  • IPL 2026 सुरुवात होण्यापूर्वीच कोणते सात खेळाडू स्पर्धेबाहेर? कारण काय?

IPL 2026 सुरुवात होण्यापूर्वीच कोणते सात खेळाडू स्पर्धेबाहेर? कारण काय?

 Full List of Players Ruled Out or Set to Miss Matches: आयपीएल 2026 चा नवीन सीजन सुरु होण्यासाठी अवघे काही दिवस उरले आहेत. ही स्पर्धा सुरु होण्यापूर्वीच अनेक संघांना मोठा धक्का बसला आहे. संपूर्ण स्पर्धेतून तब्ब्ल  सात खेळाडू बाहेर पडले आहेत. यामागचं नेमकं कारण काय? याबद्दल अधिक जाणून घेऊयात...  

Tejashree Gaikwad | Mar 20, 2026, 04:00 PM IST
IPL 2026

IPL Players rules out

आयपीएल 2026 सुरू होण्याआधीच अनेक संघांना मोठा धक्का बसला आहे. स्पर्धेची उलटगणना सुरू असताना तब्बल 7 खेळाडू विविध कारणांमुळे बाहेर पडले आहेत, ज्यामुळे काही संघांची तयारीच विस्कळीत झाली आहे. विशेष म्हणजे या खेळाडूंमध्ये बहुतांश वेगवान गोलंदाज असून, ऑस्ट्रेलियाच्या खेळाडूंचा त्यात मोठा वाटा आहे.  

सुरुवातीलाच मोठा फटका

IPL Players rules out

या हंगामातील उद्घाटन सामना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरू (Royal Challengers Bengaluru) आणि सनरायझर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) यांच्यात होणार असला तरी दोन्ही संघांना त्यांच्या महत्त्वाच्या खेळाडूंची अनुपस्थिती जाणवणार आहे. Pat Cummins (SRH) आणि Josh Hazlewood (RCB) हे दोघेही सुरुवातीच्या सामन्यांसाठी उपलब्ध नसणार आहेत. त्यांच्यासोबतच Nathan Ellis आणि Jack Edwards हे देखील पूर्ण स्पर्धेबाहेर गेले आहेत.

काही खेळाडू फक्त सुरुवातीच्या टप्प्यात बाहेर

IPL Players rules out

सर्व 7 खेळाडूंपैकी 6 जण वेगवान गोलंदाज आहेत. त्यापैकी काही जण पूर्ण स्पर्धा गमावणार नाहीत, पण सुरुवातीचे सामने खेळू शकणार नाहीत. पॅट कमिन्स (Pat Cummins) अजून दुखापतीतून पूर्णपणे सावरलेले नाहीत, तर जोश हॅझलवुड (Josh Hazlewood) पहिल्या काही सामन्यांनंतर संघात सामील होण्याची शक्यता आहे.

फर्ग्युसन

IPL Players rules out

तसंच फर्ग्युसन (Lockie Ferguson) (Punjab Kings) राष्ट्रीय कर्तव्य आणि वैयक्तिक कारणांमुळे सुरुवातीच्या काही सामन्यांपासून दूर राहणार आहेत.  

भारतीय खेळाडूचाही समावेश

IPL Players rules out

या यादीत भारताचा हर्षित राणा (Harshit Rana) हाही आहे. गुडघ्याच्या दुखापतीमुळे तो संपूर्ण स्पर्धेत खेळू शकणार नाही. तो कोलकाता नाइट रायडर्स (Kolkata Knight Riders) चा भाग होता.

इतर खेळाडू पूर्णपणे बाहेर

IPL Players rules out

याशिवाय सॅम करन (Rajasthan Royals), नॅथन एलिस (Chennai Super Kings) आणि जॅक एडवर्ड्स हे तिघेही दुखापतीमुळे संपूर्ण आयपीएल 2026 मधून बाहेर झाले आहेत.

दुखापतीमुळे त्याचं स्वप्न सध्या अपूर्ण राहिलं

IPL Players rules out

सॅम करनला कंबरदुखीचा त्रास आहे, तर नॅथन एलिसला हॅमस्ट्रिंग दुखापतीने ग्रासले आहे. जॅक एडवर्ड्ससाठी हा पहिलाच आयपीएल हंगाम ठरणार होता, मात्र दुखापतीमुळे त्याचं स्वप्न सध्या अपूर्ण राहिलं आहे.  

संघांसमोर नवी आव्हानं

IPL Players rules out

स्पर्धा सुरू होण्याआधीच इतक्या खेळाडूंची अनुपस्थिती ही अनेक संघांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. आता या संघांना पर्यायी खेळाडूंवर भर देत नवीन रणनीती आखावी लागणार आहे. आयपीएल 2026 च्या सुरुवातीलाच या घडामोडींनी स्पर्धेची रंगत आणखी वाढवली आहे.

New Rules:1 एप्रिलपासून बदलतायत 3 बड्या बॅंकांच्या ATM चे नियम, फ्री सेवा बंद; तुमच्यावर कसा परिणाम?

New Rules:1 एप्रिलपासून बदलतायत 3 बड्या बॅंकांच्या ATM चे नियम, फ्री सेवा बंद; तुमच्यावर कसा परिणाम?

New Rules:1 एप्रिलपासून बदलतायत 3 बड्या बॅंकांच्या ATM चे नियम, फ्री सेवा बंद; तुमच्यावर कसा परिणाम?

New Rules:1 एप्रिलपासून बदलतायत 3 बड्या बॅंकांच्या ATM चे नियम, फ्री सेवा बंद; तुमच्यावर कसा परिणाम? 8
बदलापूर होणार टर्मिनस? थेट नवी मुंबईसाठी लोकल? दिल्लीतून आदेश, कोणतं नवं स्टेशन उभारणार? A To Z माहिती

बदलापूर होणार टर्मिनस? थेट नवी मुंबईसाठी लोकल? दिल्लीतून आदेश, कोणतं नवं स्टेशन उभारणार? A To Z माहिती

बदलापूर होणार टर्मिनस? थेट नवी मुंबईसाठी लोकल? दिल्लीतून आदेश, कोणतं नवं स्टेशन उभारणार? A To Z माहिती 12
Dhurandhar Box Office Collection: बॉक्स ऑफिसवर धुरंधरचा &#039;गदर&#039;; जवान-पठाणचा मोडला रेकॉर्ड; 400 कोटींचा आकडा गाठणार?

Dhurandhar Box Office Collection: बॉक्स ऑफिसवर धुरंधरचा 'गदर'; जवान-पठाणचा मोडला रेकॉर्ड; 400 कोटींचा आकडा गाठणार?

Dhurandhar Box Office Collection: बॉक्स ऑफिसवर धुरंधरचा 'गदर'; जवान-पठाणचा मोडला रेकॉर्ड; 400 कोटींचा आकडा गाठणार? 8
Ashok Kharat: ‘तांत्रिक विधी’च्या नावाखाली महिलांचं लैंगिक शौषण; 100 हून अधिक व्हिडीओ,अशोक खरातची &#039;कुंडली&#039; आली समोर!

Ashok Kharat: ‘तांत्रिक विधी’च्या नावाखाली महिलांचं लैंगिक शौषण; 100 हून अधिक व्हिडीओ,अशोक खरातची 'कुंडली' आली समोर!

Ashok Kharat: ‘तांत्रिक विधी’च्या नावाखाली महिलांचं लैंगिक शौषण; 100 हून अधिक व्हिडीओ,अशोक खरातची 'कुंडली' आली समोर! 9