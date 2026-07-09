मान्सूनमध्ये 'ही' 5 रोपे घरात आणताना दोनदा विचार करा, होऊ शकते नुकसान

तुम्हाला माहित आहे का की, पावसाळ्यात काही विशिष्ट प्रकारची रोपे घरी आणणे ही तुमची सर्वात मोठी चूक ठरू शकते? चला याबद्दल अधिक जाणून घ्या.
पावसाळ्यात वातावरणातील आर्द्रता मोठ्या प्रमाणात वाढते. काही झाडांना हा ऋतू चांगला मानवतो, तर काही इनडोअर आणि सजावटीच्या वनस्पतींना अतिरिक्त ओलावा, कमी सूर्यप्रकाश आणि बुरशीमुळे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे मान्सूनमध्ये कोणती रोपे घरात आणू नयेत किंवा त्यांची विशेष काळजी घ्यावी, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
कॅक्टसला कोरडे हवामान आणि कमी पाणी आवडते. पावसाळ्यात जास्त आर्द्रता आणि ओलसर मातीमुळे त्याच्या मुळांना कुज येण्याचा धोका वाढतो. घरात ठेवत असाल तर कुंडीतील पाण्याचा निचरा व्यवस्थित होईल याची काळजी घ्या.
जेड प्लांट, इचेव्हेरिया किंवा हावोर्थिया यांसारखी सक्युलंट्स पानांमध्ये पाणी साठवून ठेवतात. त्यामुळे त्यांना वारंवार पाणी देण्याची गरज नसते. मान्सूनमध्ये अतिरिक्त ओलावा मिळाल्यास पाने मऊ पडणे, कुजणे किंवा बुरशी येण्याची शक्यता असते.
फायकसच्या अनेक जाती घराच्या सजावटीसाठी वापरल्या जातात. मात्र सतत ओलसर वातावरण आणि कमी प्रकाशामुळे या झाडांची पाने पिवळी पडू शकतात किंवा मोठ्या प्रमाणात गळू शकतात. अशा झाडांना हवेशीर आणि उजेड असलेल्या ठिकाणी ठेवणे योग्य ठरते.
स्नेक प्लांट कमी देखभालीत वाढणारे झाड असले तरी पावसाळ्यात जास्त पाणी दिल्यास त्याच्या मुळांना कुज येऊ शकते. माती पूर्णपणे कोरडी झाल्यावरच पाणी द्यावे आणि कुंडीत पाणी साचणार नाही याची खबरदारी घ्यावी.
स्पायडर प्लांटला मध्यम प्रमाणातील ओलावा आवडतो. मात्र सतत दमट वातावरण आणि जास्त पाणी यामुळे मुळांवर बुरशी येऊ शकते. त्यामुळे पावसाळ्यात पाणी देण्याचे प्रमाण कमी ठेवावे आणि झाडाला पुरेसा हवा खेळती राहील अशा ठिकाणी ठेवावे.
कुंडीत अतिरिक्त पाणी साचणार नाही यासाठी ड्रेनेज होल्स असलेली कुंडी वापरा. माती कोरडी झाल्याशिवाय पाणी देऊ नका.
झाडांना शक्य तितका नैसर्गिक प्रकाश मिळेल अशा ठिकाणी ठेवा. पानांवर बुरशी किंवा किडींची चिन्हे दिसताच योग्य उपाययोजना करा. घरात हवा खेळती राहील याची काळजी घ्या, कारण सतत दमट वातावरण झाडांसाठी हानिकारक ठरू शकते. (All Photos Freepik)