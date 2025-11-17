English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
नवी मुंबई विमानतळावरून पहिली फ्लाइट कुठल्या शहरासाठी उडणार?; तर कुठल्या शहरातील उतरणार विमान; तिकीटपासून प्रवासापर्यंत A TO Z माहिती

Navi Mumbai International Airport : अखेर नवी मुंबई विमानतळ कधी सुरु होणार याचा मुहूर्त ठरला आहे. नाताळ सुट्टीच्या मुहूर्तावर 25 डिसेंबरला नवी मुंबई विमानतळावरून विमानसेवा सुरु होणार आहे. 

Neha Choudhary | Nov 17, 2025, 03:16 PM IST
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 8 ऑक्टोबर रोजी उद्घाटन झाल्यानंतर, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (NMIA) 25 डिसेंबरपासून विमानसेवा सुरू करणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवी मुंबई विमानतळ फक्त 12 तासांच्या कामकाजाने सुरू राहणार आहे. ते सकाळी 8 वाजता सुरू होणार आहे.

 इंडिगो आणि अकासा या दोन विमान कंपनीने विमान सेवाचे वेळापत्रक जाहीर केलं आहे. त्यासोबत या दोन्ही विमान कंपन्यांची बुकिंग 15 नोव्हेंबरपासून सुरु झाली आहे. 

अकासा या विमान कंपनीने विमानसेवेची घोषणा केली असून नवी मुंबई विमानतळावरुन चार शहरांसाठी विमान उड्डाण होणार आहेत. 

अकासा एअरच्या अधिकृत वेबसाइटने 25 डिसेंबर 2025 पासून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून प्रवासी उड्डाणे सुरू करण्याची घोषणा केली असून असे करणारी ही पहिली एअरलाइन ठरली.

अकासा एअर नवी मुंबईहून दिल्ली, गोवा, कोची आणि अहमदाबादला थेट उड्डाणे देणार आहेत. 

25 डिसेंबरसाठी एक विशेष विमान उड्डाण नियोजित करण्यात आले आहे. QP 1831 - जे सकाळी 5.25 वाजता दिल्लीहून निघेल आणि सकाळी 8.10 वाजता नवी मुंबई विमानतळावर उतरणार आहे. त्याच दिवशी नियोजित परतीचे विमान QP 132 हे सकाळी 8.50 वाजता नवी मुंबईहून उडणार आहे.

काही उड्डाणे दररोज धावतील, तर काही विशिष्ट दिवसांसाठीच धावतील. दिल्ली, गोवा आणि कोचीसाठी उड्डाणे सकाळपासून रात्रीपर्यंत वेगवेगळ्या वेळी उपलब्ध असतील, त्यामुळे प्रवासी त्यांच्या सोयीनुसार उड्डाणे निवडू शकतात. गोवा आणि कोचीसाठी काही उड्डाणे फक्त विशिष्ट दिवसांसाठी धावतील, तर दिल्ली आणि अहमदाबादसाठी सेवा अधिक नियमित असतील.

25 डिसेंबर वगळता, अकासा एअरची दैनंदिन दिल्ली-नवी मुंबई विमान उड्डाणाची वेळ सकाळी 8.50 वाजता आहे, तर नवी मुंबई-दिल्ली विमान उड्डाण सकाळी 10.55 वाजता निघेल. एअरलाइनने नवी मुंबई ते गोवा अशीही दररोजची उड्डाण योजना आखली आहे. टीओआयनुसार, ते आठवड्यातून पाच वेळा कोची आणि फक्त बुधवारी अहमदाबादला उड्डाण करणार आहे. 

फ्लाइट, तिकिटे आणि बुकिंगबद्दल अधिक माहितीसाठी, प्रवासी अकासा एअरच्या अधिकृत वेबसाइट, मोबाइल अॅप किंवा त्यांच्या ट्रॅव्हल एजंटशी संपर्क साधू शकतात.

तर इंडिगोने सांगितलं की, ते 25 डिसेंबरपासून दिल्ली, बेंगळुरू, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनौ, उत्तर गोवा (मोपा), जयपूर, नागपूर, कोचीन आणि मंगलोर यासह भारतातील दहा शहरांशी भविष्यासाठी तयार विमानतळ जोडेल.

 इंडिगोच्या वेळापत्रकानुसार, नवी मुंबई-नागपूर विमान दुपारी 1:45 वाजता निघेल आणि 3:20 वाजता पोहोचेल. परतीचे विमान नागपूरहून दुपारी 4:00 वाजता निघेल आणि नवी मुंबईला 5:35 वाजता पोहोचेल. 

इंडिगोच्या वेबसाइटवर तिकीट बुकिंग आधीच उपलब्ध आहे, ज्यामुळे प्रवाशांना त्यांच्या वर्षअखेरीच्या प्रवासाचे आगाऊ नियोजन करता येईल.

 नवी मुंबई विमानतळ उलवे इथे आहे. जे नवी मुंबई महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालुक्यात, NH 4B आणि आमरा मार्ग रस्त्यांजवळ आहे. त्याचा अचूक पत्ता  उलवे, तरघर दापोली रोड, पनवेल तालुका, रायगड, असा आहे. 

नवी मुंबई विमानतळासाठी ठाणे, पालघर, रायगड, मुंबई आणि उपनगरातील रहिवासी मुलुंड, ऐरोली मार्गे पूर्व द्रुतगती महामार्गाने किंवा ठाणे-कळवा-विटावा-दिघा-नेरुळ-बेलापूर-उलवे रस्त्याने एनएमआयएला पोहोचू शकतात. हे अंतर अंदाजे 35-40 किमी आहे.   

तर पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर जेव्हीएलआर, पूर्व द्रुतगती महामार्ग, वाशी खाडी पूल, अंतर अंदाजे 40-45 किमी आहे. वरळीहून, तुम्ही अटल सेतू आणि उलवे-बेलापूर मार्गे एनएमआयएला पोहोचू शकता.

सायन-पनवेल महामार्गावर चेंबूर, वाशी, नेरुळ, बेलापूर, पनवेल किंवा विद्यमान महामार्गांवरून जाऊन राष्ट्रीय महामार्ग 4बी आणि आमरा मार्ग घ्या. पूर्व मुक्त मार्गावर दक्षिण मुंबईहून वाहनचालकांना चेंबूरला या, नंतर सायन-पनवेल महामार्ग वापरून पुढे प्रवास करू शकतात. या प्रवासाचा वेळी रहदारीनुसार, मुंबईच्या अनेक भागांपासून 1 - 1.5 तास लागण्याची शक्यता आहे. पूर्व उपनगरांमधून थोडा कमी वेळ लागेल.

मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक (MTHL) किंवा अटल सेतू वरून एकदा तुम्ही MTHL वर शिवडी (दक्षिण मुंबई) ओलांडून न्हावा शेवा येथे पोहोचलात की, तुम्ही उलवे टर्मिनलच्या जवळ या. MTHL ला जोडणारा उलवे कोस्टल रोड कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी बांधला जात आहे. दक्षिण मुंबईपासून, विशेषतः शिवडी जवळ, यामुळे प्रवासाचा वेळ 20 मिनिटांनी कमी होईल. प्रवासाचा वेळाबद्दल बोलायचं झालं तर एकदा तुम्ही MTHL ओलांडलात की, रहदारीनुसार सुमारे 20-20 मिनिटं लागतील.

बसेसने तुम्ही प्रवास करण्याचा विचार करत असाल तर दादर, ठाणे, वाशी, पनवेल इत्यादी केंद्रांमधून नियोजित राज्य परिवहन, सिडको किंवा खाजगी विमानतळ एक्स्प्रेस बसेस तुम्ही घेऊ शकता. या प्रवासाचा वेळ ते तुमच्या सुरुवातीच्या ठिकाणावर अवलंबून राहणार असून शिवाय वाटेत थांब्यांवर ते अवलंबून असणार आहे. 

 तुम्ही मध्य रेल्वेच्या हार्बर लाईनवर पनवेल रेल्वे स्टेशनवर प्रवासदेखील करु शकता. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) - सीएसएमटी-वडाळा रोड-मानखुर्द-वाशी-नेरुळ-बेलापूर-पनवेल इथपर्यंत. येथे जलद गाड्या नाहीत. नवी मुंबई आणि ठाण्यातील प्रवासी ट्रान्स-हार्बर लाईनचा पर्याय निवडू शकतात पण लोकसेवा मर्यादित आहे. तेथून तुम्ही स्थानिक वाहतूक घेऊ शकता. बेलापूर ते पेंढार मेट्रो लाईन नवी मुंबई मेट्रो लाईन 1 पूर्ण झाली आहे आणि ती कार्यान्वित झाली आहे. या प्रवासाचा वेळ सीएसएमटी ते पनवेलला 1.5 तास लागतात. ठाणे-पनवेलला 45-50 मिनिटं लागतो.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (NMIA) मुंबईतील गर्दी कमी करण्यासाठी बांधण्यात आले. 1,160 हेक्टरमध्ये पसरलेल्या या विमानतळाची पहिल्या टप्प्यात 2.5 कोटी प्रवाशांची क्षमता राहणार आहे. येथून दररोज 60 उड्डाणे होणार आहेत. 

