कुठे गायब झाला 'कसौटी जिंदगी की...'चा अनुराग बासू? टीव्हीपासून दूर राहून आता 'अशी' जगतोय लाइफ!

'कसौटी जिंदगी की...' मधील देखणा अनुराग बसू कुठे गेला आहे? टीव्हीवरून गायब झाल्यानंतर त्याचे आयुष्य कसे आहे, ते जाणून घ्या,
एक काळ असा होता, जेव्हा 'कसौटी जिंदगी की' या मालिकेतील अनुराग बसूची भूमिका प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करत होती. सिझेन खानचा हँडसम लूक आणि दमदार व्यक्तिमत्त्वामुळे तो घराघरात लोकप्रिय झाला होता. मात्र, या मालिकेनंतर सिझेन बराच काळ टीव्हीच्या पडद्यापासून दूर राहिला. काही वर्षांपूर्वी त्याने पुन्हा मालिकांमध्ये काम केलं, पण त्यानंतरही तो फारसा चर्चेत दिसला नाही. त्यामुळे सिझेन खान सध्या काय करतोय, टीव्हीपासून दूर राहण्यामागचं कारण काय आणि तो सध्या आपलं आयुष्य कसं जगतोय, याबाबत चाहत्यांना उत्सुकता आहे.
सिझेन खानला खरी लोकप्रियता 'कसौटी जिंदगी की' या मालिकेमुळे मिळाली. या मालिकेतील अनुराग बसूची भूमिका त्याच्या करिअरमधील सर्वात लक्षात राहिलेल्या भूमिकांपैकी एक ठरली.
प्रेमकहाणीवर आधारित या मालिकेला प्रेक्षकांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. त्यात सिझेनचा लूक आणि स्क्रीन प्रेझेन्सही चर्चेचा विषय ठरायचा. आजही अनेक प्रेक्षक त्याला त्याच्या नावापेक्षा 'अनुराग बसू' या नावानेच ओळखतात.
'कसौटी जिंदगी की' संपल्यानंतर सिझेनने टीव्हीपासून बराच मोठा ब्रेक घेतला. एका मुलाखतीत त्याने या काळाबद्दल खुलासा केला होता. मालिका संपल्यानंतर त्याच्याकडे काही कामाच्या ऑफर्स आल्या होत्या. मात्र, त्याला अपेक्षित असलेलं काम त्यातून मिळत नव्हतं. काहीतरी वेगळं करण्याची इच्छा असल्याने त्याने प्रत्येक ऑफर स्वीकारण्याऐवजी योग्य प्रोजेक्टची वाट पाहण्याचा निर्णय घेतला.
हळूहळू मात्र त्याने अभिनयाला आपल्या आयुष्याचा केंद्रबिंदू न ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर त्याने गुंतवणुकीकडे लक्ष दिलं आणि वैयक्तिक आयुष्याचा आनंद घेण्यास सुरुवात केली. प्रवास करणं, स्वतःसाठी वेळ देणं आणि रोजचं आयुष्य मनापासून जगणं यावर त्याने भर दिला.
टीव्हीपासून जवळपास 12 वर्षे दूर राहिल्यानंतर सिझेन खानने पुन्हा अभिनय क्षेत्रात पाऊल ठेवलं. 'शक्ति अस्तित्व के एहसास की' या मालिकेतून त्याने छोट्या पडद्यावर पुनरागमन केलं. त्यानंतर 2022 मध्ये तो 'अपनापन: बदलते रिश्तों का बंधन' या मालिकेत दिसला. रोमँटिक आणि कौटुंबिक नात्यांवर आधारित या मालिकेतील सिझेनच्या अभिनयाचं कौतुक झालं. मात्र, मालिकेला अपेक्षित तितकी लोकप्रियता मिळू शकली नाही.
सिझेन खान सध्या कोणत्याही नियमित टीव्ही मालिकेत किंवा शोमध्ये दिसत नाही. मात्र, याचा अर्थ त्याने अभिनय क्षेत्राला कायमचा निरोप घेतला आहे, असं नाही. योग्य आणि मनासारखा प्रोजेक्ट मिळाल्यास तो पुन्हा अभिनयाच्या दुनियेत परतण्याची शक्यता आहे. सध्या मात्र सिझेन आपल्या खासगी आयुष्यावर लक्ष केंद्रित करत असून प्रवास, स्वतःसाठी वेळ आणि आयुष्याचा आनंद घेण्यात व्यस्त आहे.
एकेकाळी 'अनुराग बसू' म्हणून घराघरात पोहोचलेला हा अभिनेता आज प्रसिद्धीच्या झगमगाटापासून दूर असला, तरी त्याची लोकप्रियता आणि चाहत्यांच्या आठवणींमधील त्याची जागा अजूनही कायम आहे.