PM Kisan Yojana : 23 वा हफ्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात कधी जमा होणार? जाणून घ्या ताजे अपडेट्स

2019 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना चालू केली आहे. मागील महिन्यामध्ये या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळाला. 22 व्या हफ्ता खात्यामध्ये जमा झाल्यानंतर आता 23 वा हफ्ता शेतकऱ्यांना कधी मिळणार याची चर्चा सुरु आहे. 

Shubhangi Mere | Apr 28, 2026, 09:41 PM IST
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ घेणारे शेतकरी

देशामधील करोडो शेतकरी हे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ घेत आहेत, याचा फायदा हा शेतकऱ्यांना मागील काही महिन्यांपासून लाभ मिळत आहे. ही योजना देशातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

22 वा हफ्ता शेतकऱ्यांना मिळाला

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा 22 वा हफ्ता शेतकऱ्यांना 13 मार्च रोजी त्याच्या खात्यामध्ये जमा झाला होता. होलीच्या वेळी हा हफ्ता खात्यामध्ये जमा झाल्यानंतर त्याची मदत शेतकऱ्यांना झाली होती. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

23 व्या हफ्त्याची तारिख

आता शेतकऱ्यांना 23 वा हफ्ता कधी मिळणार आहे, याबाबत चर्चा पाहायला मिळाली आहे. शेतकरी 23 व्या हफ्ताची आता मागील काही दिवसांपासून वाट पाहत आहेत. महिन्याचा शेवटचे दोन दिवस शिल्लक आहेत पण अजूनपर्यत हफ्ता खात्यामध्ये जमा झाला नाही. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

23 वा हफ्ता कधी मिळणार?

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत सरकार शेतकऱ्यांना 6000 वर्षाला देते. म्हणजेच प्रत्येक चार महिन्याला 2000 रुपये शेतकऱ्यांना दिले जातात. 22 वी हफ्ता हा आता मागील महिन्यात देण्यात आला होता. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा आगामी हफ्ता

आता आगामी हफ्ता हा जुलै 2026 मध्ये येण्याची शक्यता आहे. पण आतापर्यत सरकारने कोणतीही अधिकृत तारिख जाहीर केलेली नाही. पण मिडियाच्या माहितीनुसार जुलै महिन्यात हा 23 वा हफ्ता येणार असा अंदाज लावला जात आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

ई-केवायसी करणे महत्वाचे

बऱ्याचदा अनेक शेतकरी हे तक्रार करत असतात कि त्यांच्या खात्यामध्ये पैसे येत नाही त्याचे कारण म्हणजेच त्यांना ई-केवायसी केलेली नाही. तर काही शेतकऱ्यांना याबाबत माहिती नसल्यामुळे त्यांनी केलेली नसते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

जर एखादा शेतकरी मंत्री, खासदार, आमदार असेल तर त्याला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. त्याचबरोबर सरकारी नोकरी करणारे किंवा केंद्रात काम करणाऱ्या कर्मचारी देखील योजनेसाठी पात्र नाहीत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

योजनेसाठी पात्र नसलेले शेतकरी

एखादा शेतकरी जर दरमहिन्याला 10000 रुपये पेक्षा जास्त पेन्शन घेत असेल तर या योजनेसाठी ते पात्र ठरणार नाहीत. जर तुम्ही मागील वर्षामध्ये आयकर भरला असेल  तर तुमचे नाव या यादीमधून वगळले असेल. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

