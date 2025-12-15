'तू बाई आहेस म्हणून वाचलीस, नाहीतर...,' नाना पाटेकरांची दिग्दर्शकाला जाहीर धमकी; सेटवर घातला होता गोंधळ
Sai Paranjpye On Nana Patekar: नाना पाटेकर यांनी पटकथा लेखक आणि दिग्दर्शक सई परांजपे यांच्यासोबत "दिशा" चित्रपटात काम केलं होतं. दिग्दर्शकाने अलीकडेच खुलासा केला की शूटिंग दरम्यान नाना पाटेकर चपलेमुळे संतापले होते आणि सेटवर गोंधळ घातला.
Shivraj Yadav | Dec 15, 2025, 07:58 PM IST
सई यांनी सांगितल की, पहिल्या तीन दिवसांत शबाना आणि ओम पुरींवर लक्ष केंद्रित केल्याने नाना यांना दुर्लक्ष केल्यासारखं वाटत होतं. "मी तीन दिवस शबाना आणि ओम पुरींचा पाठलाग करत होते. कदाचित नानांना वाटले असेल की मी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. तीन दिवसांनी, जेव्हा मी नानांकडे आले. शूटिंगच्या दुसऱ्या दिवशी, त्यांनी चपलेवरून राग काढला आणि खूप गोंधळ घातला. ज्यामुळे सर्वांना धक्का बसला."
सई यांनी स्पष्ट केलं की, त्यांच्या मुलीचे नाना पाटेकरांशी मैत्रीपूर्ण संबंध होते आणि तिने त्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यामुळेही त्यांचा राग कमी झाला नाही. या घटनेची आठवण करून देत सई यांनी सांगितलं की "हे पुन्हा घडले, आणि ते म्हणाले 'मी जात आहे. मला या भयानक चित्रपटात काम करायचे नाही. ते निघून गेले, पण सर्वांनी त्यांना समजावले." तिसऱ्यांदा डबिंग दरम्यान ही घटना घडली आणि त्यांनी पानं फेकून दिली आणि म्हणाले की मी हे करणार नाही.
"तिसऱ्यांदा मी माझा राग गमावला आणि त्यांना निघून जाण्यास सांगितले. मी त्यांना सांगितलं, एकतर हे करा किंवा निघून जा. मी तुमच्या नखऱ्यांमुळे कंटाळले आहे. तुम्ही प्रोफेशनल प्रमाणे वागू शकत नाही का? नाना रागावून निघून गेले, परंतु अर्ध्या तासानंतर परत आले आणि त्यांनी मला धमकी दिली, 'तू सुरक्षित आहेस कारण तू एक महिला आहेस, अन्यथा तू इथे नसतीस.' ते पुन्हा बाहेर पडले," अशी आठवण त्यांनी सांगितली.
