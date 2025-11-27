सिनेमाहून कमी नाही ‘हे’ ठिकाण; भारतात राहूनच परदेश अनुभवायचा असेल तर इथं एकदातरी भेट द्या...
Winter Travel in india : काश्मीर नव्हे, हिमाचलसुद्धा नव्हे... मग हे ठिकाण आहे तरी कुठे? इवलंसं गाव... काय आहे बरं त्याचं नाव?
Sayali Patil | Nov 27, 2025, 03:55 PM IST
भटकंती
प्रवास
लँडोर
या ठिकाणाचं नाव आहे, लँडोर (landour). उत्तराखंड राज्यातील देहरादून इथं असणारं हे एक सुंदर, शांत आणि ऐतिहासिक गिरीस्थान, एक छानसं गाव. मसुरीच्या उत्तरेकडे सुमारे 3-4 किमी अंतरावर हे ठिकाण वसलं असून मसुरीचाच एक भाग मानलं जातं. ब्रिटिश काळातील वास्तू, स्वच्छ हवा, दाट देवदार-चीव, ओकच्या वनराईमुळे प्रसिद्ध असून, इथं आजही जुन्या ब्रिटीशकालीन वसाहतींचा सुगंध तसाच दरवळतोय.
मसुरी
ब्रिटिशकालीन
हिमालय
तापमान
हवाईमार्गानं...
