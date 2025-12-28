English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • New Year ला नक्की खा हे 8 ‘लकी’ पदार्थ, जगभरात मानले जातात भाग्य आणि सौभाग्याचे प्रतीक

New Year 2026: नवीन वर्ष जस जवळ येत आहे तसं जगभरातील लोक उत्सवाच्या तयारीत व्यस्त आहेत. वेगवेगळ्या संस्कृतींमध्ये असे मानले जाते की नवीन वर्षाची सुरुवात काही पारंपारिक पदार्थांनी केल्याने येणाऱ्या वर्षात आनंद, समृद्धी आणि सौभाग्य मिळते.  

Tejashree Gaikwad | Dec 28, 2025, 12:57 PM IST
1/9

New Year good luck foods

मसूर डाळीपासून ते मासळीपर्यंत असे अनेक खाद्यपदार्थ आहेत, जे पैसा, आरोग्य आणि चांगल्या नशिबाचे प्रतीक मानले जातात. तुम्हालाही नववर्षाच्या थाळीत थोडेसे ‘गुड लक’ सामावून घ्यायचे असेल, तर जगभरात लोकप्रिय असलेल्या या 8 शुभ खाद्यपदार्थांबद्दल जाणून घ्यायलाच हवं.  

2/9

डाळिंब

  डाळिंबाला अनेक संस्कृतींमध्ये प्रजननक्षमता, समृद्धी आणि चांगल्या आरोग्याचे प्रतीक मानले जाते. ग्रीस आणि तुर्कीमध्ये नववर्ष सुरू होताच जमिनीवर डाळिंब फोडण्याची परंपरा आहे. डाळिंबाचे दाणे जितके दूर पसरतील, तितके येणारे वर्ष अधिक भाग्यवान असेल, असे मानले जाते. त्याचा लाल रंग धन आणि उत्तम आरोग्याचे प्रतीक आहे.

3/9

नूडल्स

जपान आणि चीनमध्ये लांब नूडल्स दीर्घायुष्य आणि समृद्ध जीवनाचे प्रतीक मानले जातात. जपानमध्ये न्यू इयर ईव्हला ‘तोशिकोशी सोबा’ (बकव्हीट नूडल्स) खाल्ले जातात. हे जुन्या वर्षातून नव्या वर्षात प्रवेश करण्याचे प्रतीक आहे. चीनमध्ये नूडल्स गरम सूपसोबत दिले जातात आणि खाताना ते तुटू नयेत, याची काळजी घेतली जाते, कारण त्यामुळे दीर्घायुष्य आणि सौभाग्य लाभते, अशी श्रद्धा आहे.

4/9

मसूर डाळ

इटली आणि ब्राझीलमध्ये मसूर डाळ समृद्धीचे प्रतीक मानली जाते. डाळीचा लहान, गोल आकार नाण्यांसारखा दिसतो, त्यामुळे ती आर्थिक लाभ दर्शवते. येथे नववर्षाच्या रात्री मध्यरात्री मसूर डाळ खाण्याची परंपरा आहे. 

भात

भात

भातालाही समृद्धी आणि चांगल्या नशिबाचे प्रतीक मानले जाते. लॅटिन अमेरिकेत उत्सवाच्या वेळी ‘अरोज कॉन फ्रिहोल्स’ हा पदार्थ खाल्ला जातो. कोरिया सारख्या देशांमध्ये लूनर न्यू ईयरला चांगल्या आरोग्यासाठी आणि सौभाग्यासाठी भाताचे केक खाल्ले जातात.

6/9

लोबिया

दक्षिणी अमेरिकेत नववर्षाच्या दिवशी लोबिया खाणे ही महत्त्वाची परंपरा आहे. हे सहसा मांसासोबत शिजवले जाते. ही प्रथा आफ्रिकेतून आली असून, लोबियाच्या दाण्यांना नाण्यांचे प्रतीक मानले जाते, जे येणाऱ्या वर्षात धन देतात, अशी समजूत आहे.

7/9

कोबी आणि पालेभाज्या

हिरव्या पालेभाज्या दिसायला नोटांसारख्या वाटतात, त्यामुळे त्यांना आर्थिक यशाशी जोडले जाते. म्हणूनच दक्षिणी अमेरिकेत नववर्षाच्या दिवशी ‘कोलार्ड ग्रीन्स’ खाणे फार महत्त्वाचे मानले जाते.

8/9

द्राक्षे

स्पेनमध्ये नववर्षाची एक खास परंपरा आहे. मध्यरात्री घड्याळाच्या प्रत्येक ठोक्यासोबत एक द्राक्ष खाल्ले जाते, म्हणजे एकूण 12 द्राक्षे. ही 12 द्राक्षे येणाऱ्या वर्षातील 12 महिन्यांचे प्रतिनिधित्व करतात. असे केल्याने वर्षभर सौभाग्य टिकून राहते, असे मानले जाते. 

मासे

मासे

Fish

माशाला जगभरात समृद्धी आणि सौभाग्याचे प्रतीक मानले जाते. स्पेनमध्ये नववर्षाच्या दिवशी कॉड किंवा सार्डिनसारख्या माशाचे जेवण केले जाते, जेणेकरून वर्षभर सुख-समृद्धी राहील. जर्मनीमध्ये न्यू इयर ईव्हला ‘कार्प’ मासा खाण्याची परंपरा आहे. काही लोक माशाचा एक काटा संपूर्ण वर्षासाठी पाकिटात ठेवतात, ज्यामुळे आर्थिक प्रगती होते, अशी श्रद्धा आहे. 

