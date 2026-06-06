/RBI Gold: आरबीआयकडे सोने नेमके कुठून येतं? केंद्रीय बँक सोने खरेदी कशी करते? जाणून घ्या प्रोसेस

RBI Gold: अलीकडेच, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अब्जावधी डॉलर्स किमतीचे सोने विकल्याची बातमी सगळीकडे चर्चेत होती. यावरून असा प्रश्न पडणं सहाजिक आहे की आरबीआयकडे सोने नेमके कुठून येतं? ते कसे सोने खरेदी विक्री करतात.
अलीकडे सोशल मीडियावर अशी चर्चा रंगली होती की, भारताच्या परकीय चलनसाठ्याचे संरक्षण करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) मोठ्या प्रमाणावर सोने विकले आहे. या पार्श्वभूमीवर अनेकांच्या मनात एक प्रश्न निर्माण झाला आहे. RBI आपल्या सोन्याचा साठा वाढवते कसा?
RBI सामान्य नागरिकांप्रमाणे बाजारातून किंवा दागिन्यांच्या दुकानांतून सोने खरेदी करत नाही. केंद्रीय बँक आंतरराष्ट्रीय बुलियन बाजारातून थेट मोठ्या बुलियन बँका आणि जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त रिफायनर्सकडून सोने खरेदी करते. अशा व्यवहारांमुळे मोठ्या प्रमाणात सोने मिळवणे सोपे होते आणि गुणवत्ता मानकांचे पालनही सुनिश्चित होते.
याशिवाय, RBI ला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) तसेच इतर देशांच्या केंद्रीय बँकांकडूनही सोने खरेदी करण्याची संधी असते. 2009 मध्ये RBI ने IMF कडून तब्बल 200 टन सोने विकत घेतले होते, हा त्यातील एक महत्त्वाचा व्यवहार मानला जातो.
RBI च्या ताब्यात येणाऱ्या सोन्याला जागतिक दर्जाचे निकष पूर्ण करावे लागतात. विशेषतः लंडन बुलियन मार्केट असोसिएशन (LBMA) च्या ‘गुड डिलिव्हरी’ मानकांनुसार सोन्याची शुद्धता किमान 99.5 टक्के असणे आवश्यक असते.
सोने खरेदीसाठी RBI भारतीय रुपयांचा वापर करत नाही. त्याऐवजी डॉलर, युरो आणि इतर प्रमुख विदेशी चलनांच्या स्वरूपात असलेल्या परकीय चलनसाठ्यातून हे व्यवहार केले जातात.
भारताचा सोन्याचा साठा देशातील उच्च-सुरक्षा तिजोऱ्यांमध्ये ठेवला जातो. मुंबई आणि नागपूर येथे त्याचा काही भाग सुरक्षित ठेवला जातो, तर उर्वरित साठा परदेशातील विश्वासार्ह संस्थांकडे, जसे की बँक ऑफ इंग्लंड आणि बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट्स (BIS), सांभाळला जातो.
सोन्याचा साठा हा केवळ मौल्यवान मालमत्ता नसून देशाच्या आर्थिक स्थैर्याचा महत्त्वाचा आधार मानला जातो. महागाई, चलनातील चढ-उतार, भू-राजकीय तणाव आणि जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळात सोने सुरक्षित गुंतवणूक आणि विश्वासार्ह राखीव मालमत्ता म्हणून काम करते.
फक्त भारतच नव्हे, तर अनेक देशांच्या केंद्रीय बँका अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर सोने खरेदी करत आहेत. जागतिक आर्थिक आणि भू-राजकीय परिस्थितीतील बदल लक्षात घेता, सोने अजूनही सर्वाधिक विश्वासार्ह राखीव मालमत्तांपैकी एक मानले जाते.