/Peddi OTT Release: बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातल्यानंतर कधी आणि कोणत्या ओटीटी होणार रिलीज?

Peddi OTT Release: राम चरणचा 'पेद्दी' (Peddi) हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी करत आहे. दरम्यान, हा चित्रपट कोणत्या ओटीटी (OTT) प्लॅटफॉर्मवर आणि कधी प्रदर्शित होणार, याबद्दल सर्वांनाच उत्सुकता आहे.
राम चरणचा बहुप्रतीक्षित आणि चर्चेत असलेला स्पोर्ट्स ड्रामा ‘पेद्दी’ सध्या बॉक्स ऑफिसवर अक्षरशः धुमाकूळ घालत आहे. ‘धुरंधर 2’नंतर 2026 मधील सर्वात मोठ्या पॅन इंडिया चित्रपटांपैकी एक मानल्या गेलेल्या या सिनेमाला प्रेक्षकांचा जबरदस्त प्रतिसाद मिळत आहे. रिलीजच्या पहिल्याच दिवसापासून चित्रपटाने कमाईचे नवे विक्रम प्रस्थापित करण्यास सुरुवात केली असून, देशांतर्गत बॉक्स ऑफिसवर 200 कोटींच्या दिशेने त्याची दमदार वाटचाल सुरू आहे. एवढेच नाही, तर परदेशातही ‘पेद्दी’ला मोठ्या प्रमाणात पसंती मिळत असून राम चरणच्या अभिनयाचे विशेष कौतुक होत आहे.
चित्रपटगृहांमध्ये ४ जुलै रोजी प्रदर्शित झालेल्या या सिनेमाबाबत आता OTT प्रेक्षकांसाठीही आनंदाची बातमी समोर आली आहे. थिएटरमध्ये यशस्वी धाव घेत असतानाच ‘पेद्दी’ कोणत्या प्लॅटफॉर्मवर आणि कधी रिलीज होणार, याबाबतची माहिती समोर येऊ लागली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या चित्रपटाचे डिजिटल स्ट्रीमिंग हक्क नेटफ्लिक्सने घेतले आहेत. विशेष म्हणजे, चित्रपटाच्या सुरुवातीच्या क्रेडिट्समध्येच नेटफ्लिक्सचा उल्लेख करण्यात आला होता, त्यामुळे OTT पार्टनरबाबत आधीपासूनच चर्चा रंगली होती.
सध्या अधिकृत रिलीज डेट जाहीर करण्यात आलेली नसली तरी, चित्रपटसृष्टीतील सध्याचा ट्रेंड पाहता ‘पेद्दी’ थिएटर रिलीज झाल्यानंतर साधारण आठ ते दहा आठवड्यांच्या आत OTT वर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे जुलैच्या अखेरीस किंवा ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात हा चित्रपट नेटफ्लिक्सवर प्रेक्षकांना पाहायला मिळू शकतो. विशेषतः ज्यांना मोठ्या पडद्यावर चित्रपट पाहण्याची संधी मिळाली नाही, त्यांच्यासाठी ही एक मोठी आनंदाची बातमी ठरत आहे.
‘पेद्दी’ची कथा एका छोट्या गावात राहणाऱ्या, प्रचंड जिद्दी आणि मेहनती तरुणाभोवती फिरते. आर्थिक अडचणींमध्ये वाढलेला हा युवक आपल्या गावाची ओळख देशभरात निर्माण करण्याचे स्वप्न पाहतो. गावातील स्थानिक क्रिकेट सामने आणि कुस्ती स्पर्धांमधून तो स्वतःची क्षमता सिद्ध करत असतो. मात्र, त्याचे ध्येय फक्त स्वतःपुरते मर्यादित नसून, आपल्या गावाला एक नवी ओळख मिळवून देण्याचे असते. या प्रवासात त्याला अनेक संघर्षांना सामोरे जावे लागते. मत्सर, राजकारण आणि वैयक्तिक अडथळे यामुळे त्याची स्वप्ने मोडण्याचा प्रयत्न होतो, पण तो हार न मानता पुन्हा उभा राहतो. संघर्षातून यशाकडे जाणाऱ्या एका खेळाडूची ही प्रेरणादायी कहाणी प्रेक्षकांच्या मनाला भिडताना दिसत आहे.
राम चरणने चित्रपटात साकारलेला ‘पेद्दी’ हा पात्र विशेष चर्चेत आहे. त्याचा रफ-अँड-टफ लूक, दमदार डायलॉग्स आणि भावनिक अभिनय यामुळे चाहत्यांनी त्याच्यावर कौतुकाचा वर्षाव केला आहे. स्पोर्ट्स आणि ग्रामीण पार्श्वभूमी यांचा सुंदर मिलाफ या चित्रपटात पाहायला मिळतो. अॅक्शन, भावना आणि प्रेरणा यांचे योग्य मिश्रण असल्याने ‘पेद्दी’ सर्व प्रकारच्या प्रेक्षकांना आकर्षित करण्यात यशस्वी ठरत आहे.
चित्रपटात जान्हवी कपूरने ‘अचियम्मा’ ही भूमिका साकारली आहे. तिची व्यक्तिरेखा साधी, भावनिक आणि कथानकाला आधार देणारी असली तरी काही प्रेक्षकांनी तिच्या पात्राला पुरेसा वाव न दिल्याची नाराजी सोशल मीडियावर व्यक्त केली आहे. तरीही जान्हवीच्या अभिनयाचे अनेकांनी कौतुक केले आहे. तिच्यासोबतच शिवा राजकुमार, जगपति बाबू, दिव्येंदू शर्मा, बोमन इराणी आणि रवि किशन या कलाकारांनीही आपल्या भूमिका प्रभावीपणे साकारल्या आहेत.
दिग्दर्शक बुची बाबू यांनी ग्रामीण वातावरण, खेळातील स्पर्धा आणि एका सामान्य माणसाच्या संघर्षाची कथा प्रभावीपणे मोठ्या पडद्यावर मांडली आहे. सिनेमातील भावनिक प्रसंग, पार्श्वसंगीत आणि स्पोर्ट्स सीक्वेन्स यांना विशेष दाद मिळत आहे. त्यामुळेच ‘पेद्दी’ हा फक्त एक स्पोर्ट्स ड्रामा न राहता, संघर्ष आणि आत्मविश्वासाची प्रेरणादायी कहाणी म्हणून प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण करत आहे.
आता या चित्रपटाच्या OTT रिलीजची अधिकृत घोषणा कधी होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. थिएटरमध्ये यश मिळवल्यानंतर ‘पेद्दी’ डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरही प्रेक्षकांचे मन जिंकण्यात यशस्वी ठरेल, अशीच अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.