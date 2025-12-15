English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'तू बाई आहेस म्हणून वाचलीस, नाहीतर...,' नाना पाटेकरांची दिग्दर्शकाला जाहीर धमकी; सेटवर घातला होता गोंधळ

Sai Paranjpye On Nana Patekar: नाना पाटेकर यांनी पटकथा लेखक आणि दिग्दर्शक सई परांजपे यांच्यासोबत "दिशा" चित्रपटात काम केलं होतं. दिग्दर्शकाने अलीकडेच खुलासा केला की शूटिंग दरम्यान नाना पाटेकर चपलेमुळे संतापले होते आणि सेटवर गोंधळ घातला.  

Shivraj Yadav | Dec 15, 2025, 07:58 PM IST
twitter
1/9

नाना पाटेकर त्यांच्या रागीट स्वभावासाठी ओळखले जातात. त्यांनी स्वतः अनेकदा आपल्या रागीट स्वभावाची कबुली दिली आहे. नाना पाटेकरांनी 1990 मध्ये आलेल्या 'दिशा' चित्रपटात पटकथा लेखक-दिग्दर्शिका सई परांजपे यांच्यासोबत काम केलं होतं.   

twitter
2/9

नानांच्या रागीट स्वभावाबद्दल त्यांना अनेकांनी कल्पना दिली होती. मात्र तरीही त्यांनी नाना पाटेकरांना घेऊन ओम पुरी आणि शबाना आझमी यांच्यासोबत घेण्याचा निर्णय घेतला. अलीकडेच त्यांनी नाना पाटेकर सेटवर संतापले आणि नंतर निघून गेले असा खुलासा केला आहे.  

twitter
3/9

फिल्मफेअरला दिलेल्या मुलाखतीत सई यांनी खुलासा केला की, त्यांचं नाना पाटेकरांशी बोलणं झालं होतं. त्यांना त्यांच्या स्वभावाबद्दल कल्पना देण्यात आली होती. पण सुरुवातीला ते खूप चांगले होते.   

twitter
4/9

सई यांनी स्पष्ट केलं की, त्यांनी नानांना चार दिवसांनी सेटवर येण्यास सांगितलं होतं कारण त्यांना आधी शबाना आणि ओम पुरी यांचे सीन शूट करायचे होते आणि नंतर नानांच्या सीनवर लक्ष केंद्रित करायचे होते. तथापि, सेटवर कोणतंही काम नसतानाही नानांनी सेटवर येण्याचा आग्रह धरला.  

twitter
5/9

चपलेवरुन संतापले नाना पाटेकर

नाना पाटेकरांची कामाप्रती वचनबद्धता पाहून सई प्रभावित झाल्या, पण लवकरच त्यांना अभिनेत्याच्या रागाचा सामना करावा लागला. 

twitter
6/9

सई यांनी सांगितल की, पहिल्या तीन दिवसांत शबाना आणि ओम पुरींवर लक्ष केंद्रित केल्याने नाना यांना दुर्लक्ष केल्यासारखं वाटत होतं. "मी तीन दिवस शबाना आणि ओम पुरींचा पाठलाग करत होते. कदाचित नानांना वाटले असेल की मी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. तीन दिवसांनी, जेव्हा मी नानांकडे आले. शूटिंगच्या दुसऱ्या दिवशी, त्यांनी चपलेवरून राग काढला आणि खूप गोंधळ घातला. ज्यामुळे सर्वांना धक्का बसला."  

twitter
7/9

डबिंग दरम्यान नानांचा संताप

सई यांनी स्पष्ट केलं की, त्यांच्या मुलीचे नाना पाटेकरांशी मैत्रीपूर्ण संबंध होते आणि तिने त्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यामुळेही त्यांचा राग कमी झाला नाही. या घटनेची आठवण करून देत सई यांनी सांगितलं की "हे पुन्हा घडले, आणि ते म्हणाले 'मी जात आहे. मला या भयानक चित्रपटात काम करायचे नाही. ते निघून गेले, पण सर्वांनी त्यांना समजावले." तिसऱ्यांदा डबिंग दरम्यान ही घटना घडली आणि त्यांनी पानं फेकून दिली आणि म्हणाले की मी हे करणार नाही.

twitter
8/9

नाना पाटेकरांची दिग्दर्शकाला धमकी

"तिसऱ्यांदा मी माझा राग गमावला आणि त्यांना निघून जाण्यास सांगितले. मी त्यांना सांगितलं, एकतर हे करा किंवा निघून जा. मी तुमच्या नखऱ्यांमुळे कंटाळले आहे. तुम्ही प्रोफेशनल प्रमाणे वागू शकत नाही का? नाना रागावून निघून गेले, परंतु अर्ध्या तासानंतर परत आले आणि त्यांनी मला धमकी दिली, 'तू सुरक्षित आहेस कारण तू एक महिला आहेस, अन्यथा तू इथे नसतीस.' ते पुन्हा बाहेर पडले," अशी आठवण त्यांनी सांगितली. 

twitter
9/9

पुढे त्यांनी म्हटलं की, "दुसऱ्या दिवशी सकाळी, नाना शांत झाले आणि डबिंग पूर्ण करण्यासाठी माझ्या शिफ्टचा वेळ विचारण्यासाठी मला फोन केला".

twitter
पुढील
अल्बम

अभिषेक शर्माने बनवला नवा रेकॉर्ड, अशी कामगिरी करणारा बनवला पहिला खेळाडू

पुढील अल्बम

अभिषेक शर्माने बनवला नवा रेकॉर्ड, अशी कामगिरी करणारा बनवला पहिला खेळाडू

अभिषेक शर्माने बनवला नवा रेकॉर्ड, अशी कामगिरी करणारा बनवला पहिला खेळाडू

अभिषेक शर्माने बनवला नवा रेकॉर्ड, अशी कामगिरी करणारा बनवला पहिला खेळाडू 8
8th Pay Commission : काय म्हणता &#039;या&#039; कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतनआयोगाचा लाभ नाही? सरकारनं स्पष्टच सांगितलं...

8th Pay Commission : काय म्हणता 'या' कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतनआयोगाचा लाभ नाही? सरकारनं स्पष्टच सांगितलं...

8th Pay Commission : काय म्हणता 'या' कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतनआयोगाचा लाभ नाही? सरकारनं स्पष्टच सांगितलं... 8
समुद्रालगत वसलेले छोटेसे गाव, मुंबईच्या उच्चभ्रु वस्तीच्यामध्ये आजही जपलंय गावपण

समुद्रालगत वसलेले छोटेसे गाव, मुंबईच्या उच्चभ्रु वस्तीच्यामध्ये आजही जपलंय गावपण

समुद्रालगत वसलेले छोटेसे गाव, मुंबईच्या उच्चभ्रु वस्तीच्यामध्ये आजही जपलंय गावपण 8
Mumbai Railway: मुंबईकरांचा प्रवास सुखद होणार, पश्चिम आणि मध्य रेल्वेवर धावणार आणखी लोकल फेऱ्या

Mumbai Railway: मुंबईकरांचा प्रवास सुखद होणार, पश्चिम आणि मध्य रेल्वेवर धावणार आणखी लोकल फेऱ्या

Mumbai Railway: मुंबईकरांचा प्रवास सुखद होणार, पश्चिम आणि मध्य रेल्वेवर धावणार आणखी लोकल फेऱ्या 8