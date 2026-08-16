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श्रावण सोमवारी कोणत्या रंगाची साडी नेसावी? नागपंचमीमुळे पहिला श्रावण सोमवारी महादेवाच्या जलाभिषेकासाठी हा शुभ मुहूर्त

Written ByNeha Choudhary
Published: Aug 16, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 04:47 PM IST

श्रावणातील सोमवारी महादेवाची पूजा केली जाते. यंदा श्रावणात चार श्रावण सोमवारचे व्रत असणार आहे. पहिला श्रावण सोमवार हा 17 ऑगस्टला नागपंचमीच्या दिवशी आला आहे. 

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श्रावण सोमवारी महादेवाची आराधना करण्यात. यादिवशी महादेवाच्या मंदिरात भक्तींची मोठी गर्दी पाहिला मिळते. महिला या दिवशी खास व्रत करता. 

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पहिल्या श्रावणी सोमवारी नागपंचमी असल्याने यादिवशी प्रथम महादेवाची आणि मग नागदेवताची पूजा करायची आहे. मंदिरात महादेवाला जलाभिषेकासाठी शुभ मुहूर्त जाणून घ्या. 

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पहिला श्रावण सोमवार पूजेचे शुभ मुहूर्त (१७ ऑगस्ट २०२६) ब्रह्म मुहूर्त: पहाटे ४:२४ ते ५:०८अमृत (सर्वोत्तम) मुहूर्त: सकाळी ५:५१ ते ७:३०शुभ (उत्तम) मुहूर्त: सकाळी ९:०८ ते १०:४७अभिजीत मुहूर्त: दुपारी ११:५९ ते १२:५१

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 त्यासोबत पहिल्या श्रावण सोमवारी धर्मशास्त्रानुसार हिरवा रंगाची साडी तुम्ही नेसू शकता. हिरवा रंग हा समृद्धी, शांतता आणि नवचैतन्यचा कारक मानला जातो.

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 दुसऱ्या श्रावण सोमवार हा 24 ऑगस्टला पांढऱ्या रंगाची साडी उत्तम मानली गेली आहे. पांढरा रंग हा पवित्रता, सात्विकता आणि मन:शांतीचे प्रतिक मानला जातो.

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तिसरा श्रावण सोमवारी ३१ ऑगस्टला तुम्ही पिवळा रंगाची साडी नेसा. हा रंग ज्ञान, सकारात्मक ऊर्जा आणि सुख यासाठी शुभ मानला जातो.

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चौथा आणि शेवटच्या श्रावणी सोमवार 7 सप्टेंबरला स्थिरता, भक्ती आणि शिवकृपाचे प्रतिक निळा रंगाची साडी नेसा. 

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 (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

TAGS:
astrology
horoscope
zodiac signs
Shravan 2026

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