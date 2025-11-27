English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सिनेमाहून कमी नाही ‘हे’ ठिकाण; भारतात राहूनच परदेश अनुभवायचा असेल तर इथं एकदातरी भेट द्या...

Winter Travel in india : काश्मीर नव्हे, हिमाचलसुद्धा नव्हे... मग हे ठिकाण आहे तरी कुठे? इवलंसं गाव... काय आहे बरं त्याचं नाव?

Sayali Patil | Nov 27, 2025, 03:55 PM IST
1/9

भटकंती

where is landour in uttarakhand how to reach there travel facts

Winter Travel in india : एका छानशा ठिकाणी भटकंतीसाठी जायचं असेल आणि त्यातही परदेशात जाण्याची स्वप्न पाहिली असतील तर, अशा मंडळींसाठी भारतातील एक ठिकाण उत्तम पर्याय आहे. हे काश्मीरही नाही आणि हिमाचलसुद्धा नाही. पण, हे ठिकाण इतकं सुरेख आहे की पाहणारे भारावून गेले नाहीत तरच खरं!

2/9

प्रवास

where is landour in uttarakhand how to reach there travel facts

दिल्लीपासून 285 किमी अंतरावर असणारं आणि उत्तम प्रवास सुविधा असणारं हे एक ऐतिहासिक ठिकाण असून, आपण परदेशात किंवा एखाद्या ब्रिटीशकालीन खेड्यात आलो आहोत असंच वाटतं.

3/9

लँडोर

where is landour in uttarakhand how to reach there travel facts

या ठिकाणाचं नाव आहे, लँडोर (landour). उत्तराखंड राज्यातील देहरादून इथं असणारं हे एक सुंदर, शांत आणि ऐतिहासिक गिरीस्थान, एक छानसं गाव. मसुरीच्या उत्तरेकडे सुमारे 3-4 किमी अंतरावर हे ठिकाण वसलं असून मसुरीचाच एक भाग मानलं जातं. ब्रिटिश काळातील वास्तू, स्वच्छ हवा, दाट देवदार-चीव, ओकच्या वनराईमुळे प्रसिद्ध असून, इथं आजही जुन्या ब्रिटीशकालीन वसाहतींचा सुगंध तसाच दरवळतोय.

4/9

मसुरी

where is landour in uttarakhand how to reach there travel facts

ब्रिटिशांनी 18व्या–19व्या शतकात मसुरी आणि लँडोरचा विकास केला. लॅंडोरला त्या काळात कॅन्टोन्मेंट (लष्करी तळ) म्हणून ओळखलं जात होतं.

5/9

ब्रिटिशकालीन

where is landour in uttarakhand how to reach there travel facts

इथं असणाऱ्या अनेक इमारती आणि घरं अजूनही ब्रिटिशकालीन शैलीतील असून प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉण्ड इथंच राहतात. ज्यामुळं साहित्यप्रेमींसाठी हे ठिकाण विशेष आकर्षण आहे.

6/9

हिमालय

where is landour in uttarakhand how to reach there travel facts

येथून हिमालयाची दृश्यं, सूर्यास्त-सूर्योदय आणि दरीचे विहंगम दृश्य पाहता येते. इथली स्वच्छ हवा आणि प्रेमात पाडणारं वातावरण कायमच मनाचा ठाव घेतं.

7/9

तापमान

where is landour in uttarakhand how to reach there travel facts

तापमानाचं म्हणाल, तर उन्हाळा: अत्यंत थंड व आल्हाददायक (15-25°C); हिवाळा: थंड, कधीकधी बर्फवृष्टी (0-10°C) असं चित्र असून इथं भेट देण्याचा सर्वोत्तम पर्यटनकाळ मार्च ते जून आणि सप्टेंबर ते नोव्हेंबर सांगण्यात येतो.

8/9

हवाईमार्गानं...

where is landour in uttarakhand how to reach there travel facts

राहता राहिला प्रश्न इथवर पोहोचण्याचा तर, हवाईमार्गानं यायचं झाल्यास इथं जॉली ग्रँट विमानतळ (देहरादून) – लँडोरपासून 60 किमी अंतरावर आहे.

9/9

रेल्वे आणि रस्ते

where is landour in uttarakhand how to reach there travel facts

रेल्वे आणि रस्ते मार्गानंही इथं येता येतं. ज्यामध्ये देहरादून रेल्वे स्टेशन इथून 34 किमी अंतरावर आहे. तर, रस्तामार्ग: देहरादून → मसुरी → लँडोर असे टप्पे ओलांडत येतं.

