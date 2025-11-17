नवी मुंबई विमानतळावरून पहिली फ्लाइट कुठल्या शहरासाठी उडणार?; तर कुठल्या शहरातील उतरणार विमान; तिकीटपासून प्रवासापर्यंत A TO Z माहिती
Navi Mumbai International Airport : अखेर नवी मुंबई विमानतळ कधी सुरु होणार याचा मुहूर्त ठरला आहे. नाताळ सुट्टीच्या मुहूर्तावर 25 डिसेंबरला नवी मुंबई विमानतळावरून विमानसेवा सुरु होणार आहे.
Neha Choudhary | Nov 17, 2025, 03:16 PM IST
1/20
2/20
3/20
4/20
6/20
7/20
काही उड्डाणे दररोज धावतील, तर काही विशिष्ट दिवसांसाठीच धावतील. दिल्ली, गोवा आणि कोचीसाठी उड्डाणे सकाळपासून रात्रीपर्यंत वेगवेगळ्या वेळी उपलब्ध असतील, त्यामुळे प्रवासी त्यांच्या सोयीनुसार उड्डाणे निवडू शकतात. गोवा आणि कोचीसाठी काही उड्डाणे फक्त विशिष्ट दिवसांसाठी धावतील, तर दिल्ली आणि अहमदाबादसाठी सेवा अधिक नियमित असतील.
8/20
25 डिसेंबर वगळता, अकासा एअरची दैनंदिन दिल्ली-नवी मुंबई विमान उड्डाणाची वेळ सकाळी 8.50 वाजता आहे, तर नवी मुंबई-दिल्ली विमान उड्डाण सकाळी 10.55 वाजता निघेल. एअरलाइनने नवी मुंबई ते गोवा अशीही दररोजची उड्डाण योजना आखली आहे. टीओआयनुसार, ते आठवड्यातून पाच वेळा कोची आणि फक्त बुधवारी अहमदाबादला उड्डाण करणार आहे.
9/20
10/20
11/20
12/20
13/20
14/20
15/20
16/20
सायन-पनवेल महामार्गावर चेंबूर, वाशी, नेरुळ, बेलापूर, पनवेल किंवा विद्यमान महामार्गांवरून जाऊन राष्ट्रीय महामार्ग 4बी आणि आमरा मार्ग घ्या. पूर्व मुक्त मार्गावर दक्षिण मुंबईहून वाहनचालकांना चेंबूरला या, नंतर सायन-पनवेल महामार्ग वापरून पुढे प्रवास करू शकतात. या प्रवासाचा वेळी रहदारीनुसार, मुंबईच्या अनेक भागांपासून 1 - 1.5 तास लागण्याची शक्यता आहे. पूर्व उपनगरांमधून थोडा कमी वेळ लागेल.
17/20
मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक (MTHL) किंवा अटल सेतू वरून एकदा तुम्ही MTHL वर शिवडी (दक्षिण मुंबई) ओलांडून न्हावा शेवा येथे पोहोचलात की, तुम्ही उलवे टर्मिनलच्या जवळ या. MTHL ला जोडणारा उलवे कोस्टल रोड कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी बांधला जात आहे. दक्षिण मुंबईपासून, विशेषतः शिवडी जवळ, यामुळे प्रवासाचा वेळ 20 मिनिटांनी कमी होईल. प्रवासाचा वेळाबद्दल बोलायचं झालं तर एकदा तुम्ही MTHL ओलांडलात की, रहदारीनुसार सुमारे 20-20 मिनिटं लागतील.
18/20
19/20