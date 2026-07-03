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School Holiday: उद्या कुठे कुठे शाळा बंद राहणार? कोणत्या जिल्ह्यांनी सुट्टी जाहीर केली?

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 03, 2026, 09:49 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 09:58 PM IST

4 जुलैला हवामान खात्याने रेड अलर्ट जारी केला आहे. त्यामुळे मुसळधार,अति मुसळधार पाऊस होऊन पूर परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे

 

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भारतीय हवामान विभागाने ठाणे जिल्ह्यासाठी 4 व 5 जुलै रोजी रेड अलर्ट जारी करून मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा इशारा दिला असून, पूरपरिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 

 

ठाणे जिल्ह्यातील शाळांना सुट्टी2/8

ठाणे जिल्ह्यातील शाळांना सुट्टी

याच पार्श्वभूमीवर ठाण्याचे जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी 4 जुलै रोजी ठाणे जिल्ह्यातील सर्व अंगणवाड्या तसेच प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना सुट्टी जाहीर केली आहे. 

 

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विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला असून संबंधित आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

 

कल्याण डोंबिवलीतील शाळाही बंद राहणार4/8

कल्याण डोंबिवलीतील शाळाही बंद राहणार

ठाणे जिल्ह्यात येणाऱ्या कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील सर्व शाळांनाही सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. यामध्ये प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक महाविद्यालयांचा समावेश आहे.

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याशिवाय दोन्ही दिवस महापालिकेचे सगळे विभाग प्रमुख, उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त यांच्या सुट्ट्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. महापालिकेच्या वतीने 12 ठिकाणी नियंत्रण कक्ष उभारण्यात आले आहेत. या नियंत्रण पक्षाच्या माध्यमातून आपातकालीन परिस्थिती उद्भवल्यास त्या संदर्भाची माहिती मिळून तात्काळ उपयोजना केला जाईल अशी माहिती महापालीकेकडून देण्यात आलीय. 

 

 

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शिवाय महापालिका हद्दीतील नागरिकांनी गरज असेल तरच घराबाहेर पडा ,अन्यथा पडू नये असे देखील आवाहन महापालिकेकडून करण्यात आलं आहे. 

नवी मुंबईतही सुट्टी7/8

नवी मुंबईतही सुट्टी

नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.

 

पालघरमधील शाळांना सुट्टी8/8

पालघरमधील शाळांना सुट्टी

पालघर जिल्ह्यालाही अलर्ट असून दोन दिवस मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. येथेही खबरदारी म्हणून उद्या जिल्हा प्रशासनाकडून शाळा, महाविद्यालय आणि अंगणवाड्यांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात उद्या पावसाचा जोर वाढणार असून अत्यावश्यक असेल तरच घराबाहेर पडा असं आवाहन जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे. 

TAGS:
School Holiday
monsoon
Thane
palghar

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