Petrol Diesel Price: 'या' शहरात मिळतंय सर्वात स्वस्त इंधन! महाराष्ट्रातील तुमच्या शहरातील पेट्रोल-डिझेलचे दर पाहा

Petrol-Diesel and CNG Price Today on May 6: आज जाहीर झालेल्या नवीन पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये कोणताही बदल नाही, परंतु शहरांनुसार दरांमध्ये लक्षणीय फरक आहे.  महाराष्ट्रातील प्रत्येक शहरातील पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे दर जाणून घ्या.   

Tejashree Gaikwad | May 06, 2026, 10:12 AM IST
दररोज सकाळी 6 वाजता इंधनाचे दर अपडेट

Petrol-Diesel and CNG Price Today on May 6

भारतामध्ये इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम या प्रमुख कंपन्या दररोज सकाळी 6 वाजता इंधनाचे दर अपडेट करतात. डायनॅमिक प्राइसिंग पद्धतीमुळे ग्राहकांना जागतिक बाजारातील बदलांचा थेट परिणाम दिसून येतो.  

मोठ्या शहरांतील दर

मोठ्या शहरांबद्दल बोलायचे झाल्यास, नवी दिल्ली येथे पेट्रोल ₹94.72 तर डिझेल ₹87.62 आहे. मुंबई मध्ये पेट्रोल ₹104.21 आणि डिझेल ₹92.15, तर कोलकाता आणि चेन्नई मध्येही दर ₹100 च्या पुढे आहेत.  

कोणत्या शहरात स्वस्त दर?

कोणत्या शहरात स्वस्त दर?: इतर शहरांमध्ये हैदराबाद आणि पटना येथे इंधन सर्वाधिक महाग आहे, तर चंदीगड मध्ये पेट्रोल ₹94.30 आणि डिझेल ₹82.45 दराने सर्वात स्वस्त उपलब्ध आहे. पुणे, सूरत आणि नाशिक यांसारख्या शहरांमध्ये मध्यम दर दिसून येतात.

महाराष्ट्रातील आजचे पेट्रोल दर (₹/लिटर):

महाराष्ट्र मध्ये शहरनिहाय पेट्रोलचे दर पुढीलप्रमाणे आहेत – अहमदनगर ₹104.59 (+0.66), अकोला ₹104.11 (-0.29), अमरावती ₹105.16 (+0.38), औरंगाबाद ₹105.00 (-0.24), भंडारा ₹105.21 (+0.32), बीड ₹105.35 (-0.15), बुलढाणा ₹104.90 (-0.60), चंद्रपूर ₹104.50 (-0.42), धुळे ₹104.62 (-0.15), गडचिरोली ₹104.96 (+0.04), गोंदिया ₹105.28 (+0.28), ग्रेटर मुंबई ₹103.54 (0.00), हिंगोली ₹105.49 (+0.16), जळगाव ₹104.12 (-1.08), जालना ₹105.50 (0.00), कोल्हापूर ₹104.53 (+0.29), लातूर ₹105.47 (+0.30), मुंबई ₹103.54 (0.00), नागपूर ₹104.02 (-0.41), नांदेड ₹105.49 (0.00), नंदुरबार ₹104.97 (-0.26), नाशिक ₹104.76 (+0.42), उस्मानाबाद ₹104.61 (-0.73), पालघर ₹104.07 (0.00), परभणी ₹105.50 (0.00), पुणे ₹104.29 (-0.15), रायगड ₹104.09 (+0.38), रत्नागिरी ₹105.50 (+0.05), सांगली ₹104.55 (-0.51), सातारा ₹104.87 (-0.01), सिंधुदुर्ग ₹105.50 (+0.19), सोलापूर ₹104.67 (+0.03), ठाणे ₹104.37 (0.00), वर्धा ₹104.17 (-0.74), वाशीम ₹104.99 (0.00), यवतमाळ ₹105.50 (0.00).  

महाराष्ट्रातील आजचे डिझेल दर (₹/लिटर):

महाराष्ट्रातील आजचे डिझेल दर (₹/लिटर): अहमदनगर ₹91.12 (+0.64), अकोला ₹90.68 (-0.27), अमरावती ₹91.69 (+0.37), औरंगाबाद ₹91.50 (-0.23), भंडारा ₹91.74 (+0.34), बीड ₹91.85 (-0.14), बुलढाणा ₹91.43 (-0.60), चंद्रपूर ₹91.06 (-0.41), धुळे ₹91.15 (-0.14), गडचिरोली ₹91.50 (+0.04), गोंदिया ₹91.78 (+0.26), ग्रेटर मुंबई ₹90.03 (0.00), हिंगोली ₹92.02 (+0.18), जळगाव ₹90.67 (-1.05), जालना ₹92.03 (0.00), कोल्हापूर ₹91.07 (+0.28), लातूर ₹91.97 (+0.29), मुंबई ₹90.03 (0.00), नागपूर ₹90.58 (-0.40), नांदेड ₹92.03 (0.00), नंदुरबार ₹91.48 (-0.25), नाशिक ₹91.27 (+0.41), उस्मानाबाद ₹91.14 (-0.71), पालघर ₹90.57 (0.00), परभणी ₹92.03 (0.00), पुणे ₹90.81 (-0.16), रायगड ₹90.60 (+0.37), रत्नागिरी ₹92.03 (+0.07), सांगली ₹91.09 (-0.48), सातारा ₹91.37 (-0.04), सिंधुदुर्ग ₹92.03 (+0.21), सोलापूर ₹91.20 (+0.03), ठाणे ₹90.86 (0.00), वर्धा ₹90.73 (-0.72), वाशीम ₹91.52 (0.00), यवतमाळ ₹92.03 (0.00).

इंधनाच्या किंमती दीर्घकाळ स्थिर ठेवणे कठीण

धोरणात्मक दृष्टीने, ICRIER या संस्थेने इशारा दिला आहे की इंधनाच्या किंमती दीर्घकाळ स्थिर ठेवणे सरकारसाठी आर्थिकदृष्ट्या कठीण ठरू शकते. आयातित ऊर्जेवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या भारतासाठी याचा ताण वाढू शकतो.

CNG चे दर

CNG दरांबाबत बोलायचे झाल्यास, महाराष्ट्रात सध्या CNG चे दर शहरानुसार बदलतात. मुंबई आणि आसपासच्या भागात CNG सुमारे ₹76 ते ₹80 प्रति किलो दरम्यान आहे, तर पुणे मध्ये तो साधारण ₹87 प्रति किलोच्या आसपास आहे. इतर शहरांमध्येही दर स्थानिक कर आणि पुरवठ्यानुसार बदलतात.  

शहरानुसार मोठी तफावत

एकूणच, पेट्रोल-डिझेलच्या किमती स्थिर असल्या तरी शहरानुसार मोठी तफावत दिसत आहे आणि भविष्यात जागतिक परिस्थितीनुसार यात बदल होण्याची शक्यता कायम आहे.

