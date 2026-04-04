  • Do You Know: कोणत्या देशातील महिला सर्वाधिक कपडे खरेदी करतात? भारताचा नंबर कितवा?

Do You Know: कोणत्या देशातील महिला सर्वाधिक कपडे खरेदी करतात? भारताचा नंबर कितवा?

Which countries women buy the most clothes: खरेदी करणं हे महिलांचं आवडीचं काम असतं. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की कोणत्या देशातील महिला सर्वाधिक खरेदी करतात? चला याच उत्तर जाणून घेऊयात....   

Tejashree Gaikwad | Apr 04, 2026, 02:21 PM IST
कोणत्या देशातील महिला सर्वाधिक कपड्यांची खरेदी करतात?

Which countries women buy the most clothes

जगातल्या कोणत्या देशातील महिला सर्वाधिक कपड्यांची खरेदी करतात? हा प्रश्न अनेकांना उत्सुकता वाढवणारा आहे. शॉपिंग हा महिलांचा आवडता छंद मानला जातो, पण काही देशांमध्ये ही आवड अक्षरशः रेकॉर्ड पातळीवर पोहोचली आहे.  

जागतिक स्तरावर महिलांची खरेदीची आवड

Which countries women buy the most clothes

महिलांना फॅशन, ब्यूटी प्रॉडक्ट्स, अ‍ॅक्सेसरीज आणि घरगुती वस्तूंची खरेदी करण्याची विशेष आवड असते. मूड चांगला असो किंवा खराब शॉपिंग अनेकांसाठी स्ट्रेस रिलीफसारखे काम करते. त्यामुळे अनेक देशांमध्ये महिलांचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढताना दिसतो.

लक्झरी ब्रँड्सवर जास्त खर्च

Which countries women buy the most clothes

काही श्रीमंत देशांमध्ये महिलांचा फोकस हा केवळ खरेदीवर नाही, तर महागडे आणि ब्रँडेड कपडे घेण्यावर असतो.युनायटेड स्टेट्स, लक्झेंबर्ग, स्वित्झर्लंड आणि नॉर्वे या देशांतील महिला कपड्यांवर सर्वाधिक खर्च करतात. दरवर्षी साधारण 1000 ते 1700 युरो इतका खर्च फॅशनवर केला जातो. गुणवत्ता आणि लक्झरी यांना या ठिकाणी मोठे महत्त्व आहे.

कपडे खरेदीत कोण पुढे?

Which countries women buy the most clothes

काही अहवालांनुसार, कपड्यांच्या खरेदीत युनायटेड स्टेट्स मधील महिला अव्वल आहेत. तर दुसऱ्या काही अभ्यासांमध्ये हाँगकाँग येथील महिला सर्वाधिक कपडे खरेदी करतात असे आढळते. 

117 ते 119 कपड्यांची खरेदी

Which countries women buy the most clothes

हाँगकाँगमध्ये एका महिलेकडून वर्षभरात सरासरी 117 ते 119 कपड्यांची खरेदी केली जाते. याच्या पुढे नेदरलँड येतो, जिथे महिलांकडून दरवर्षी सुमारे 97-98 कपडे खरेदी केले जातात.  

ऑनलाइन शॉपिंगमध्ये कोण आघाडीवर?

Which countries women buy the most clothes

ऑनलाइन खरेदीच्या बाबतीत चायना मधील महिला सर्वात पुढे आहेत. त्या आठवड्यात 8 तासांपेक्षा जास्त वेळ ऑनलाइन ब्राउझिंगसाठी घालवतात. याशिवाय साऊथ कोरिया आणि तैवान या देशांचाही यात समावेश होतो. युनायटेड स्टेट्समध्ये महिलांकडून वर्षभरात सरासरी 7 वेळा ऑनलाइन कपड्यांची खरेदी केली जाते.

भारताची स्थिती काय?

Which countries women buy the most clothes

भारत हा अमेरिका आणि चीननंतर जगातील तिसरा सर्वात मोठा अपॅरल मार्केट मानला जातो. मात्र प्रति व्यक्ती खरेदीच्या बाबतीत भारत अजूनही मागे आहे. भारतीय महिला वर्षभरात सरासरी 5 कपडे खरेदी करतात, तर अमेरिकेत हा आकडा 53 आणि चीनमध्ये सुमारे 30 इतका आहे.

जगभरात महिलांची शॉपिंगची आवड प्रचंड

Which countries women buy the most clothes

एकूणच पाहता, जगभरात महिलांची शॉपिंगची आवड प्रचंड आहे, पण देशानुसार त्यांच्या खरेदीच्या सवयी, खर्चाची पातळी आणि प्राधान्यक्रम वेगवेगळे दिसून येतात.  

जगातील सर्वात महागडा मासा कोणता? चव उत्तम अन् आरोग्यासाठी ठरतो वरदान

पुढील अल्बम

जगातील सर्वात महागडा मासा कोणता? चव उत्तम अन् आरोग्यासाठी ठरतो वरदान

जगातील सर्वात महागडा मासा कोणता? चव उत्तम अन् आरोग्यासाठी ठरतो वरदान

जगातील सर्वात महागडा मासा कोणता? चव उत्तम अन् आरोग्यासाठी ठरतो वरदान 8
कलिंगड खाताना बिया काढून टाकताय? थांबा! आधी त्यांचे जबरदस्त आरोग्यदायी फायदे तर जाणून घ्या

कलिंगड खाताना बिया काढून टाकताय? थांबा! आधी त्यांचे जबरदस्त आरोग्यदायी फायदे तर जाणून घ्या

कलिंगड खाताना बिया काढून टाकताय? थांबा! आधी त्यांचे जबरदस्त आरोग्यदायी फायदे तर जाणून घ्या 8
"जेव्हा मी सकाळी उठले, तेव्हा संपूर्ण चादर रक्ताने माखलेली...", वडील आता प्रेम करणार नाहीत असं समजून घाबरलेली कंगना

"जेव्हा मी सकाळी उठले, तेव्हा संपूर्ण चादर रक्ताने माखलेली...", वडील आता प्रेम करणार नाहीत असं समजून घाबरलेली कंगना

"जेव्हा मी सकाळी उठले, तेव्हा संपूर्ण चादर रक्ताने माखलेली...", वडील आता प्रेम करणार नाहीत असं समजून घाबरलेली कंगना 8
Birthday Special: भारताचे असे गोलंदाज ज्यांनी टाकल्या सलग 21 मेडन, 29 ओव्हरमध्ये दिल्या फक्त तीन धावा

Birthday Special: भारताचे असे गोलंदाज ज्यांनी टाकल्या सलग 21 मेडन, 29 ओव्हरमध्ये दिल्या फक्त तीन धावा

Birthday Special: भारताचे असे गोलंदाज ज्यांनी टाकल्या सलग 21 मेडन, 29 ओव्हरमध्ये दिल्या फक्त तीन धावा 8