Petrol Diesel Price: 'या' शहरात मिळतंय सर्वात स्वस्त इंधन! महाराष्ट्रातील तुमच्या शहरातील पेट्रोल-डिझेलचे दर पाहा
Petrol-Diesel and CNG Price Today on May 6: आज जाहीर झालेल्या नवीन पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये कोणताही बदल नाही, परंतु शहरांनुसार दरांमध्ये लक्षणीय फरक आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक शहरातील पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे दर जाणून घ्या.
Tejashree Gaikwad | May 06, 2026, 10:12 AM IST
1/8
दररोज सकाळी 6 वाजता इंधनाचे दर अपडेट
2/8
मोठ्या शहरांतील दर
3/8
कोणत्या शहरात स्वस्त दर?
4/8
महाराष्ट्रातील आजचे पेट्रोल दर (₹/लिटर):
महाराष्ट्र मध्ये शहरनिहाय पेट्रोलचे दर पुढीलप्रमाणे आहेत – अहमदनगर ₹104.59 (+0.66), अकोला ₹104.11 (-0.29), अमरावती ₹105.16 (+0.38), औरंगाबाद ₹105.00 (-0.24), भंडारा ₹105.21 (+0.32), बीड ₹105.35 (-0.15), बुलढाणा ₹104.90 (-0.60), चंद्रपूर ₹104.50 (-0.42), धुळे ₹104.62 (-0.15), गडचिरोली ₹104.96 (+0.04), गोंदिया ₹105.28 (+0.28), ग्रेटर मुंबई ₹103.54 (0.00), हिंगोली ₹105.49 (+0.16), जळगाव ₹104.12 (-1.08), जालना ₹105.50 (0.00), कोल्हापूर ₹104.53 (+0.29), लातूर ₹105.47 (+0.30), मुंबई ₹103.54 (0.00), नागपूर ₹104.02 (-0.41), नांदेड ₹105.49 (0.00), नंदुरबार ₹104.97 (-0.26), नाशिक ₹104.76 (+0.42), उस्मानाबाद ₹104.61 (-0.73), पालघर ₹104.07 (0.00), परभणी ₹105.50 (0.00), पुणे ₹104.29 (-0.15), रायगड ₹104.09 (+0.38), रत्नागिरी ₹105.50 (+0.05), सांगली ₹104.55 (-0.51), सातारा ₹104.87 (-0.01), सिंधुदुर्ग ₹105.50 (+0.19), सोलापूर ₹104.67 (+0.03), ठाणे ₹104.37 (0.00), वर्धा ₹104.17 (-0.74), वाशीम ₹104.99 (0.00), यवतमाळ ₹105.50 (0.00).
5/8
महाराष्ट्रातील आजचे डिझेल दर (₹/लिटर):
महाराष्ट्रातील आजचे डिझेल दर (₹/लिटर): अहमदनगर ₹91.12 (+0.64), अकोला ₹90.68 (-0.27), अमरावती ₹91.69 (+0.37), औरंगाबाद ₹91.50 (-0.23), भंडारा ₹91.74 (+0.34), बीड ₹91.85 (-0.14), बुलढाणा ₹91.43 (-0.60), चंद्रपूर ₹91.06 (-0.41), धुळे ₹91.15 (-0.14), गडचिरोली ₹91.50 (+0.04), गोंदिया ₹91.78 (+0.26), ग्रेटर मुंबई ₹90.03 (0.00), हिंगोली ₹92.02 (+0.18), जळगाव ₹90.67 (-1.05), जालना ₹92.03 (0.00), कोल्हापूर ₹91.07 (+0.28), लातूर ₹91.97 (+0.29), मुंबई ₹90.03 (0.00), नागपूर ₹90.58 (-0.40), नांदेड ₹92.03 (0.00), नंदुरबार ₹91.48 (-0.25), नाशिक ₹91.27 (+0.41), उस्मानाबाद ₹91.14 (-0.71), पालघर ₹90.57 (0.00), परभणी ₹92.03 (0.00), पुणे ₹90.81 (-0.16), रायगड ₹90.60 (+0.37), रत्नागिरी ₹92.03 (+0.07), सांगली ₹91.09 (-0.48), सातारा ₹91.37 (-0.04), सिंधुदुर्ग ₹92.03 (+0.21), सोलापूर ₹91.20 (+0.03), ठाणे ₹90.86 (0.00), वर्धा ₹90.73 (-0.72), वाशीम ₹91.52 (0.00), यवतमाळ ₹92.03 (0.00).
6/8
इंधनाच्या किंमती दीर्घकाळ स्थिर ठेवणे कठीण
7/8