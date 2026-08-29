Herbal Tea: त्वचा आणि केसांचं सौंदर्य खुलवण्यासाठी प्या 'हे' 5 खास हर्बल टी; जाणून घ्या फायदे?

सुंदर आणि निरोगी त्वचा तसंच मजबूत केसांसाठी महागड्या प्रोडक्ट्सवरच अवलंबून राहण्याची गरज नाही. आपल्या रोजच्या आहारात काही छोट्या बदलांचाही फायदा होऊ शकतो. त्यापैकी एक म्हणजे हर्बल टी. ग्रीन टी, हिबिस्कस टी, रोजहिप टी, कॅमोमाइल टी आणि पेपरमिंट टी यांसारख्या चहांमध्ये विविध प्रकारचे अँटीऑक्सिडंट्स आणि वनस्पतीजन्य घटक आढळतात. हे घटक त्वचा आणि केसांच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात.
सामान्यतः चहा म्हणजे थकवा घालवण्यासाठी किंवा फ्रेश वाटण्यासाठी घेतले जाणारे पेय अशीच आपली समजूत असते. मात्र काही हर्बल टीमध्ये असलेले पोषक घटक त्वचेवरील ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस कमी करण्यास, त्वचेचं संरक्षण करण्यास आणि केसांच्या आरोग्याला आधार देण्यास मदत करू शकतात. अर्थात, या चहांना त्वचेच्या किंवा केसांच्या समस्यांवरील उपचार समजू नये. संतुलित आहार आणि योग्य स्किन-हेअर केअरसह त्यांचा आहारात समावेश करणे अधिक फायदेशीर ठरू शकते.
हर्बल टी हा तुमच्या दैनंदिन आहारात समाविष्ट करता येणारा एक चांगला पर्याय असू शकतो. 'मात्र एक कप चहा आणि त्वचा-कसांचे सर्व प्रश्न दूर' असा त्याचा अर्थ नाही. अँटीऑक्सिडंट्स आणि इतर वनस्पतीजन्य घटकांचा फायदा मिळवण्यासाठी विविध पदार्थांचा समावेश असलेला संतुलित आहार अधिक महत्त्वाचा आहे. तसेच चहामध्ये जास्त साखर घालण्याऐवजी शक्यतो कमी किंवा न साखर घालता घेणे चांगले.
दिवसभराच्या धावपळीनंतर रिलॅक्स होण्यासाठी कॅमोमाइल टी लोकप्रिय आहे. कॅमोमाइलमध्ये अँटीऑक्सिडंट आणि फ्लेव्होनॉइड्ससारखे वनस्पतीजन्य घटक आढळतात. रात्री झोपण्यापूर्वी कॅमोमाइल टी घेतल्याने काही लोकांना रिलॅक्स वाटू शकतं. चांगली आणि पुरेशी झोप ही त्वचा आणि केसांसह एकूण आरोग्यासाठी महत्त्वाची आहे. त्यामुळे रात्रीच्या रुटीनमध्ये कॅमोमाइल टीचा समावेश केला जाऊ शकतो. स्कॅल्पमध्ये जळजळ किंवा सूज यांसारखी समस्या असल्यास मात्र केवळ कॅमोमाइल टीवर अवलंबून न राहता त्यामागचं कारण जाणून घेणं गरजेचं आहे.
पेपरमिंट टीला त्याच्या ताजेतवाने करणाऱ्या चवीसाठी ओळखलं जातं. विशेषतः ऑयली स्किन किंवा हार्मोनल बदलांमुळे त्वचेवर वारंवार समस्या जाणवणाऱ्यांमध्ये पेपरमिंट टीची चर्चा केली जाते. पेपरमिंटमधील नैसर्गिक घटकांमुळे थंडावा जाणवू शकतो. मात्र पेपरमिंट टीमुळे त्वचेतील सीबम किंवा मुरुमांवर निश्चित उपचार होतात, असा ठोस दावा करता येत नाही. त्वचा आणि केस निरोगी ठेवण्यासाठी केवळ एखाद्या चहावर अवलंबून राहण्यापेक्षा संतुलित आहार, पुरेसं पाणी, नियमित झोप आणि योग्य स्किन-हेअर केअर रुटीन यांना अधिक महत्त्व आहे.
गुलाबाच्या फुलानंतर तयार होणाऱ्या फळाला रोजहिप म्हटलं जातं. या फळांपासून तयार होणाऱ्या चहाचा रंग साधारणपणे लालसर किंवा नारिंगी दिसतो. रोजहिपमध्ये व्हिटॅमिन सी आणि पॉलीफेनॉल्ससारखे अँटीऑक्सिडंट्स आढळतात. हे घटक शरीरातील ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस कमी करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात. व्हिटॅमिन सी त्वचेच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचं असून कोलॅजनच्या निर्मितीत त्याची भूमिका असते. त्यामुळे रोजहिप टी हा त्वचेच्या आरोग्याची काळजी घेणाऱ्या व्यक्तींसाठी आहारातील एक पर्याय ठरू शकतो. मात्र त्वचेवरील डाग किंवा पिग्मेंटेशन पूर्णपणे दूर करण्यासाठी केवळ हा चहा पुरेसा नाही.
स्किन केअरसाठी ग्रीन टीचं नाव सर्वाधिक घेतलं जातं. ग्रीन टीमध्ये कॅटेचिन आणि EGCG सारखे अँटीऑक्सिडंट्स असतात. हे शरीरातील ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेसशी लढण्यास मदत करतात. त्वचेवर होणारा पर्यावरणीय ताण कमी करण्यासाठी अँटीऑक्सिडंट्स उपयुक्त ठरू शकतात. ग्रीन टीचा समावेश संतुलित आहारात केल्याने त्वचेच्या एकूण आरोग्याला आधार मिळू शकतो. ऑयली स्किन असणाऱ्यांसाठीही ग्रीन टी विशेष चर्चेत असते. मात्र चेहऱ्यावरील अतिरिक्त तेल किंवा ओपन पोर्स कायमचे कमी करण्यासाठी केवळ ग्रीन टीवर अवलंबून राहणे योग्य नाही.
हिबिस्कस म्हणजे जास्वंद. जास्वंदाच्या फुलांपासून तयार केलेल्या चहामध्ये अँटीऑक्सिडंट्स आणि विविध वनस्पतीजन्य घटक आढळतात. त्यामुळे त्वचा आणि केसांच्या आरोग्यासाठी हिबिस्कस टीचा आहारात समावेश केला जातो. अँटीऑक्सिडंट्स त्वचा आणि स्कॅल्पला ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेसपासून संरक्षण देण्यास मदत करू शकतात. त्वचेची लवचिकता टिकवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कोलॅजनच्या निर्मितीसाठी व्हिटॅमिन सी महत्त्वाचं असतं. त्यामुळे व्हिटॅमिन सी असलेल्या आहारासोबत हिबिस्कससारख्या वनस्पतीजन्य पेयांचा समावेश करता येऊ शकतो.