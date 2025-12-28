New Year ला नक्की खा हे 8 ‘लकी’ पदार्थ, जगभरात मानले जातात भाग्य आणि सौभाग्याचे प्रतीक
New Year 2026: नवीन वर्ष जस जवळ येत आहे तसं जगभरातील लोक उत्सवाच्या तयारीत व्यस्त आहेत. वेगवेगळ्या संस्कृतींमध्ये असे मानले जाते की नवीन वर्षाची सुरुवात काही पारंपारिक पदार्थांनी केल्याने येणाऱ्या वर्षात आनंद, समृद्धी आणि सौभाग्य मिळते.
Tejashree Gaikwad | Dec 28, 2025, 12:57 PM IST
डाळिंब
डाळिंबाला अनेक संस्कृतींमध्ये प्रजननक्षमता, समृद्धी आणि चांगल्या आरोग्याचे प्रतीक मानले जाते. ग्रीस आणि तुर्कीमध्ये नववर्ष सुरू होताच जमिनीवर डाळिंब फोडण्याची परंपरा आहे. डाळिंबाचे दाणे जितके दूर पसरतील, तितके येणारे वर्ष अधिक भाग्यवान असेल, असे मानले जाते. त्याचा लाल रंग धन आणि उत्तम आरोग्याचे प्रतीक आहे.
नूडल्स
जपान आणि चीनमध्ये लांब नूडल्स दीर्घायुष्य आणि समृद्ध जीवनाचे प्रतीक मानले जातात. जपानमध्ये न्यू इयर ईव्हला ‘तोशिकोशी सोबा’ (बकव्हीट नूडल्स) खाल्ले जातात. हे जुन्या वर्षातून नव्या वर्षात प्रवेश करण्याचे प्रतीक आहे. चीनमध्ये नूडल्स गरम सूपसोबत दिले जातात आणि खाताना ते तुटू नयेत, याची काळजी घेतली जाते, कारण त्यामुळे दीर्घायुष्य आणि सौभाग्य लाभते, अशी श्रद्धा आहे.
मसूर डाळ
भात
लोबिया
कोबी आणि पालेभाज्या
द्राक्षे
