाठी मोठी अपडेट!

Mobile Phone Expiry: आजकाल प्रत्येकाच्या हातामध्ये मोबाईल आलाय. एकमेकांच्या संपर्कात राहण्यापासून वस्तू ऑर्डकरण्यापर्यंत सर्व गोष्टी फोनमुळे शक्य होतात. पण या फोनलाही एक्सपायरी डेट असते असे कोणी तुम्हाला सांगितले तर विश्वास ठेवाल का?

एक्सपायरी डेट नसते

फोनच्या बॉक्सवर फक्त ‘मॅन्युफॅक्चरिंग डेट’ म्हणजे बनवल्याची तारीख लिहिलेली असते. एक्सपायरी डेट मात्र कधीच नसते, कारण फोन किती काळ चालेल हे तुमच्या वापरावर आणि अपडेट्सवर अवलंबून असते.

किती वर्षे चालतो?

सामान्य स्मार्टफोन ३ ते ४ वर्षे चांगल्या कामगिरीसह चालतो. नंतर त्याची गती (स्पीड) हळूहळू कमी होऊ लागते, बॅटरी लवकर संपते आणि अॅप्स व्यवस्थित चालत नाहीत.

जास्त वापर

फोनची बॅटरी, स्क्रीन आणि इतर भागांचा जास्त वापर झाल्याने त्यांच्यात समस्या येतात. त्यामुळे फोन स्लो होतो आणि रोजच्या कामात त्रास होतो.

सॉफ्टवेअर अपडेट्स

फोन कंपन्या सामान्यतः ३ ते ५ वर्षांपर्यंत सॉफ्टवेअर अपडेट्स देतात. यातून नवीन फीचर्स मिळतात आणि फोन सुरक्षित राहतो.

अपडेट येणे बंद

जेव्हा कंपनीकडून अपडेट येणे बंद होते, तेव्हा फोन सुरक्षित राहत नाही आणि त्याला ‘आउटडेटेड’ (जुनाट) समजले जाते. हे फोन बदलण्याचे मुख्य लक्षण आहे.

‘विंटेज’ श्रेणी

आयफोन (iPhone) साठी ऍपल कंपनी फोन विक्री बंद झाल्यावर ५ ते ७ वर्षांनी त्याला ‘विंटेज’ श्रेणीत टाकते. त्यानंतर सपोर्ट हळूहळू थांबवते आणि नवीन अपडेट्स मिळणे बंद होते.

फोन स्लो

फोन स्लो झाला, बॅटरी लवकर संपली, नवीन अॅप्स चालत नाहीत किंवा अपडेट येत नाहीत तर नवीन फोन घेण्याची वेळ आली आहे. जुन्या फोनमुळे सुरक्षा धोके वाढतात आणि पैसा वाया जातो. खरेदीपूर्वी हे सर्व मुद्दे जाणून घ्या.

कामगिरीवर परिणाम

मोबाइल फोनला खाण्याच्या पदार्थांसारखी निश्चित ‘एक्सपायरी डेट’ नसते. फोन कधीही अचानक खराब होत नाही, पण वापर आणि वेळेनुसार तो हळूहळू जुना होतो. त्याची कामगिरी आणि सुरक्षा कमी होते.

