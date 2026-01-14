Pongal 2026: मुंबई-पुण्यात 'पोंगल' स्पेशल ट्रेडिशनल थाळी खायची आहे? 'या' ठिकाणांना द्या भेट!
Pongal festival special thali in Mumbai and pune: आपल्या राज्यात जशी संक्रांत आहे तशीच दक्षिण भारतीय पोंगल हा सण साजरा करतात. हे सगळे सण म्हणजे उत्तम जेवण हे आलंच. यामुळेच आम्ही तुम्हाला आज मुंबईमधील अशा काही जागा सांगणार आहोत जिकडे तुम्हाला पोंगल' स्पेशल ट्रेडिशनल थाळी खायला मिळेल.
Tejashree Gaikwad | Jan 14, 2026, 03:41 PM IST
1/7
यंदाच्या वर्षी पोंगल सण १३ जानेवारी ते १६ जानेवारी दरम्यान साजरा केला जाईल. हा सण प्रामुख्याने दक्षिण भारतातील, विशेषतः तामिळनाडूचा, कापणीचा (harvest) उत्सव आहे आणि निसर्गाप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी साजरा केला जातो. यामुळेच आम्ही तुम्हाला आज मुंबईमधील अशा काही जागा सांगणार आहोत जिकडे तुम्हाला पोंगल' स्पेशल ट्रेडिशनल थाळी खायला मिळेल.
2/7
आयटीसी मराठा पेशवे पॅव्हिलियन
आयटीसी मराठा पेशवे पॅव्हिलियन: नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी आयटीसी मराठाच्या पेशवा पॅव्हिलियनमध्ये सणासुदीचा खास माहोल अनुभवायला मिळणार आहे. हा खास फेस्टिव्ह बुफे १३ जानेवारी रोजी रात्री ७.०० ते ११.३० दरम्यान डिनरसाठी आणि १४ जानेवारी रोजी दुपारी १२.३० ते ३.३० या वेळेत लंचसाठी उपलब्ध असेल. सॉफ्ट बेव्हरेजेससह या बुफेची किंमत ₹२६०० अधिक कर प्रति व्यक्ती आहे. मेनूमध्ये हिवाळ्यातील खास पदार्थ आणि विविध प्रादेशिक चवींचा समावेश आहे जसे की गजक, तिळाचे लाडू, रेवडी, सरसों का साग आणि मक्की की रोटी, बैंगण का भरता, पिंढी छोले, उंधियू, मकरा चाऊळा, पोंगल तसेच शेवटी गोड आठवण देणारं पारंपरिक पायसम.
3/7
फूड एक्स्चेंज – नोवोटेल मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट (Food Exchange, Novotel Mumbai International Airport)
फूड एक्स्चेंज – नोवोटेल मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट (Food Exchange, Novotel Mumbai International Airport): फूड एक्स्चेंजमध्ये मकरसंक्रांतीचा उत्सव खास लंचच्या माध्यमातून साजरा केला जातो, ज्यात भारतभरातील विविध चवी एकत्र येतात. हंगामी पदार्थांमध्ये उंधियूला विशेष स्थान आहे, तर तिळगुळ लाडू आणि स्वीट पोंगलसारख्या पारंपरिक मिठाई सणाची गोडी वाढवतात. मरोल, अंधेरी येथे १४ जानेवारी ₹२,२९५ ++ प्रति व्यक्ती या किंमतीला तुम्हाला ही थाळी खाता येईल.
4/7
कामत्स लेगसी (Kamats Legacy)
कामत्स लेगसी (Kamats Legacy): कामत्स लेगसीमध्ये पोंगलचा अनुभव अगदी घरच्यासारखा साधा आणि मनाला समाधान देणारा आहे. मऊसर आणि क्रीमी व्हेन पोंगल, गोडसर सक्कराई पोंगल, खमंग मेदू वडा व नारळाची चटणी, घरगुती पद्धतीचं अवियल, तसेच जेवण पूर्ण करणारा साधा पण परिपूर्ण सांबार आणि रसम हे सगळं इथे चाखायला मिळणार आहे. कामत्स लेगसीच्या कोणत्याही शाखांमध्ये १४ ते १८ जानेवारी या वेळात ६९९ + या किंमतीला तुम्हाला ही थाळी खाता येणार आहे.
5/7
मालगुडी (Malgudi)
मालगुडी (Malgudi): मालगुडी मुंबईत दक्षिण भारताच्या सणासुदीच्या घरगुती परंपरेची खरी चव घेऊन येते. इथे खास पोंगल थाळी इथे अनुभवता येते. तुपाचा सुगंध दरवळणारा व्हेन पोंगल, अवियल, कराईकुडी शैलीतील भाजीपाला पदार्थ, खमंग वडे, सांबार, रसम यासोबतच सणाची गोडी वाढवणारे सक्कराई पोंगल आणि पायसम असा परिपूर्ण मेजवानीचा अनुभव ही थाळी देते. मालगुडीच्या अनेक शाखांमध्ये ही थाळी १४ जानेवारी रोजी ५९९ ++ रुपयांना उपलब्ध आहे.
6/7
दर्यागंज (Daryaganj)
दर्यागंज (Daryaganj): दर्यागंजमधील जेवणाचा अनुभव म्हणजे थेट उत्तर भारतातील थंड हिवाळी स्वयंपाकघरात गेल्यासारखाच वाटतो. मेनूचा केंद्रबिंदू म्हणजे सरसों का साग आणि मक्की की रोटी ही ऋतूची ओळख असलेली जोडी. यासोबत सरसों साग चिकन आणि साग मीटसारखे दमदार पदार्थ जेवणाला अधिक गहिरा स्वाद देतात, तर बथुआ का रायता जेवणात ताजेपणा आणतो. सुरुवात गरमागरम भुट्टा शोरब्याने होते आणि शेवट मऊ, रसाळ गुलाब जामुनने एकूणच लोहडीचा खरा अर्थ या जेवणातून साकार होतो. अनेक शाखांमध्ये दुपारी १२ ते रात्री ११ या वेळात ₹१,८०० (दोन जणांसाठी) उपलब्ध आहे.
7/7