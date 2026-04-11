English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • जगात कोणत्या देशाकडे सर्वाधिक सोने आणि कोणी केलं सर्वात जास्त सोनं खरेदी?, भारत या यादीत आहे की नाही?

जगात कोणत्या देशाकडे सर्वाधिक सोने आणि कोणी केलं सर्वात जास्त सोनं खरेदी?, भारत 'या' यादीत आहे की नाही?

आर्थिक संकटात सोनं हे आपल्याला आधार देतो. मग ते कुटुंबासाठी असो किंवा देशासाठी...अमेरिका आणि इराण युद्धदरम्यान अनेक देशाने महिन्याभरात सोन्यात खूप गुंतवणूक केली आहे. तुम्हाला माहितीये का जगात सर्वाधिक सोनं कोणत्या देशाकडे आहे. तर भारतात या यादीत आहे की नाही चला जाणून घेऊयात सर्व माहिती. 

Neha Choudhary | Apr 11, 2026, 03:53 PM IST
twitter
1/9

तज्ज्ञांच्या मते देशात ज्याकडे सर्वाधिक सुवर्णसाठा असतो तो आर्थिकदृष्ट्या बळकट मानला जातो. 2026 च्या आकडेवारीनुसार, गेल्या महिन्याभरात काही देशांनी त्यांच्या सोन्याचा खजिन्यात लक्षणीय वाढ केल्याच पाहिला मिळालं आहे. 

twitter
2/9

अमेरिकेकडे किती सोनं आहे?

मिळालेल्या आकड्यांनुसार जगात सर्वाधिक सोनं हे अमेरिकेकडे आहे. त्यांच्याकडे 8,133 टन सोन्याचा खजिना असून त्यांनी तो प्रामुख्याने फोर्ट नॉक्स इथे सुरक्षित ठेवला आहे.

twitter
3/9

दुसरा नंबर जर्मनीचा

हो अमेरिकापाठोपाठ जर्मनीकडे सर्वाधिक म्हणजे 3,350 टन सोन्याचा साठा आहे. जो त्याला युरोपमधील दुसरा सर्वात मोठा सुवर्णधारक देश म्हणून ओळखला जातो. त्यानंतर इटली तिसऱ्या स्थानावर असून त्यांच्याकडे 2,452 टन सोन्याचा खजिना आहे. मग नंबर येतो फ्रान्स, त्यांच्याकडे 2437 टन सोने आहे.

twitter
4/9

पुढचा नंबर कोणाचा लागतो?

सोन्याच्या साठ्यात रशिया पाचव्या क्रमांकावर असून त्यांच्याकडे सध्या अंदाजे 2,330 टन सोनं आहे. तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल गेल्या काही १७ महिन्यांपासून चीनने सोनं खरेदीवर सर्वाधिक भर दिला आहे. पण तरीही देखील चीन पहिल्या पाच देशांमध्ये सहभागी होऊ शकला नाही. सध्या चीनकडे अंदाजे २,३१३.५ टन सोने आहे. पण चीन याच गतीने सोनं खरेदी करत राहिली तर ती पहिल्या पाचमध्ये सामिल होऊ शकतात.   

twitter
5/9

आता आपल्या भारताकडे किती सोनं आहे, तर मिळालेल्या माहितीनुसार भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे अंदाजे ८८० टन सोने आहे. भारत आपल्या परकीय चलन साठ्यात विविधता आणण्यासाठी सातत्याने सोन्याची खरेदी करण्यावर भर देत आहे. भारत हा केवळ शासकीय स्तरावरच नव्हे, तर खाजगी स्तरावरही जगातील सोन्याच्या सर्वात मोठ्या उपभोक्त्यांपैकी एक नक्कीच आहे. 

twitter
6/9

खरं तर, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सोनं खरेदीवर गेल्या काही महिन्यात भर दिला आहे. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये भारताने अंदाजे १८ टन सोन्याची खरेदी केल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे भारत, चीन आणि रशियासारखे देश डॉलरचा प्रभाव कमी करण्यासाठी सोन्याला एक व्यवहार्य पर्याय म्हणून पाहिलं जातं. 

twitter
7/9

तर या स्पर्धेत पाकिस्तान फारच मागे आहे. त्यांच्याकडे अत्यंत मर्यादित साठा आहे. तो देश आधीच गंभीर आर्थिक संकटात असून पाकिस्तानकडे अंदाजे ६४.७७ टन सोने आहे. तर बांगलादेशकडे केवळ अंदाजे १४.२८ टन सोने आहे. 

twitter
8/9

तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल की, की गेल्या एक ते दोन महिन्यांत सर्वाधिक सोने खरेदी करणाऱ्या देशांच्या यादीत पोलंड अग्रस्थानी आहे. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये, एकट्या पोलंडच्या मध्यवर्ती बँकेने २० टन सोने खरेदी केलंय. पोलंड आपल्या एकूण परकीय चलन साठ्यापैकी २०% सोन्यात रूपांतरित करण्याचे उद्दिष्ट त्यांनी ठेवला आहे. 

twitter
9/9

फेब्रुवारी-मार्च दरम्यान आपल्या साठ्यात जवळपास त्यांनी ८ टन सोन्याची भर घालून खजिन्यात वाढ केली आहे. ते सलग पाच महिन्यांपासून सोन्याचे निव्वळ खरेदीदार आहेत. कझाकस्ताननेही अलीकडे आपली खरेदीची हालचाल वाढवली असून, गेल्या महिन्यात जवळपास ८ टन सोन्याची खरेदी करुन सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलंय.

twitter
पुढील
अल्बम

