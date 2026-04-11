जगात कोणत्या देशाकडे सर्वाधिक सोने आणि कोणी केलं सर्वात जास्त सोनं खरेदी?, भारत 'या' यादीत आहे की नाही?
आर्थिक संकटात सोनं हे आपल्याला आधार देतो. मग ते कुटुंबासाठी असो किंवा देशासाठी...अमेरिका आणि इराण युद्धदरम्यान अनेक देशाने महिन्याभरात सोन्यात खूप गुंतवणूक केली आहे. तुम्हाला माहितीये का जगात सर्वाधिक सोनं कोणत्या देशाकडे आहे. तर भारतात या यादीत आहे की नाही चला जाणून घेऊयात सर्व माहिती.
Neha Choudhary | Apr 11, 2026, 03:53 PM IST
अमेरिकेकडे किती सोनं आहे?
दुसरा नंबर जर्मनीचा
पुढचा नंबर कोणाचा लागतो?
सोन्याच्या साठ्यात रशिया पाचव्या क्रमांकावर असून त्यांच्याकडे सध्या अंदाजे 2,330 टन सोनं आहे. तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल गेल्या काही १७ महिन्यांपासून चीनने सोनं खरेदीवर सर्वाधिक भर दिला आहे. पण तरीही देखील चीन पहिल्या पाच देशांमध्ये सहभागी होऊ शकला नाही. सध्या चीनकडे अंदाजे २,३१३.५ टन सोने आहे. पण चीन याच गतीने सोनं खरेदी करत राहिली तर ती पहिल्या पाचमध्ये सामिल होऊ शकतात.
आता आपल्या भारताकडे किती सोनं आहे, तर मिळालेल्या माहितीनुसार भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे अंदाजे ८८० टन सोने आहे. भारत आपल्या परकीय चलन साठ्यात विविधता आणण्यासाठी सातत्याने सोन्याची खरेदी करण्यावर भर देत आहे. भारत हा केवळ शासकीय स्तरावरच नव्हे, तर खाजगी स्तरावरही जगातील सोन्याच्या सर्वात मोठ्या उपभोक्त्यांपैकी एक नक्कीच आहे.
तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल की, की गेल्या एक ते दोन महिन्यांत सर्वाधिक सोने खरेदी करणाऱ्या देशांच्या यादीत पोलंड अग्रस्थानी आहे. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये, एकट्या पोलंडच्या मध्यवर्ती बँकेने २० टन सोने खरेदी केलंय. पोलंड आपल्या एकूण परकीय चलन साठ्यापैकी २०% सोन्यात रूपांतरित करण्याचे उद्दिष्ट त्यांनी ठेवला आहे.
