Strait Of Hormuz Blockade: होर्मुझची सामुद्रधनी बंद झाली तर हे देश उद्ध्वस्त होतील; वाचा यादी, भारताची काय अवस्था होईल?

Strait Of Hormuz Blockade: तेलाच्या वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा जलमार्ग असणारी होर्मझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) बंद झाली तर जागतिक ऊर्जा संकट निर्माण होईल. हा मार्ग कायमचा बंद झाला तर नेमक्या कोणत्या देशांवर परिणाम होऊन, ते उद्ध्वस्त होतील हे जाणून घ्या.   

Shivraj Yadav | Apr 25, 2026, 03:22 PM IST
Strait Of Hormuz Blockade: तेलाच्या वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा जलमार्ग असणारी होर्मझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) बंद झाली, तेव्हा जग किती मोठ्या संकटात सापडलं होतं याचं उदाहरण सर्वांनाच पाहायला मिळालं आहे. उद्या जर ही सामुद्रधुनी कायमची बंद झाली तर काय होऊ शकतं याचा विचार करणंही भीतीदायक आहे.   

होर्मुझची सामुद्रधुनी हा केवळ एक जलमार्ग नाही, तर जागतिक अर्थव्यवस्था याच मार्गावर अवलंबून आहे. संपूर्ण जगाची ऊर्जा सुरक्षा यावर अवलंबून आहे. जगातील एकूण तेल व्यापारापैकी 20 टक्के आणि एलएनडी पुरवठ्यापैकी 30 टक्क्यांहून अधिक वाटा याच मार्गाने जातो. जर हा मार्ग रोखला गेला, तर ऊर्जेच्या तुटवड्यापासून ते अन्नसंकटापर्यंतच्या विविध समस्यांनी संपूर्ण जग एका अशा महासंकटात लोटले जाईल, ज्यातून सावरणे कोणत्याही राष्ट्राला सहज शक्य होणार नाही.  

कोणत्या देशांवर होऊ शकतो परिणाम

होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यास याचा थेट परिणाम सर्वात आधी त्याला नियंत्रित करणाऱ्या आजुबाजूच्या आखाती देशांवर पडेल. हा मार्ग बंद करण्याची क्षमता असणारा इराण स्वत:च्या पायावरही कुऱ्हाड मारेल. कारण तेलातून त्यांना दर दिवशी मिळणारं 500 मिलियन डॉलर्सचं उत्पन्न बंद होईल. यामुळे इराणमध्ये मोठं आर्थिक संकट निर्माण होऊ शकतं. 

आखाती देशांनाही फटका

दुसरीकडे सौदी अरब, संयुक्त अरब अमिराती, कतार, कुवैत आणि बहारीन यांनाही याचा फटका बसेल. कतारच्या एलएनजीचा मोठा भाग याच मार्गातून जातो. जर हा मार्ग बंद झाला तर त्यांची अर्थव्यवस्था ठप्प पडेल. पण त्यांच्याकडे पाइपलाइनचा पर्यायही आहे. तथापि, एकूण निर्यातीची भरपाई करण्यास ते पूर्णपणे असमर्थ आहे.

आशियाई देशांपुढे संकट

चीन आणि जापान होर्मुजमझून निघणाऱ्या तेलाचे सर्वात मोठे खरेदीदार आहेत. त्यांच्यावर थेट ऊर्जा संकट निर्माण होईल. चीनच्या एकूण तेल आयाातीमधील मोठा भाग याच मार्गाने येतो, ज्यामळे त्यांच्या आर्थिक प्रगतीत अडथळा निर्माण होऊ शकतो. दक्षिण कोरियाची स्थितीही वेगळी नसेल. येथे ऊर्जेच्या कमतरतेमुळे जनजीवन विस्कळीत होईल. 

युरोपचा विनाश आणि अन्नसुरक्षेपुढील धोका

'होर्मुज सामुद्रधुनी' (Strait of Hormuz) बंद झाल्यास युरोपीय राष्ट्रांमध्ये  फक्त इंधनाच्या किमतींमध्येच फरक पडणार नाही, तर त्यांच्या नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावरही त्याचा सखोल परिणाम होईल. जर्मनी, इटली आणि फ्रान्ससारखी विकसित राष्ट्रं आपली घरे उबदार ठेवण्यासाठी वायू (गॅस) आणि तेलावर अवलंबून असतात. पुरवठ्यात व्यत्यय आल्यास, या प्रदेशातील कडाक्याच्या हिवाळ्यात ऊर्जेचे संकट (Energy Crisis) निर्माण होईल. 

कृषी क्षेत्रावरही थेट परिणाम

शिवाय, नायट्रोजन-आधारित खतांच्या उत्पादनातील व्यत्ययामुळे कृषी क्षेत्रावरही थेट परिणाम होईल. खतांची टंचाई म्हणजे अन्न उत्पादनात घट होईल. यामुळे जागतिक अन्नधान्याच्या किमती विक्रमी उच्चांकावर पोहोचू शकतात आणि परिणामी, युरोपमध्ये तसेच जगाच्या इतर भागांमध्येही अन्नसुरक्षेचे संकट ओढवू शकते.

अजून कोणत्या देशांवर परिणाम होईल?

प्रभावित राष्ट्रांच्या यादीत ग्रीसचाही समावेश आहे. 'होर्मुजच्या सामुद्रधुनी'द्वारे (Strait of Hormuz) चालणाऱ्या जागतिक व्यापारात, तेथील प्रमुख जहाज वाहतूक कंपन्या अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. जर होर्मुजची सामुद्रधुनी बंद झाली, तर ग्रीसच्या जहाज वाहतूक उद्योगाला प्रचंड आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागेल. 

गरीब राष्ट्रांची दयनीय स्थिती

पाकिस्तान आणि बांगलादेश सारखे देस तर कर्जबाजारीपणा आणि आर्थिक अस्थिरतेच्या चक्रव्यूहात अडकतील. जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती इतक्या वाढतील की गरीब राष्ट्रांपुढे हातावर हात टेकून बसण्याशिवाय पर्याय नसेल. 

भारताचं काय होईल?

होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद होणं आशियाई देशांसाठी मोठं आव्हानात्मक असेल. येथील देश आपल्या ऊर्जासंबंधी गरजांसाठी याच समुद्री मार्गावर जास्त अवलंबून आहेत. भारत आपल्या तेलाच्या गरजांपैकी 80 टक्क्यांहून अधिक तेल आयात करतो. त्यामुळे हा मार्ग बंद झाल्यास भारतासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा संकटाची स्थिती असेल. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर गगनाला भिडू शकतात, ज्यामुळे वाहतूक आणि महागाईचे चक्र पूर्णपणे विस्कळीत होईल.

जगाच्या भविष्याचा प्रश्न

एकंदरीच 'होर्मुजची सामुद्रधुनी' (Strait of Hormuz) कायमस्वरूपी बंद होणं संपूर्ण जगासाठी धोक्याची घंटा आहे. जगभरातील अनेक देशांमधील उद्योगधंदे, वाहतूक व्यवस्था आणि दैनंदिन गरजा या सामुद्रधुनीशी अविभाज्यपणे जोडलेल्या आहेत. 

डोमिनो इफेक्ट

हा मार्ग बंद पडल्यास जागतिक अर्थव्यवस्थेत 'डोमिनो इफेक्ट' (साखळी परिणाम) निर्माण होई. ज्यामध्ये एखाद्या देशाची आर्थिक रचना कोलमडल्यास, संपूर्ण जागतिक आर्थिक ढाचाच पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळून पडेल. ही केवळ एक ऊर्जा-संकटाची परिस्थिती नसेल; तर ती अशा एका जागतिक मंदीची सुरुवात असेल. 

8th Pay Commission: कर्मचाऱ्यांची बेसिक सॅलरी 72000 रुपयांपर्यंत वाढणार; मोठी अपडेट आली समोर!

पुढील अल्बम

8th Pay Commission: कर्मचाऱ्यांची बेसिक सॅलरी 72000 रुपयांपर्यंत वाढणार; मोठी अपडेट आली समोर!

8th Pay Commission: कर्मचाऱ्यांची बेसिक सॅलरी 72000 रुपयांपर्यंत वाढणार; मोठी अपडेट आली समोर!

8th Pay Commission: कर्मचाऱ्यांची बेसिक सॅलरी 72000 रुपयांपर्यंत वाढणार; मोठी अपडेट आली समोर! 10
IPL 2026 : ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत अव्वल स्थानावर कोणता फलंदाज? कोहली की गिलच्या हाती लागणार कॅप...

IPL 2026 : ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत अव्वल स्थानावर कोणता फलंदाज? कोहली की गिलच्या हाती लागणार कॅप...

IPL 2026 : ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत अव्वल स्थानावर कोणता फलंदाज? कोहली की गिलच्या हाती लागणार कॅप... 6
Gold-Silver Price: चांदीचे दर आठवड्याभरात 10,000 रुपयांनी घसरले, सोनेही झाले स्वस्त; जाणून घ्या आजचे सोने-चांदीचे भाव

Gold-Silver Price: चांदीचे दर आठवड्याभरात 10,000 रुपयांनी घसरले, सोनेही झाले स्वस्त; जाणून घ्या आजचे सोने-चांदीचे भाव

Gold-Silver Price: चांदीचे दर आठवड्याभरात 10,000 रुपयांनी घसरले, सोनेही झाले स्वस्त; जाणून घ्या आजचे सोने-चांदीचे भाव 9
सामान्यांनी घर खरेदीचं स्वप्नच पाहायचं नाही? म्हाडा सोडतीचं वास्तव विचार करायला भाग पाडतंय

सामान्यांनी घर खरेदीचं स्वप्नच पाहायचं नाही? म्हाडा सोडतीचं वास्तव विचार करायला भाग पाडतंय

सामान्यांनी घर खरेदीचं स्वप्नच पाहायचं नाही? म्हाडा सोडतीचं वास्तव विचार करायला भाग पाडतंय 8